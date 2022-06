Juanma Moreno salva el 'todos contra el PP' en el segundo debate con la ayuda de Marín

Todos los candidatos, excepto el de Ciudadanos, Juan Marín, han convertido el segundo y último debate electoral a cinco días del 19 de junio en un ring contra el PP. Contra el PP y contra su candidato y presidente de la Junta, Juanma Moreno. Las izquierdas por su gestión y Vox por no querer decir a los andaluces que los pueden necesitar.

"¿No hemos hecho nada bien?", ha preguntado Moreno, y ha llegado a darles un consejo a sus adversarios políticos. Considera que si no reconocen ningún mérito, pierden credibilidad. "Esto no es un camión", ha señalado el candidato del PP señalando a un rotulador. "Pueden decir que se parece a un bolígrafo, pero no que sea un camión".

Con todas las encuestas a favor, en el 'Debate decisivo', bautizado así por la RTVA, Moreno, al igual que el lunes pasado y de nuevo con traje y corbata, ha vuelto a mantener su papel institucional.

Pero esta vez ha defendido con más ahínco su gestión y lo difícil que es gobernar. Lo ha hecho con la ayuda de su socio durante estos tres años y medio, el candidato naranja, que lo ha apuntalado en varias ocasiones.

En una de ellas, el socialista Juan Espadas le ha llegado a decir: "No salga al quite, señor Marín", cuando Moreno estaba hablando sobre "el maltrato" del Gobierno de España hacia una "Andalucía infrafinanciada". Marín le ha echado en cara a que él se le olvida reclamar una reforma de la ley de financiación autonómica cuando "pasa de Despeñaperros".

Todos contra Macarena Olona

Contra la candidata de Vox, Macarena Olona, también han disparado todos los candidatos. Marín lo ha vuelto a hacer al hablar del Consejo Andaluz LGTBI que creó Ciudadanos. "Usted no lo va a cerrar", le ha espetado Marín. "Aquí no se va a dar un paso atrás por mucho que se empeñe. Los andaluces no van a perder derechos".

Pero no ha sido el único cuerpo a cuerpo que ha mantenido con Olona. También le ha achacado que una de las propuestas que llevan en su programa electoral: el cierre de Canal Sur.

"No quiero que parezca que la tengo tomada con usted, pero ¿va a cerrar esta televisión pública?", le ha espetado Marín, refiriéndose a cómo se lo van a explicar a sus votantes si es la única televisión que "da toros, caballos y todas nuestras tradiciones".

Ha sido ese momento cuando Olona no se ha referido al cierre expreso de la cadena y se ha comprometido con los trabajadores que mantendrán sus puestos de trabajo, "no los enchufados".

Ha sido llamativo el cambio de actitud de Macarena Olona hacia Juanma Moreno, a quien ha llegado a tutear. "¿No vas a entenderte con Vox?", le ha preguntado, pero le ha dejado claro que aunque le falte un solo diputado para gobernar no se van a abstener.

Incluso le la llegado a tender la mano, de manera literal, para que fuera su vicepresidente. "Eso es un delirio, señora Olona", le ha contestado Moreno.

