Casado avisa a Vox: "El PP no acepta tutelas morales. No nos dejaremos llevar por un puñado de votos"

El líder del PP, Pablo Casado, ha alejado este martes la posibilidad de pactar con Vox en Castilla y León, al afirmar que el Partido Popular debe combatir todas las formas de "populismos y radicalismos" que amenazan la convivencia entre los españoles.

Así lo ha señalado durante su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, convocado para analizar los resultados de las elecciones del pasado domingo en Castilla y León, en las que Alfonso Fernández Mañueco ha ganado con 31 escaños y necesitará llegar a acuerdos para gobernar.

El líder nacional del PP ha asegurado que su partido no acepta "tutelas morales" y que no se "va a dejar llevar por un puñado de votos". Casado no ha mencionado en ningún momento a Vox, pero ha intentado poner distancias con el partido de Santiago Abascal, advirtiendo de que "la semilla del populismo siempre es amarga" y no produce progreso.

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en el cónclave popular, para anunciar que pretende formar "un gobierno fuerte, estable y en solitario" en la región.

"Tienes todo nuestro apoyo para llevarlo adelante", ha replicado Pablo Casado, descartando así la posibilidad de que Vox entre en el ejecutivo regional. Al respecto, Casado ha trazado los límites del PP ante cualquier negociación con el partido de Abascal: "Quien quiera pactar con nosotros, debe aceptar nuestros principios", ha advertido.

Y a continuación ha enumerado los valores a los que el Partido Popular no está dispuesto a renunciar para llegar a acuerdos con Vox: "Para el PP la igualdad no es negociable", ha indicado, "ni la cohesión territorial, ni la integridad autonómica, ni la integración en Europa".

Del mismo modo, ha advertido que el PP no aceptará pactos con formaciones que "dividan a las personas por el color de la piel, su género, acento u orientación sexual".

Las reservas que Vox plantea respecto al estado de las autonomías y a la construcción europea representan un obstáculo para el entendimiento entre ambos partidos, según ha dejado entrever: “Nosotros no aceptamos el revisionismo constitucional, ya sea en contra de las comunidades autónomas, las diputaciones, la monarquía o la Justicia independiente porque creemos en la España de la convivencia y la tolerancia”.

"El patriotismo no consiste sólo en decir lo que piensas, también hacer lo que debes", ha dicho el líder del PP.

Casado ha dicho aspirar a una mayoría social, no a un "equilibrismo sobre minorías radicalizadas", y ha lanzado un mensaje contra Vox, que tiene la llave del Gobierno en Castilla y León, al señalar que "algunos están más preocupados por sustituir al PP que con acabar con este mal gobierno".

El presidente nacional del PP ha denunciado que el presidente Pedro Sánchez ha utilizado todos los resortes del poder (desde el BOE al Consejo de Ministros y la Fiscalía General del Estado) para intentar evitar la victoria de Mañueco en las elecciones del 13-F.

Pero también se ha quejado del trato que el Partido Popular recibe de los medios de comunicación: "Nunca se había vivido una lluvia ácida de fake news subastadas al mejor postor, y una campaña de post verdad tan corrosiva como esta", ha dicho Casado durante su intervención.

