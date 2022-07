Podemos no asistirá a la presentación de 'Sumar' de Yolanda Díaz: "Nos ha pedido que no vayamos"

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha confirmado que ningún representante del partido morado acudirá como tal al acto de presentación de la plataforma de Yolanda Díaz, "Sumar", el próximo viernes 8 de julio en Madrid.

El acto, que se va a celebrar en, es de hecho el arranque oficial del proceso de escucha que la vicepresidenta del Gobierno había anunciado hace unos meses para crear una amplia plataforma de izquierdas con la que presentarse a las próximas elecciones generales.

Sin embargo, como ha explicado Belarra en La Hora 1 de RTVE, ni las ministras de Unidas Podemos ni altos cargos del partido estarán presente en el chupinazo: "Todos los detalles de Sumar los puede dar la vicepresidenta. Es ella la que está liderando ese proceso y nosotras estamos respetando sus decisiones. Se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos".

Muchas son las dudas que surgen dentro de ese llamado proceso de escucha, sobre todo si Unidas Podemos se integrará finalmente en esta plataforma amplia de partidos de izquierda o qué papel jugarán sus altos cargos y sus siglas de cara a unas futuras elecciones.

"Nosotras tenemos muy claro que somos el partido más grande de ese espacio y que hay que trabajar por la unidad. Estamos contribuyendo a crecer y a la unidad del espacio y yo creo que la clave es que Yolanda, que es nuestra candidata, pueda tomar sus decisiones y marcar los tiempos", ha añadido Belarra.

"Escuchar"

El pasado 1 de julio, la vicepresidenta del Gobierno lanzó oficialmente el nombre de su plataforma con un vídeo en las redes sociales en el que la palabra "sumar" y "escuchar" eran claves.

Se trataba de 32 segundos a cámara rápida y con una música con mucho ritmo en los que se encadenaban imágenes de Díaz en diferentes momentos de su actividad política, siempre acompañada y siempre sonriente, con distintos mensajes que apelan al diálogo, a la solidaridad o a la igualdad.

La secuencia arranca con las palabras "escuchar, dialogar, sumar" y, después, intercaladas con las imágenes, van apareciendo otras ideas: "modernizar, cuidar, sumar"; "libertad, igualdad, sumar" o "unión ilusión, sumar".

Orgullo

La propia vicepresidenta del Gobierno aseguró hace unas semanas que el 8 de julio no es una fecha elegida al azar para presentar su plataforma: "He buscado esa fecha por algo fundamental y es que es la semana del Orgullo, de la diversidad, de la alegría, de un nuevo país que es moderno, joven, ecológico, feminista, inclusivo y que no mira para atrás nunca; que camina. A partir de ahí me vais a ver por toda España, de norte a sur y de este a oeste. Estoy muy ilusionada", aseguró en su momento.

Y es que Yolanda Díaz tiene previsto iniciar una gira de seis meses por España en los que tratará de coser una plataforma con posibilidades de aunar las distintas sensibilidades de la izquierda española en un objetivo común. Después de ese plazo, tendrán que concretar no sólo programa, sino también quiénes van a ser sus socios y qué papel tendrá cada uno en Sumar.

Sigue los temas que te interesan