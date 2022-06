Yolanda Díaz sella su alianza con Errejón en detrimento de Podemos

La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha sellado este domingo su alianza con el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, junto a quien va a "caminar" desde "ya mismo".

"Lo mejor está por llegar", le ha asegurado Díaz a Errejón, con quien se ha fundido en un largo abrazo en este domingo en Málaga. Es el segundo mitín en el que arropa a la candidata a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto.

Este movimiento va en detrimento de Podemos, que no ha estado precisamente presente en el acto, aunque también ha convocado en Andalucía. Tanto Pablo Iglesias como el candidato de la coalición Por Andalucía por Cádiz, Juan Antonio Delgado, han estado en San Fernando en la presentación del libro 'Verdades a la cara'.

Acto de 'Por Andalucía' este domingo en Málaga. EP.

Eso sí, Iglesias ha brindado su apoyo y cariño a la militancia de Por Andalucía y a su candidata Inma Nieto. Ha asegurado en que si la gente de izquierda en Andalucía se moviliza "después de las elecciones habrá un gobierno decente".

Este ha sido el segundo acto de la campaña andaluza en el que ha participado Yolanda Díaz. En el primero lo hizo junto a Ione Belarra. En este caso, con Errejón, se ha mostrado mucho más entusiasta.

"Querido Íñigo nos conocemos desde hace tiempo, hemos hecho muchas cosas juntos, pero creo que a partir de ya mismo lo mejor está por llegar", ha señalado Díaz. A continuación, ha agregado que "la política, no lo olvidemos, sirve para mejorar la vida de la gente, para construir, para pensar diferente, pero para caminar juntos".

En los dos actos, la precandidatura de Díaz a las elecciones generales ha tenido gran protagonismo. Los asistentes la han jaleado con cánticos de 'presidenta, presidenta' y la candidata andaluza ha asegurado que "cada día que casa es un día que está más cerca que veamos a la primera mujer presidenta del Gobierno de España".

Díaz parece encantada con tomar la campaña andaluza como trampolín a Moncloa. En el acto del sábado por la noche llegó a afirmar que estaba dispuesta a "dar un paso para ganar España".

Tanto Díaz como Errejón han coincidido en mostrarse como la "alternativa" al bipartidismo, a quienes "quieren derogar la reforma laboral" y las "políticas fallidas" de PP y Vox. "Sé que en Andalucía hay muchas personas que no saben si ir a votar, pero os digo que no podéis resignaros, no hay alternativa", ha argumentado Díaz.

