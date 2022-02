El PSOE rechaza abstenerse para evitar que el PP dé entrada a Vox en la Junta de Castilla y León

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha dicho que no tienen "ningún problema" en sentarse a hablar con el PP tras la victoria de los populares en las elecciones de Castilla y León, pero descartan abstenerse porque no están dispuestos a permitir un gobierno "manchado por la corrupción".

El alcalde de Valladolid y exportavoz socialista, Óscar Puente, se ha mostrado partidario de una abstención del PSOE en Castilla y León tras la victoria en las elecciones autonómicas del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para evitar que gobierne con Vox, pero la Ejecutiva del PSOE no contempla esta opción.

"Nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar con el PP, faltaría más, pero tenemos muy claro que no vamos a posibilitar un gobierno que a partir de marzo tiene una agenda ante los tribunales por casos de corrupción. No vamos a apoyar a un gobierno manchado por la corrupción", ha dicho Sicilia en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Pese a todo, no ha sido rotundo en el rechazo del PSOE a la abstención, ya que ha comentado que la respuesta la ha dado ya el PP, que "está dispuesto a entenderse con Vox, con la extrema derecha, para conformar" gobierno en Castilla y León.

"No es una cuestión a resolver por parte del PSOE, ya la ha resuelto el PP al decir que no tiene problema en sentarse con Vox", ha insistido.

En el caso de que finalmente el PP gobernara en Castilla y León con Vox, Sicilia ha comentado que los responsables de ello no serían los socialistas, sino los populares, "que provocaron unas elecciones sabiendo que este escenario se podría producir".

En su opinión, la "conclusión clara" tras las elecciones de Castilla y León es que, en general, "sólo hay dos opciones de gobierno: o un de gobierno del PSOE o un gobierno de Vox en el que el PP está entregado".

Por ello, ha defendido que "el mejor cordón sanitario a la extrema derecha es votar al PSOE, es la garantía de que la extrema derecha no llegue a las instituciones".

Sicilia ha dicho que en la Ejecutiva Federal del PSOE no han tratado "como tal" la posible abstención para facilitar un gobierno del PP en Castilla y León sin Vox, pero fuentes socialistas reconocen que es una opción que está ahí, por lo que no les sorprende que alguien la pueda plantear, como ha hecho el alcalde de Valladolid.

Otras fuentes socialistas insisten en que lo importante es lo que diga el PP, que es quien ha ganado las elecciones y quien tiene que "mover ficha", y retan a que si los populares quieren que el PSOE se abstenga lo digan "claramente" y expliquen si la intención con ello es hacerle "un cordón sanitario a Vox".

De cualquier forma, en la Ejecutiva Federal niegan incoherencia con su postura al rechazar una abstención, ya que recalcan que los socialistas van a ejercer su papel de oposición en Castilla y León "alertando del riesgo que hay" con la subida de Vox, que quedó en tercera posición tras el PP y el PSOE.

En la rueda de prensa, Sicilia ha dicho que el PP ha obtenido una victoria "pírrica", ya que "ha perdido 55.000 votos, lejos del objetivo marcado de poder gobernar en solitario", por lo que opina que el líder de los populares, Pablo Casado, "hoy tiene un liderazgo más débil que ayer".

"Ha pedido fuerza y liderazgo dentro, frente a Ayuso, pero también fuera, frente a Abascal", ha añadido en referencia a la presidenta madrileña, del PP, y al líder de Vox.

Sobre el resultado del PSOE en Castilla y León, que con este adelanto electoral ha pasado de primera a segunda fuerza perdiendo siete escaños, ha reconocido que no pueden estar "satisfechos" pero cree que tampoco ha sido la "debacle que algunos han querido plantear".

Sicilia ha destacado que el porcentaje de apoyos, del 30 %, es "muy similar" al obtenido por el PSOE en Castilla y León en las elecciones generales de 2019, pero después ha habido "dos años de pandemia" y han surgido plataformas locales como Soria Ya, que cree que han "perjudicado" a los socialistas por la "fragmentación" de voto.

Con todo, ha sostenido que el PSOE "sigue estando fuerte en Castilla y León" y los ciudadanos "siguen viendo al PSOE como opción de gobierno".

Respecto al candidato socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, que el domingo dijo en tono de despedida que "otros vendrán que harán más y lograrán que el cambio llegue a esta tierra", Sicilia ha comentado que su liderazgo en el partido es claro, aunque ahora "toca un momento de reflexión" que tiene que empezar a nivel autonómico.

