El Gobierno emplaza a Feijóo a ir a las estaciones a decir a los viajeros que rechaza el bono gratis

A dos días de que se tramite en el Congreso de los Diputados el plan de ahorro energético, el Gobierno redobla la presión sobre el Partido Popular para que cambie de postura. Este martes Moncloa ha emplazado a Feijóo a ir a estaciones de trenes a decir a los viajeros que rechaza el bono gratis.

Una vez reanudado el curso político con la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha criticado duramente la postura contraria que ha adoptado el principal partido de la oposición con el decreto que recoge las medidas de ahorro comprometidas con Bruselas y que se convalida este jueves en el Parlamento.

En rueda de prensa, Rodríguez ha defendido que desde que se diera luz verde al plan, el pasado uno de agosto, el Ejecutivo ha requerido el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Cámara Baja.

Emplaza a Feijóo

Sin embargo, no ha aclarado si ha habido una negociación expresa con el Partido Popular. La ministra Portavoz se ha limitado a emplazar a su líder a "que vaya a Atocha, o se marche a la estación de Valencia, que hable con un trabajador y le diga que si por él dependiera no tendría la gratuidad".

Palabras que se refieren a una de las medidas estrella que recoge el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania: la bonificación al 100% del abono de transporte en Renfe.

Desde el Gobierno consideran que el "no por el no" de Alberto Núñez-Feijóo pone a su formación política en un brete con la ciudadanía, ya que resulta "incomprensible" su rechazo a unas medidas que no sólo combaten la "amenaza de Putin", sino que "continúan con la senda de ayudas y protección a estudiantes y familias".

A menos de cuarenta y ocho horas de que la norma aterrice en la Cámara Baja, el voto del PP, en línea con el tono exhibido en las últimas semanas, se sitúa en el no. Esto ha despertado indignaciión en Moncloa, que, por otro lado, tampoco tiene garantizados el resto de apoyos, una tónica ya habitual en cada iniciativa legislativa.

La ministra Portavoz considera que la respuesta que han dado los populares al plan es "una frivolidad". Además, ha acusado a Génova de posicionarse en contra sin haberse, siquiera, leído el texto. Por ello ha insistido en recordar que se trata de un "compromiso con la Unión Europea para combatir la amenaza de Putin".

