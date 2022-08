Sánchez aprueba la ley que recentraliza la gestión de pandemias tras fracasar la cogobernanza autonómica

La gestión de la Covid-19 se intentó centralizar a marchas forzadas con dos estados de alarma. Ahora, Pedro Sánchez reactiva la estrategia de tratar de armonizar la lucha contra futuras nuevas pandemias con una ley para la creación del Centro Estatal de Salud Pública.

La normativa, que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros, pretende acabar con las disfunciones del troceamiento de la gestión y la cogobernanza, y crea un organismo independiente que tendrá como objetivo coordinar de forma centralizada los problemas de salud pública.

La idea, sobre el papel, es que el futuro Centro Estatal de Salud Pública tenga "autonomía funcional" y se dedique al "análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria".

[Pedro Sánchez comienza la "descentralización": el Centro de Salud Pública estará fuera de Madrid]

Esto quiere decir que será un centro dependiente del Ministerio de Sanidad en el que se trabajará en coordinación con las CCAA, pero sin autonomía de las regiones. Se podría asemejar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, aunque ésta, al ser una agencia, es mucho más independiente del Ministerio de Sanidad.

Según el borrador legislativo que ha transcendido, el Centro Estatal de Salud Pública contará con personal "de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias".

"Será un centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas en esta materia: por un lado, la vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española; y, por otro lado, la preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, principalmente de carácter epidemiológico, y la coordinación de las respuestas".

El objetivo principal es que el organismo independiente se conforme mediante una "red de centros". Es decir, que en cada servicio de Preventiva de cada área sanitaria (hay unas 300 en toda España) haya un centro que sirva de centinela.

[Tras 2 años de la primera muerte por Covid, España empieza a crear la red de alerta de pandemias]

El Ministerio de Sanidad coordinará el Centro Estatal de Salud Pública y a él llegarán avisos de los 300 centros de referencia centinela. Así, si hay un caso sospechoso de un virus (no obligatoriamente de Covid-19) en Almería y otro en La Coruña, el aviso se centraliza en un sólo órgano y se puede coordinar una acción conjunta.

Las 5 W

Los expertos en salud pública de diferentes sociedades científicas esperan que este Consejo de Ministros revele lo que en el argot periodístico se llama las 5W. Who, what, when, where, why (en español: quién, qué, cuándo, dónde, por qué).

Pero, según han adelantado fuentes parlamentarias a EL ESPAÑOL, esto no va a ser así. En esta propuesta de ley, que deberá de seguir su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados durante el siguiente curso, establecerá qué es el Centro Estatal, por qué es necesario, y poco más.

Se desconoce cuándo se pondrá en marcha porque, para ello, precisará que la ley obtenga los respaldos suficientes en el Congreso de los Diputados. Tampoco se responderá al dónde (se ubicará) ni al quién (lo dirigirá).

[Puig y Lambán se disputan la sede del Centro de Salud Pública que abrirá con un presupuesto de 10 millones]

Sobre estas dos cuestiones planean varias hipótesis. El nombre más sonado para dirigir el Centro Estatal de Salud Pública es el de Fernando Simón, actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Varios medios de comunicación dieron por sentado que sería él cuando se habló por primera vez de la creación del centro, pero, desde entonces, Simón ha desaparecido del foco mediático. Sanidad nunca lo negó y tampoco lo confirmó.

La respuesta del dónde es la que más quebraderos de cabeza puede traer al Gobierno. Y es que, será uno de los primeros centros que ejemplifiquen la descentralización de organismos públicos. La promesa de Pedro Sánchez empieza a tomar forma y, parece ser, que una de las primeras instituciones que saldrá de Madrid será esta.

El proyecto tiene bastantes pretendientes entre los que están Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón. Como adelantaba este diario, las dos comunidades socialistas son las que más posibilidades tienen.

Aun así, diversas fuentes parlamentarias alertan del peligro de que, al ser una ley que se va a negociar en el Congreso y que cuenta con un presupuesto finalista, algunos partidos nacionalistas condicionen su voto a la ubicación.

¿Hace falta?

Desde la descentralización del sistema sanitario, la necesidad de tener una red que coordine aspectos como la salud pública ha sido requerida en varias ocasiones. Pasó con la gripe aviar y, más recientemente, con el brote de listeria asociado a consumo de carne mechada.

En ese momento, muchas autonomías dieron la voz de alarma y se percataron de que, sin una correcta coordinación de un sistema de alarmas y alertas, era imposible detectar este tipo de brotes. Las regiones empezaron a trabajar en ello y, de pronto, surgió la Covid-19.

La pandemia del coronavirus volvía a poner sobre la mesa la necesidad de un Centro Estatal que coordinara este tipo de alertas sanitarias. Era algo que se había ideado cuando se puso en marcha la Ley General de Salud Pública en 2011, pero nunca se había llegado a ejecutar.

El hecho de que el Ministerio de Sanidad se haya ido vaciando de competencias ha hecho que, en aspectos donde había que ir a una, haya sido prioritaria la coordinación centralizada. Ha pasado con la gestión de las vacunas y las alertas de efectos secundario con la gestión de brotes de nuevos virus, como la viruela del mono.

Sigue los temas que te interesan