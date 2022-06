Olona, desatada contra la masturbación en la enseñanza pública: "¡Dan esto a niños de 10 años!"

La masturbación ha sido la primera bala que ha gastado la líder de Vox, Macarena Olona, en el debate que ha tenido lugar en la noche del lunes en la televisión pública andaluza.

Olona ha empezado con fuerza, en su primera intervención ha mostrado unos libros de texto y ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que los escolares de Primaria de "diez u once años" de las familias que "no pueden pagar colegios" aprendan qué sobre el autoplacer sexual en las escuelas.

"Se enseña en los públicos y en los concertados", ha insistido. Tras ello, ha asegurado que llamaría a la Policía Nacional si un hombre o una mujer se acercara en el parque a su hijo y le hablara de masturbación.

Los seis candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía antes del inicio del debate en la RTVA. Joaquín Corchero / EP

Olona ha incomodado a Juanma Moreno. Le ha ofrecido uno de los ejemplares, mientras que el líder del PP ha carraspeado y ha declinado la oferta. El popular ha tratado de salir airoso de la situación asegurando que ya en el debate pasado trajeron "mercancía caducada" y dudando de que ese libro siga en vigor.

La masturbación ha protagonizado varios minutos del debate. De hecho, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha hecho una defensa férrea del autoplacer parafraseando a Woody Allen: "Que nadie diga nada en contra de la masturbación, porque al fin y al cabo es hacer el amor con quien más te quiere".

De hecho, Rodríguez ha defendido que se eduque sobre el onanismo en las escuelas y ha recordado la época en la que los curas afirmaban en los colegios que si los niños se masturbaban "se iban a quedar ciegos".

Teresa la llama 'Iberdrolona'

Cuando el debate ha profundizado en el medioambiente, Rodríguez se ha referido a las acciones de Olona en Iberdrola y la ha bautizado como "Iberdrolona".

La accionista se ha defendido afirmando que "solo tiene 700 euros de sus ahorros" y que está segura de que Kichi, el alcalde de Cádiz, "se ha gastado mucho más dinero en comilonas".

"Qué poco elegante", le ha replicado Teresa Rodríguez. Tras ello, ha apostillado que: "Cuando sube el precio de la luz, usted gana dinero, yo no".

Unidos por la torrija

El momento estelar del postre de Cuaresma ha llegado de la mano de Olona cuando ha reprochado a Marín que durante la pandemia se dedicó a hacer torrijas, haciendo alusión a un vídeo que colgó Juan Marín en sus redes sociales durante el confinamiento. Marín y Rodríguez han tenido su momento de mayor complicidad en torno a este dulce.

Él ha respondido con soltura y una sonrisa: "pues me salen riquísimas". Luego, conteniendo una carcajada, ha mirado a Teresa Rodríguez, quien no sólo le reía la ocurrencia, sino que le ha pedido al candidato de Cs que le mande "unas poquitas para el Kichi". Con guasa gaditana, Marín ha remachado su respuesta a Olona, ante su cara de estupefacción, que si no sabe prepararlas.

