El PP replica al Gobierno y pide que Sánchez explique a los comerciantes cara a cara su plan energético

El PP ha instado este sábado al presidente Pedro Sánchez a "salir a la calle" para explicar a los comerciantes por qué deben apagar sus escaparates y elevar la temperatura del aire acondicionado hasta los 27 grados.

"Pedro Sánchez lleva meses sin recorrer más de 100 metros de una población española", señalan las mismas fuentes, "debería salir a la calle a hablar con la gente", para conocer lo que los ciudadanos piensan sobre su situación económica y sobre las decisiones que toma el Gobierno.

Los populares creen que el presidente "huye de la gente para la que gobierna". "Prefiere escuchar lo que diga sobre él el presidente de otro país, que lo que opine un español de Valdemorillo", insisten.

La dirección del PP ha respondido así a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien este martes ha instado a Alberto Núñez Feijóo a irse a la madrileña estación de Atocha y a las de otras ciudades para explicar a los estudiantes y trabajadores que está en contra de que puedan viajar gratis en tren de cercanías.

La ministra portavoz intenta elevar así la presión sobre los populares, después de que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, anunciara el lunes que su grupo votará en contra del decreto de ahorro energético, salvo que el Gobierno incorpore las propuestas de Feijóo y elimine las medidas "frívolas".

El PP explica que está de acuerdo con algunos puntos del decreto, como la gratuidad del transporte de cercanías, pero no puede votar a favor de su convalidación porque considera que otras medidas incluidas son contraproducentes para el comercio y el turismo (como el apagado de los escaparates y el control del termostato del aire acondicionado).

El anuncio de Elías Bendodo ha forzado al PSOE a intensificar la negociación con sus socios parlamentarios para asegurarse la convalidación del real decreto, en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados convocado para este jueves.

Los socialistas no las tienen todas consigo y temen que alguno de sus socios parlamentarios tumbe el decreto. La ministra Isabel Rodríguez se ha dirigido a ellos este martes al advertir que "la ciudadanía no comprendería que ningún grupo pueda decir que no a tener abonos gratuitos en transporte, becas o ayudas en sectores afectados".

PNV y Bildu

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Vasco (PSE), Eneko Andueza, ha pedido este martes al PNV y a Bildu que apoyen la convalidación del pan de ahorro energético y "no repitan el error" que cometieron con la reforma laboral.

Aquella fue la votación más comprometida del actual Gobierno de coalición. Tres de sus principales aliados (ERC, PNV y Bildu) votaron en contra de la reforma laboral de Yolanda Díaz, que finalmente quedó aprobado gracias a una carambola inesperada: el entonces secretario de Organización del PP, Alberto Casero, votó "sí" por error desde casa.

Dos meses después, ERC volvió a desmarcarse del Gobierno y votó en contra de su primer decreto anticrisis, que salió adelante gracias al apoyo de Bildu.

[Los 6 minutos de pánico de Alberto Casero: consultó hasta 5 veces el sentido del voto tras su error]

Como ha informado EL ESPAÑOL, desde el lunes el PSOE ha pedido a varios grupos parlamentarios que se abstengan para facilitar la aprobación del decreto, a cambio de tramitarlo como proyecto de Ley.

Fuentes de la dirección del PP se muestran convencidas de que el Gobierno logrará aprobar el decreto energético, aunque sus socios parlamentarios "mantendrán el suspense hasta el último momento" para negociar nuevas contrapartidas.

ERC zanjó la crisis de espionaje del caso Pegasus (después de que el CNI admitiera que pinchó el teléfono del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés) arrancando al Gobierno el compromiso de redactar una nueva Ley de Secretos Oficiales. El anteproyecto de Ley arrebata al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el control de los secretos oficiales y permitirá a la Generalitat y el Gobierno vasco clasificar información como "reservada" y "confidencial".

El PP ha advertido al presidente Pedro Sánchez que, si quiere su apoyo al plan energético, incorpore alguna de las propuestas de Feijóo: entre ellas, rebajar el IVA del gas al 5%, prolongar la vida útil de las centrales nucleares, dar ayudas al transporte por carretera y potenciar el biogás y el hidrógeno verde.

Al respecto, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha considerado que "volver a las nucleares" es algo que no recuerda "ni a finales del siglo pasado". Países como Francia, Reino Unido, Bélgica, EEUU, Rusia y China ya tienen en marcha planes para construir nuevas centrales nucleares.

Por su parte, el Gobierno de Alemania -uno de los países europeos más reacios a esta tecnología- ya está planteando retrasar el cierre de sus centrales nucleares y prolongar su vida útil, para hacer frente a la actual crisis energética.

