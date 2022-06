El PSOE ya habla en modo derrotado: "Debemos ser la alternativa a la política de derechas de Feijóo"

El PSOE ha hecho este lunes el primer balance de "autocrítica" tras la estrepitosa derrota del 19-J en Andalucía. La primera conclusión, a la vista de la rueda de prensa ofrecida por su portavoz, Felipe Sicilia, es que aunque los socialistas de Pedro Sánchez traten de ocultarlo y -evidentemente- lo niegan oficialmente, ya se sienten perdedores. Así, la argumentación principal -repetida en, al menos, cuatro ocasiones en la rueda de prensa- es la de presentarse "como la alternativa a las políticas de derechas y recortes del PP".

Lo dijo Sicilia cuando hablaba del fracaso de Juan Espadas, pero sobre todo cuando trató de defender la continuidad del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez "hasta el final de la legislatura". Para la Ejecutiva del PSOE, "no ha habido trasvase de votos al PP", y el partido tiene que "demostrar que somos la alternativa a la derecha".

Porque, según explicó el político andaluz, "la inflación, la guerra, la subida de los precios de la energía y la pandemia existirían también con Feijóo en el Gobierno, pero habría que ver cuáles serían sus políticas de gestión".

Eso mismo se pregunta el PP también, de hecho, Fuentes de la dirección popular responden a este argumento que la formación conservadora estaría deseando llegar alguna vez al Gobierno "son tener que arreglar una crisis mal gestionada por el PSOE".

En contra de lo esperable, las explicaciones de Sicilia demuestran que en la Ejecutiva de esta mañana la conclusión ha sido clara: ni la elección del candidato, ni la estrategia de campaña, ni el supuesto lastre de la gestión desde Moncloa por los que se le han preguntado, han sido responsables del peor resultado socialista de la historia en la región.

El presidente Sánchez ha asegurado ante la Ejecutiva del PSOE que el Gobierno está "fuerte y sólido" y que "hay legislatura hasta el final", pese a los malos resultados obtenidos por los socialistas en las elecciones andaluzas.

Motivos (dudosos) de la derrota

Al contrario, los dos primeros motivos que ha aducido el portavoz socialista fueron que el PSOE "no ha sabido movilizar a su electorado", es decir, que le ha afectado la "alta abstención"; y que "otros partidos han ido divididos y eso ha beneficiado al PP".

El primer argumento no se sostiene. Porque la participación en este 19-J de 2022 (58,36%) ha sido mayor que la del 2-D de 2018 (56,56%). Con la mitad de votos nulos y un tercio menos de sobres en blanco... Buscar en casa a los 127.000 votantes perdidos del PSOE no se sostiene, además, cuando ganaste en las anteriores elecciones, pierdes tres puntos... y tu rival te arrasa con 22 puntos y 831.00 votos más.

El segundo tampoco computa, pues es echar la responsabilidad de tu derrota a otras formaciones. "Los restos del cálculo por circunscripción, según la ley electoral, cuando una misma opción va dividida, favorecen al ganador", explicó Sicilia. Efectivamente, esto es así. Pero el PSOE, que siempre fue un 'régimen' en Andalucía, no explica con eso por qué ha dejado de serlo, sino la necesidad que reconoce de contar con una muleta para optar a gobernar... y que ésta sea sólida.

La división a la izquierda del socialismo es al mismo tiempo causa y consecuencia. Causa del descalabro y el cambio social que se atisba -el PP no bajó del 42% en ninguna provincia, ganó en todas y arrebató feudos imposibles, como Dos Hermanas-.

Y consecuencia de la primera legislatura de un Gobierno en coalición a nivel nacional. Por un lado, por las contradicciones entre los más radicales del Consejo de Ministros y el centro izquierda del PSOE. Y por otro, por el desgaste de una gestión que se desmorona... y la que cada uno busca colocarse mejor para la salida.

Cs no es centro y Vox es el PP

Otras explicaciones que ha esbozado Sicilia en su rueda de prensa han sido también rocambolescas. "El PP no ha frenado a Vox", según su interpretación, "sino que lo ha blanqueado donde le ha convenido, como en Madrid; y ha apelado al voto útil en otros territorios, como en Andalucía".

Es decir, que el PSOE entiende que los populares se han adaptado a las circunstancias, han sacado rédito de sus tácticas y es el PSOE el que yerra -de manera contumaz- en centrar sus campañas sólo en el "miedo a que Vox entre en las instituciones".

La idea no casa mucho con otro argumento de Sicilia, que lamentaba el "poco tiempo" que ha tenido Juan Espadas en explicar su proyecto. "Sólo ha tenido siete meses en un territorio como el andaluz, que es casi tan grande como Portugal".

Entonces, ¿se ha perdido el tiempo centrando los mensajes en Vox? "El candidato era bueno, la campaña ha sido buena y el proyecto es bueno". ¿Y cuál es el problema? "Que no hemos sabido motivar a nuestros votantes". Será que el PP sí ha sabido, y que el PSOE lo admite.

La última explicación hallada por el PSOE a la inesperada e histórica mayoría absoluta de Juanma Moreno es que "se ha quedado con todos los votos de Ciudadanos". ¿Y eso no es una oportunidad perdida de los socialistas para pescar en el río revuelto del centro? Por lo visto, no: "Es que eso demuestra que los votantes de Ciudadanos no eran de centro, sino de derechas", argumentó Sicilia.

"Sánchez agotará legislatura"

Es decir, la Ejecutiva del PSOE no ha encontrado motivos de autocrítica en la mañana posterior a las elecciones andaluzas.

Todo ha ocurrido así porque "el PP convocó las elecciones en función de su propio interés, no en el de los andaluces"; porque Podemos, IU y los anticapitalistas están peleados; porque los votantes del PSOE "no se han ido al PP", sólo han preferido quedarse en casa; porque los de Ciudadanos son de derechas; y porque los de Vox "son la ultraderecha que siempre acogió el PP y ahora han vuelto a casa".

De modo que no habrá dimisiones, "nadie duda de Espadas como la mejor opción" y tampoco el presidente Sánchez se plantea algún golpe de efecto: "El Gobierno sigue fuerte, y demostrará, haciendo políticas de izquierda, que es la alternativa al PP de Feijóo".

Y es que, según Sicilia, "no se ha votado en clave nacional", argumentaba, "los andaluces sabemos lo que votamos cada vez, y en este caso se votaba lo mejor para la Junta".

¿Admitía, pues, el portavoz del PSOE que ellos no son lo mejor para Andalucía, que lo es el PP? "No, es que el PP ha ido convocando elecciones a su interés, para demostrar un cambio de ciclo que no es tal". ¿Pero no dice que sí se demuestra ese cambio de ciclo lo del 4-M en Madrid, lo del 13-F en Castilla y León y, este domingo, lo de Andalucía? "Decir eso es faltarle el respeto a los votantes, como cuando se decía lo del voto cautivo".

