El PSOE defiende que José Antonio Griñán es "inocente" y la sentencia del Supremo "injusta"

El PSOE considera que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el 'caso ERE' es "injusta" y que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán son "inocentes". Son palabras de Santos Cerdán, secretario de Organización, a la agencia Europa Press.

Aunque se puede imaginar su opinión al respecto a tenor de lo anterior, Cerdán, número 3 del partido, se muestra más cauto a la hora de valorar si el Gobierno debería conceder el indulto a Griñán, condenado a seis años de prisión: "Los indultos tienen su procedimiento y es lo que hay que esperar".

Cerdán prefiere no pronunciarse sobre si sacar a Griñán de la cárcel afectaría al PSOE en las urnas y dirige la atención hacia el PP. Asegura que el 'caso ERE' no es "comparable" con 'Gürtel' o 'Púnica'. Para el socialista, "en España no es que la corrupción se llame 'Gurtel' ni se llame 'Lezo' o se llame 'Púnica', se llama PP".

"Fueron unos pocos"

"No deja de ser una mala gestión de unas ayudas", defiende Cerdán, para quien "unos irresponsables y chorizos se aprovecharon de ello". A su juicio, "fueron unos pocos" y "quienes están pagando son inocentes como es el caso de los expresidentes Chaves y Griñán".

"Aquí no ha habido enriquecimiento por parte de nadie -insiste Cerdán en la entrevista-, no ha habido financiación de ningún partido, el dinero fue a las empresas y los trabajadores de ellas, y una parte a esos que se aprovecharon de esa situación".

Preguntado por si acaso se demostró un enriquecimiento de Mariano Rajoy cuando el PSOE presentó la moción de censura que le sacó de Moncloa, Cerdán admite que no, pero la justifica en que "no era contra Rajoy, sino contra lo que representaba el PP y su presidente".

Sobre otras cuestiones de la actualidad política, pero sin abandonar al principal partido de la oposición, el número 3 del PSOE se pregunta "cuál es el efecto Alberto Núñez Feijóo", alegando que hasta este momento "solo ha mostrado insolvencia y que miente". Además, le acusa de "parecer un agitador".

