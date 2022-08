"Hartos de tomaduras de pelo": Oramas estalla por no excluir el Gobierno a Canarias del decreto

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha estallado contra el Gobierno de Pedro de Pedro Sánchez por no haber aprobado un acuerdo para excluir a Canarias del decreto sobre el ahorro energético.

"Ya estamos hartos de tomaduras de pelo", ha señalado Oramas, que denuncia que el Ejecutivo no ha tenido en cuenta las condiciones de Canarias en dicho decreto porque allí "no hay gas" ni tampoco trenes.

"No ponemos la calefacción en invierno y el aire acondicionado se pone sólo cuando hay calima, que es sólo seis o siete veces al año", ha apuntado Oramas este jueves en RNE.

La portavoz de Coalición Canaria cree que es "absurdo" que a los comerciantes y hosteleros se les obligue ahora a "un cerramiento" de sus locales para ahorrar energía "cuando se hizo una apertura con la Covid". Afirma que las empresas tienen que invertir una media de 3.000 euros cada una para cumplir con el decreto.

Oramas también ha denunciado que el decreto no cumple en absoluto con las necesidades de Canarias porque, además de no tener gas, en las islas "no hay trenes". "Y no se nos financia el 100% de los autobuses", ha añadido.

"Y se baja el IVA en la Península y aquí no hay IVA", ha replicado al Gobierno, al que también critica por abrirse a tramitar el decreto de ahorro energético como proyecto de ley. "Esto es algo que ya han hecho otras veces. Nos han engañado durante dos años tramitando decretos como proyectos de ley para incluir medidas. Ya estamos hartos de tomaduras de pelo", ha opinado Oramas.

