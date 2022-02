Génova no quiere coalición con Vox y Mañueco no cierra ninguna puerta

Las urnas han hablado en Castilla y León, y han decidido que el PP gane las elecciones pero con una insuficiente mayoría de 31 escaños. A priori, la única opción viable de gobierno es la suma con Vox, que pasa de uno a 13 procuradores autonómicos. Sin embargo, a esta hora el candidato a presidir la Junta Alfonso Fernández Mañueco no cierra la puerta a ninguna opción. Y Génova tampoco.

De entrada, Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha pedido "no aventurar nada" y rechaza un gobierno de coalición. "Es el momento de que los ciudadanos puedan juzgar un programa, un proyecto y un gobierno de unas siglas", ha defendido en el programa Más de uno de Onda Cero. Las experiencias de los gobiernos de coalición que hemos visto hasta ahora, incluido el gobierno nacional, no están siendo satisfactorias, y no están sirviendo como la gente merece que los gobernantes actúen. Es el momento de que Alfonso Fernández Mañueco anuncie una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas y pueda ofrecer un proyecto de futuro para que los ciudadanos juzguen al PP.". De hecho, ha subrayado que "durante estos años lo que ha ocurrido es que muchas de las decisiones que se han tomado no las ha tomado el PP, las ha tomado ese gobierno de coalición que ha difumidado la frontera entre un partido y otro, y al final los ciudadanos no saben quién las ha tomado y por qué. Ese gobierno de coalición ha supuesto un perjudicio para el PP, porque de haber gobernado en solitario no se habrán tomado esas decisiones".

Como ejemplo, García Egea ha puesto algunos gobiernos como el Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, que tenía 6 concejales de 27, y "consiguió articular una mayoría hablando con todos", o el de Llucmajor, que gobierna con cinco formaciones políticas. Para el secretario general, lo importante es lograr un gobierno "serio, solvente y firme que no tenga la inestabilidad que sí tenía el anterior porque el socio en el que estaba asentado el gobierno planteó mociones de censura a lo largo y ancho de toda España con socios como el PSOEy podemos. Necesitamos dar seguridad a la gente de Castilla y Leon que esto no va a ocurrir".

García Egea defiende, no obstante, el valor de los resultados del 13-F como una "victoria del PP que hace tres años no fue así. Lo importante es seguir adelante, marcar una dirección", y ha recordado que "nosotros cogimos el partido en una situación muy difícil y el camino no ha sido fácil, pero hay que seguir adelante".

Mañueco: "Egea opina, pero no decide"

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco responde que el peso de las negociaciones serán llevadas por el PP de Castilla y León, y no descarta negociaciones con el PSOE o Vox. "Egea opina, pero no decide". También ha reivindicado en una entrevista con Carlos Herrera en Cope su derecho a llevar la iniciativa. “El que gana es el que gana. Hay otras opciones que han subido, pero quien ha ganado es el Partido Popular”, ha zanjado, a la vez que ha querido poner de relieve su triunfo sobre el PSOE y Ciudadanos: “Los que estaban intentando poner una moción de censura han perdido 18 escaños, y el PP ha ganado 2. Hemos dado el ejemplo de ser una comunidad de primera división. Tan histórica como la que más. Ahora solo hay una opción para gobernar, que es el PP. Vox ha irrumpido con fuerza y también hay que felicitarlos”.

Una comisión para iniciar el diálogo con todas las fuerzas parlamentarias



El presidente de Castilla y León tiene claro que sus ciudadanos han apostado por el diálogo: “Yo siempre he hablado de un gobierno en solitario por tener eficacia en la gestión. La gente lo que busca son certidumbres, y diálogo. El diálogo se va a producir y hemos sido capaces de dialogar con todas las fuerzas en la legislatura pasada. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos con el diálogo social, ayuntamientos, diputaciones, universidades, sindicatos, asociaciones del tercer sector... Esta es la realidad que hemos demostrado y a partir de ahora toca diálogo. Hablaremos y encargaremos una comisión para iniciar el diálogo con todas las fuerzas del arco parlamentario”. "Vamos a negociar con el orden que han marcado las urnas: PSOE, VOX, luego las fuerzas provinciales de León, Soria, y tres fuerzas que tienen un escaño: Podemos, Ciudadanos y Por Ávila", ha declarado.



Sobre la mención de Abascal sobre una posible vicepresidencia para VOX, reclama hablar de políticas y no de cargos. "Sería recomendable hablar de los problemas antes que de los cargos: qué política económica, cómo negociar la PAC, cómo gestionar los servicios públicos tras la pandemia... me parece más importante que el reparto de responsabilidades."

Preguntado sobre las tres posibles opciones para formar gobierno; apoyo de Vox, apoyo de los regionalistas y abstención de Vox o PSOE y abstención de PSOE, Mañueco no ha querido cerrar ninguna puerta: “Empezamos un proceso de diálogo sobre la base de un programa de gobierno: qué hacer con la sanidad, con la educación, si tenemos que bajar impuestos o no...Son muchas las cuestiones sobre las que tenemos que dialogar y yo quiero saber cuál es la posición. Si alguien me dice que hay que subir los impuestos, nos vamos a encontrar con una situación divergente. Ahora tenemos que dialogar sobre el programa electoral”.

Sobre la exigencia de Santiago Abascal de que Juan García-Gallardo sea vicepresidente de la Junta, Mañueco se muestra prudente: “No conozco a Juan García-Gallardo. Entiendo que Abascal cuando habla de vicepresidente se refiere a vicepresidente de la Junta. La gente de Castilla y León nos pide que hablemos de sus problemas, no de reparto de sillones. Tenemos que hablar de recuperación económica, de la Política Agraria Común, del compromiso con las comunidades autónomas”.

Sobre la irrupción y el crecimiento de partidos localistas, Mañueco ha querido desvincular estos resultados de la España Vaciada: “Siempre ha habido localismos en la provincia de León, que igualan su mejor resultado histórico. Siempre ha habido partidos provinciales que han obtenido representación. No se puede equiparar a la España vaciada. De los tres partidos, UPL es una fuerza consolidada, Por Ávila ya tenía representación la legislatura pasada y Soria ¡Ya! es un movimiento social que llevaba 20 años trabajando en la sociedad soriana”.

Mañueco ha negado además que su intención a la hora de convocar elecciones fuera obtener mayoría absoluta: “Solo he hablado de mayoría absoluta en una ocasión y fue para contraponer con la presencia de Sánchez en una frase de cara a la galería. En los momentos en los que vivimos en este país, las mayorías absolutas solo las consiguen personas elegidas. Quien tiene una mayoría absoluta es en circunstancias singulares, especiales. Nunca ha estado ni en mi vocabulario, ni en mi planteamiento”.

A pesar de estos buenos resultados de los partidos locales, Mañueco recuerda que el PP es el único que puede gobernar: “Todos sabíamos que UPL estuvo a pocos votos de conseguir un segundo procurador, y la irrupción de Soria Ya que todos sabíamos que iba a entrar con fuerza. Nunca hemos hablado de mayoría absoluta, sino de mayoría clara para gobernar. Y esta es una mayoría clara para gobernar”.

