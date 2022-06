El 'libro de texto' que sacó Olona por la masturbación es un cuadernillo del Ayuntamiento de Sevilla

Ni es un libro de texto, ni la Junta de Andalucía enseña sistemáticamente qué es la masturbación en clase de colegios concertados y públicos a niños de diez años como afirmó la candidata de Vox, Macarena Olona, en el debate de la RTVA.

El material con el que quiso recriminar al presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, este tipo de enseñanzas se trata de un cuadernillo elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla para un programa concreto de educación afectivo sexual.

[Olona, desatada contra la masturbación en la enseñanza pública: "¡Dan esto a niños de 10 años!]

El mismo se imparte desde "hace décadas", según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del Consistorio. De hecho, en el material se puede apreciar el logo del ente municipal en el reverso del que Olona mostró en el debate.

En el momento que la líder de Vox pedía a Moreno que leyera "lo que enseña" la Junta a niños de "diez u once años" se podía ver en gran tamaño y en amarillo la madeja del logo del NO&DO característico del Ayuntamiento de Sevilla.

Olona dijo que el punto cinco le daba "pudor" y le pidió a Moreno que lo leyera.

Se trata de un programa de educación sexual que solicitan voluntariamente los colegios y que, además, se imparte por personal especializado. Solo contiene dos menciones a la masturbación. Se puede consultar el material aquí.

La primera vez lo hace para explicar que existen diversas formas de expresar la sexualidad: "bien de manera individual, con el propio cuerpo (autoestimulación o masturbación), o con otras personas: relaciones sexuales en pareja, mediante juegos, besos, caricias, contacto con los genitales, etc.".

La actividad en la que se menciona a la masturbación.

La segunda y última ocasión en la que este material se refiere al autoplacer sexual es en una actividad en la que pregunta qué es la masturbación. En ese mismo ejercicio, se le pregunta a los escolares qué son las poluciones nocturnas, por qué salen los granos o qué es la regla.

Por detrás del cuadernillo se podía apreciar claramente un símbolo de la ciudad, conocido por todos los sevillanos. Se trata de una madeja que tiene gran simbología.

La pista clave: NO&DO

Según la leyenda, el rey Alfonso X concedió al Ayuntamiento que pusiera el lema NO&DO porque Sevilla fue la ciudad donde se refugió. En concreto, esa madeja hace referencia a la expresión fonética "No -madeja- do" (No me ha dejado).

Olona, que parecía ignorar que la madeja pertenece al Ayuntamiento de Sevilla, le pidió a Juanma Moreno que leyera "lo que le está enseñando la Junta a niños de diez años". Como a ella le daba "pudor", le pidiera a Moreno que leyera el punto cinco: "Qué es la masturbación".

Además, con sus palabras, comparó a los profesores y educadores que imparten talleres de educación sexual en las aulas andaluzas con acosadores que se pueden acercar a los niños en los parques. "Si a sus hijos se le acerca un hombre en un parque y le habla de la masturbación, llamaría a la policía. Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas".

"En públicos y en concertados"

"Se enseña en los públicos y en los concertados", insistió Olona, para asegurar que solo era para "familias que no pueden pagar colegios". Ese momento incomodó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de carraspeó y declinó la oferta que le hacía Olona de quedarse con un ejemplar. "No, gracias", fue su respuesta.

El popular trató de salir airoso de la situación asegurando que ya en el debate pasado trajo "mercancía caducada" y dudando de que ese libro siga en vigor.

Fue entonces cuando la líder de Adelante, Teresa Rodríguez, salió en rescate de Moreno y marcó uno de los momentos de la noche al parafrasear a Woody Allen: "Que nadie diga nada en contra de la masturbación, porque al fin y al cabo es hacer el amor con quien más te quiere".

Esta anécdota se suma al vídeo de Macarena Olona convenciendo a un militante descontento con el PP, que ha sido publicitado por todas las redes sociales del partido, incluidas las de la candidata, como un encuentro fortuito durante un paseo por un mercadillo ambulante de Dos Hermanas.

Este periódico ha podido comprobar que es un montaje. El hombre se llama José Antonio García Cuestas y, aunque sí fue militante del Partido Popular en el pasado, lleva colaborando con Vox desde 2019 y pertenece a su agrupación de Sevilla.

