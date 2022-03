La oposición y Podemos no apoyarán la enmienda del PSOE que permitirá a Dolores Delgado ascender

El portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha anunciado que su partido no apoyará la enmienda del PSOE para ascender a Dolores Delgado a fiscal de Sala del Tribunal Supremo y exigen explicaciones al Gobierno por no haberles informado. El 'no' de Podemos se une al rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.

De esta forma, la enmienda que permitirá el ascenso de Delgado cuando cese como fiscal general del Estado podría no salir adelante ya que los votos de Podemos son clave porque los socialistas no cuentan con la mayoría suficiente para sacarla adelante tras el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.

Por ahora ni ERC ni PNV y EH Bildu se han pronunciado al respecto mientras que Más País y el PDeCAT piden a los socialistas explicaciones sobre esta enmienda.

"No estábamos informados y no la vamos a apoyar. Como mínimo es extraño que presenten una enmienda así en la Ley concursal", ha apuntado Echenique este jueves en el Congreso de los Diputados.

Echenique se ha mostrado "sorprendido" por la "defensa sin fisuras" de este movimiento por parte de la ministra de Justicia, Pilar Llop, cuando ayer negó que se haya confeccionado un "traje a medida" para Dolores Delgado y argumentó que el contenido de esa enmienda recogía una de las recomendaciones sugeridas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.

El dirigente de Podemos ha revelado que se han enterado de esta enmienda por la prensa y ha insistido en que no la apoyarán por dos motivos: no comparten su contenido y es un asunto ajeno a la ley concursal.

El Grupo Parlamentario Socilista en el Congreso han incluido entre sus enmiendas a la Ley concursal una que establece que si el fiscal general del Estado es miembro de la carrera fiscal, adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez sea cesado del cargo.

De salir adelante esta modificación, posibilitará que la actual fiscal general Dolores Delgado sea fiscal de Sala del Supremo cuando abandone el cargo.

"No tienen vergüenza"

Ante esto, la oposición ha mostrado su rechazo total a la enmienda. Desde el PP consideran que es "un escándalo" y aseguran que se trata de "un favor" a Delgado por los servicios prestados. "Favor con favor se paga y entre tanto el Estado de Derecho por el sumidero", ha escrito el diputado del PP Luis Santamaría en redes sociales.

Misma línea mantiene Vox. La diputada Macarena Olona se ha sumado a la crítica y afirma que en el PSOE "no tienen vergüenza".

Enmienda 603 del @PSOE al Proyecto del (su) Gobierno, de reforma de la Ley Concursal (apartado cuatro). Se asciende por Ley a Dolores Delgado. Cuando cese en @fiscal_es, adquirirá la máxima categoría. No tienen vergüenza. pic.twitter.com/R73TbydYo1 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) March 30, 2022

Por su parte, el portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha calificado de "gravísimo" esta enmienda. "Después de colocar a una exministra como fiscal general, el PSOE pretende blindar su ascenso por la puerta de atrás a Fiscal de Sala del Supremo. Los ataques del Gobierno a la separación de poderes no tienen límites. Con la ley de Ciudadanos, Delgado nunca habría tenido este cargo", ha apuntado.

Desde Podemos las críticas a esta enmienda van más allá de las declaraciones de Echenique. El diputado en el Congreso Roberto Uriarte ha criticado que el PSOE aproveche la Ley concursal para "colar" un "ascenso" de Dolores Delgado mediante una enmienda, lo que supone a su juicio una "aberración jurídica.

Regular bien los concursos de acreedores puede dar una segunda oportunidad a empresas y personas en dificultades. Hemos presentado 54 enmiendas de mejora, pero siento tener que decir al PSOE que aprovecharla para colar un ascenso de la fiscal general es una aberración jurídica pic.twitter.com/FXH6GggH5U — Roberto Uriarte (@RoberUriarte) March 31, 2022

