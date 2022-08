Sánchez descarta su última 'bala': será el primero que no cambie el Gobierno en la 2ª mitad de un mandato

Pedro Sánchez será el primer presidente de la Democracia en España que no remodelará el Gobierno en la segunda mitad de su mandato. El jefe del Ejecutivo afirmó este lunes con rotundidad que su equipo es "estable" y "va a durar hasta el final de la legislatura".

En las más de cuatro décadas transcurridas de Democracia, todos los predecesores de Sánchez intentaron dar un impulso al tramo final de su mandato con el cambio de gabinete. Así lo hicieron Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Todos los presidentes buscaron por esta vía una reacción, mostrar iniciativa política e insuflar nuevos ánimos a sus militantes, una de las claves para ayudar a engrasar la maquinaria electoral cuando se aproximan los comicios.

Sin embargo, en su visita de ayer a la isla de La Palma, Sánchez no dejó lugar a la duda: manifestó que está "extraordinariamente orgulloso con el trabajo que hacen los ministros y ministras", aseguró que "no entra" en sus planes "una crisis de Gobierno", y mostró su extrañeza por las informaciones que en los últimos días indicaban lo contrario, como las publicadas por EL ESPAÑOL. "En algunas ocasiones me encuentro noticias que ni siquiera he pensado", dijo.

Sánchez ha dejado en la hemeroteca ejemplos de compromisos que quebrantó y anuncios que no se cumplieron. El pasado 3 de julio, sin ir más lejos, aseguró en una entrevista a El País que no habría "cambios de portavoces del PSOE".

"Yo estoy muy a gusto y cómodo, y tienen todo mi respaldo todos los ministros del Gobierno de España y la dirección federal del PSOE", fueron exactamente sus palabras. Veinte días después, Patxi López era nombrado portavoz del PSOE en el Congreso y Pilar Alegría, nueva portavoz del partido.

Sin embargo, la forma tajante en la que Sánchez ha descartado una remodelación de su gabinete, acusando incluso a la prensa de "intoxicar", hace impensable que pudiera enmendarse esta vez.

El presidente renuncia así a su última bala para tratar de dar un golpe de efecto, y asume que llegará hasta diciembre de 2023 con su actual equipo, el mismo con el que viene trabajando desde julio de 2021.

Tras la profunda remodelación que acometió el verano pasado, que comportó la salida del Ejecutivo de pesos pesados como Carmen Calvo o José Luis Ábalos, sólo se ha producido una baja y por cuestiones médicas. En diciembre de 2021, Joan Subirats sucedió a Manuel Castells en Universidades.

Repaso histórico

Un repaso a lo que hicieron los antecesores de Sánchez en la Moncloa pone de manifiesto que todos, independientemente de su color político, recurrieron a una crisis de Gobierno a partir del segundo año de su mandato.

A Adolfo Suárez no le dio tiempo a renovar su equipo al final de la I Legislatura (la anterior fue la Constituyente) porque dimitió antes de cumplir los dos años. Aun así, en mayo de 1980, 17 meses después de iniciada la legislatura, introdujo cambios de calado, dando entrada a personalidades como Juan José Rosón, Luis Gamir, José Luis Álvarez Álvarez o Ignacio Bayón.

En julio de 1985, transcurridos dos años y medio de su primer mandato, Felipe González recurrió a caras nuevas como las de Francisco Fernández Ordóñez, Javier Sáenz de Cosculluela o Abel Caballero.

En su segunda legislatura, justo al llegar al ecuador, González volvió a introducir savia nueva en su gabinete, y fichó a Enrique Múgica, Jorge Semprún, Matilde Fernández y Rosa Conde.

En su tercer mandato, dejó transcurrir 15 meses antes de incorporar a Josep Borrell, Pedro Solbes y Jordi Solé Tura, entre otros. Y ya en 1992 sumó a José Antonio Griñán y a Alfredo Pérez Rubalcaba.

En su cuarta y última legislatura, González volvió a ejecutar cambios para refrescar un Consejo de Ministros con síntomas de mucho desgaste. Introdujo a Joan Lerma y cambió de carteras a ministros como Gustavo Suárez Pertierra y Jerónimo Saavedra.

Tras llegar a la Moncloa en 1996, Aznar también reformó su Gobierno un año antes de convocar las elecciones de 2000. Revitalizó su equipo con Ángel Acebes, Manuel Pimentel, Jesús María Posada y Juan Carlos Aparicio.

En su segunda legislatura realizó una crisis de Gobierno a los dos años y dio entrada a nuevos ministros como Ana Palacio, Eduardo Zaplana, Ana Pastor y José María Michavila.

Zapatero fue más ambicioso aún con los cambios. A mitad de su primer mandato ya incorporó a Rubalcaba y a Mercedes Cabrera, además de cambiar de cartera a José Antonio Alonso. Y finalizando la legislatura hizo una crisis de Gobierno para incluir en su gabinete a Carme Chacón, César Antonio Molina y Bernat Soria.

En la segunda legislatura actuó de forma similar. En octubre de 2010, dio entrada a Ramón Jáuregui, Rosa Aguilar, Leire Pajín y Valeriano Gómez Sánchez.

Más conservador fue Rajoy, pero también hizo modificaciones en su gabinete. En septiembre de 2014, en la segunda parte del mandato, introdujo paulatinamente a Isabel García Tejerina, Rafael Catalá, Alfonso Alonso e Iñigo Méndez de Vigo.

Autonómicas y municipales

Al desechar ahora cambios en su gobierno, Pedro Sánchez renuncia al revulsivo que podría suponer el desembarco de algunos ministros en las listas municipales y autonómicas. Esas elecciones se celebrarán en mayo del año que viene y serán el preámbulo de las generales, previstas para diciembre.

La posibilidad del trasvase de ministros había generado ilusión, pero también incertidumbre y temor en algunas federaciones socialistas. Ilusión en quienes veían una oportunidad de mejorar y reforzar las candidaturas, y temor en aquellos candidatos que veían amenazada su plaza.

Sánchez también descarta, así, liberar a María Jesús Montero y a Pilar Alegría de la difícil misión de compatibilizar sus cargos de ministras con los de vicesecretaria del PSOE y portavoz del partido, respectivamente.

Dentro del propio Gobierno se ha cuestionado que Montero y Alegría tengan que desdoblar su papel a la hora de dirigirse a los ciudadanos, para hacerlo unas veces con tono formal -cuando hablan de asuntos de sus carteras-, y otras con nervio partidista. Dado que Hacienda y Educación son ministerios que tienen un carácter particularmente institucional, la papeleta no es fácil.

