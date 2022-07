Villacís afirma que Cs está en "situación crítica" y que no han pactado "bien" sus gobiernos con el PP

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha reconocido este jueves que los 'naranjas' no pactaron "bien" los gobiernos de coalición con el PP en las distintas regiones y consistorios del país.

"Hemos cometido algunos errores, sinceramente lo creo. Lo mal que explicamos el 'no' a Sánchez. (Albert) Rivera lo explicó, acertó, pero se equivocó en el cuándo aunque no en el cómo ni en con quién. Creo que se explicó mal y no pactamos bien, tampoco", ha trasladado en una entrevista en esRadio.

Villacís ha incidido en que permanece en Ciudadanos porque "tiene que haber un espacio liberal en España", y ha declarado que va a "luchar", porque "cuando el PP pacta con Cs es mejor partido, y creo que es bueno que esté condicionado por Cs".

"Situación crítica"

En este punto ha defendido que los 'naranjas' pueden demostrar que han "gestionado muy bien estos tres años". "Hemos hecho un buen gobierno de coalición, hemos conseguido bajar los impuestos, por cierto más que la Comunidad", ha valorado.

Sobre Cs ha puesto en valor que "es el único partido sin un solo caso de corrupción, sin financiación ilegal" así como no ha entrado "a repartir los jueces ni RTVE". "Estar en la situación en la que estamos es una situación crítica, pero te da una serie de oportunidades, y es que cuando no aspiras a ser mayoritario, puedes ser mucho más valiente, y vamos a abrir debates que se tienen que empezar a abrir en España", ha expresado.

