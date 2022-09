La "falta de implantación territorial" de Yolanda Díaz alarma al PSOE: "La necesitamos para sumar"

El PSOE cuenta con unas 900 casas del pueblo distribuidas por toda España, además de atesorar a su espalda 143 años de Historia. Los socialistas, conocedores de lo importante que es vertebrar un partido político, temen que el proyecto de Yolanda Díaz naufrague debido precisamente a su "falta de implantación territorial". Así lo expresan distintos dirigentes del PSOE en conversación con EL ESPAÑOL.

Estas mismas fuentes son plenamente conscientes de que su arraigo municipal fue el escudo que evitó el desmembramiento tanto del PSOE como del PP en el último ciclo de elecciones generales, cuando Podemos y Ciudadanos se quedaron a las puertas de dar sus respectivos sorpassos.

La vicepresidenta lleva meses intentando tejer alianzas con formaciones que sí disfrutan de ese poder a pie de calle, como Ada Colau en Barcelona, Compromís en Valencia o Mónica García en Madrid. Sin embargo, el proyecto no termina de despegar. Además, al mismo tiempo, Díaz debe resolver sus continuas tensiones con Ione Belarra e Irene Montero.

Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo tácito con su vicepresidenta segunda para que ella pueda construir con libertad una alternativa a la izquierda del PSOE, imprescindible para reeditar la coalición tras las generales de 2023. De ahí que en Ferraz vean "muy necesario" que Yolanda Díaz "tenga los mejores resultados". Dicho de otro modo: Sánchez asume que no puede gobernar solo con los votos del PSOE.

Los últimos mensajes de la también ministra de Trabajo, apuntando a que formaciones como Podemos quedarían diluidas en su plataforma, le aportan la ansiada transversalidad, pero le dificultan la construcción de un aparato orgánico que le ayude, por ejemplo, a acometer nombramientos en las listas de las 52 circunscripciones electorales.

Movilización

En el ala socialista del Ejecutivo asumen que las posibilidades para seguir gobernando el país pasan por una fuerte movilización del electorado de extrema izquierda en torno a la figura de Yolanda Díaz, que quedó ungida como líder indiscutible tras ser señalada primero por Pablo Iglesias y después por Pedro Sánchez.

Ahora en el PSOE asisten con preocupación a las trabas con las que se está encontrando la número tres del Ejecutivo en su "proceso de escucha". Fuentes socialistas aseguran que "Podemos está trabajando para que Sumar no tenga implantación territorial".

Argumentan a EL ESPAÑOL que los morados "no están dando ninguna facilidad a Yolanda, más bien al contrario". Cabe destacar que la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es partidaria de conformar una alianza electoral en la que sus dirigentes también tengan sitio.

[Yolanda Díaz admite que su proyecto 'Sumar' "no llegará a tiempo para las municipales" de 2023]

"Nosotros lo hemos repetido incesantemente, Díaz es la mejor candidata posible y tenemos la intención de ampliar el espacio político. Sumar es un aliado electoral para las elecciones generales", dijo esta semana el portavoz morado Pablo Fernández. Pero de puertas adentro el asunto es mucho más complicado. A las negociaciones con Podemos se unen las que ya mantiene Díaz con Izquierda Unida.

Recientemente, en el Congreso de los Diputados, Díaz charló en un aparte, fuera del Hemiciclo, con Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, secretario de Estado hasta hace unos meses. Aunque ese espacio no le vaya a granjear demasiados votos, sí le hace falta para ahormar la alternativa.

En el PSOE consideran que el paso de Yolanda Díaz de "no ir en municipales y autonómicas es inteligente", ya que está haciendo "de la necesidad virtud", aunque también indican que esa decisión únicamente tiene que ver con que "Podemos no se lo pone fácil".

Ferraz asegura que los morados sí van a presentar candidaturas para la primera cita con las urnas, en mayo. De hecho, Podemos ya ha conformado a un equipo para ir perfilando la estrategia.

Para entonces los socialistas también esperan poder ensanchar su electorado, rentabilizando una parte del espacio que representa Díaz, que se queda vacío y que se podría sentir identificado con el PSOE, especialmente con el giro a la izquierda de Sánchez.

Ya para las generales, Ferraz descuenta que la vicepresidenta de Trabajo tenga lista su candidatura. Aunque, le advierten, "tiene que entender que las elecciones no son como unas presidenciales francesas en las que se vota a una persona y se puede presentar un proyecto apartidista".

Estructuras de partidos

En España, matizan las citadas fuentes socialistas, "son importantes las estructuras de los partidos". De ahí la preocupación por el vacío que actualmente existe en "Sumar" y que podría dificultar mucho su andadura.

En Ferraz consideran que a Díaz "le va a costar mucho" sacar adelante su proyecto. "Ella es muy consciente de que no puede echar un pulso a Podemos; no puede repetirse lo que pasó en Andalucía. Aunque ella no quiere ir con una candidatura de marca Podemos como pasó con 2019, ahí estriba la dificultad", añaden.

A día de hoy, el PSOE da por seguro que si Yolanda Díaz sigue recibiendo el respaldo de Izquierda Unida, Más País, Compromís y Barcelona en Comú, tendrá "opciones de sacar representación en cinco comunidades autónomas". Para ello, los partidos tendrán que renunciar a su marca, ya que la vicepresidenta no quiere "una sopa de letras".

