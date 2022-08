Feijóo acusa al Gobierno de "cocinar" el indulto a Griñán en "el mayor caso de malversación" del país

Alberto Núñez Feijóo, este jueves en la localidad de Porto do Son (La Coruña).

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el PSOE esté "cocinando" dentro del Gobierno el indulto al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por "el caso de malversación de fondos públicos más importante de la democracia".

Feijóo ha asegurado que no tiene "ningún interés personal ni político" en ver en prisión a un exministro, expresidente del PSOE y expresidente de la Junta de Andalucía" como Griñán: "Comprendo la situación familiar muy dramática" que esto supone, ha indicado

Pero ha considerado que "no es de recibo" que el PSOE "cocine desde el Gobierno", sin informar a nadie, un indulto "a favor de militantes y expresidentes del PSOE condenados. Este tipo de decisiones no se pueden resolver de forma unilateral. Así no funciona la democracia", ha apostillado.

El presidente del PP ha recordado que el caso de los ERE de Andalucía es "probablemente el caso político de mayor importancia en 44 años" de democracia, ya que están condenados dos expresidentes del PSOE (Manuel Chaves y José Antonio Griñán) por la malversación de casi 700 millones de euros públicos.

En la misma causa están condenados a penas de prisión varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, ha recordado.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una de las sesiones del juicio de los ERE./ Efe

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado convencido de que habrá remodelación de Gobierno en pocas semanas, en vista de que el presidente Pedro Sánchez lo niega.

La última vez que Sánchez negó una crisis de Gobierno, ha señalado, la hizo al cabo de nueve días (en el verano de 2021).

Al respecto, Feijóo ha recordado que Pedro Sánchez acaba de cesar al portavoz del PSOE, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y a la vicesecretaria del partido "para poner a otros que insulten más".

"Hay una instrucción del Gobierno y del PSOE desde elecciones andaluzas de hablar de un tal Feijóo por la mañana y por la tarde, con el mismo argumentario", ha dicho el líder del PP, "hay ministros que eran gente sensata y hoy están desatados, lo siento por ellos, porque no les pega".

Feijóo ha considerado que todo ello es fruto del "nerviosismo del PSOE" tras su histórica derrota electoral en Andalucía. "Ante un Gobierno nervioso", ha añadido, "nosotros no nos vamos a poner nerviosos, lo que necesita España es tranquilidad" para abordar los graves problemas de la economía.

A preguntas de los periodistas, Feijóo también se ha referido al "pacto secreto" para renovar los órganos judiciales firmado en otoño de 2021 por el entonces secretario general del PP Teodoro García Egea y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que el Gobierno ha filtrado esta semana a El País.

Las amenazas de Bolaños

Núñez Feijóo ha confirmado que, durante el traspasado de poder al frente del partido, Pablo Casado no le informó de la existencia de dicho acuerdo (como ha informado EL ESPAÑOL). El documento tampoco fue debatido en el Comité de Dirección del PP: "Ni en el actual, ni en los anteriores", ha precisado.

Feijóo también ha confirmado que, en las reuniones mantenidas, Bolaños amenazó al vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, con filtrar el documento a la prensa: "O llegamos a un acuerdo o filtro ese papel".

"No vamos a aceptar que nos amenacen, eso es muy infantil", ha dicho Feijóo al respecto, "los españoles no necesitan política infantil sino un poco más de altura". También ha encontrado muy llamativo que la negociación no la dirija el Ministerio de Justicia, sino Bolaños desde Presidencia.

El líder del PP ha recordado que su propuesta para renovar los órganos judiciales recoge las peticiones de las principales asociaciones de jueces y magistrados y es pública, desde que la remitió al Gobierno el pasado 11 de julio.

Su propuesta incluye varias cláusulas para limitar las puertas giratorias en la Justicia. Al respecto, Feijóo ha explicado que "un juez que acepta la responsabilidad de ser ministro, al mes de ser cesado no puede empezar a dictar sentencias. Deberá esperar dos años".

Del mismo modo, su plan busca que un ministro que acaba de ser cesado, no pueda convertirse inmediatamente en presidente de una Sala del Supremo, fiscal general del Estado (como ocurrió con Dolores Delgado) o vocal del CGPJ. "Debe haber una moratoria de siete años", ha señalado.

Por último, Feijóo ha exigido explicaciones a Renfe, a Adif y a la Generalitat Valenciana sobre lo ocurrido con un tren en Bejís (Castellón), en el que varios pasajeros resultaron heridos al bajar en marcha cuando atravesaba un incendio forestal.

El líder del PP quiere que estos organismos aclaren por qué no se cortó la vía ferrea y se avisó al maquinista con suficiente antelación, algo que considera "un fallo grave que ha puesto en peligro vidas humanas".

Durante su visita a la localidad de Porto do Son (La Coruña), Feijóo también ha lamentado que los mismos "fanáticos" independentistas que el miércoles reventaron el homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 17-A hoy sean los "socios preferentes" del presidente Pedro Sánchez.

