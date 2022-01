El PP pregunta al ministro Planas cuántas multas ha puesto a las macrogranjas que denigra Podemos

Las macrogranjas recrudecen la ofensiva del PP contra el Gobierno. Especialmente, dada la cercanía de las elecciones de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 13 de febrero.

El Partido Popular ha registrado en la Mesa del Congreso de los Diputados varias preguntas al Ejecutivo, con las que solicitan, por escrito, un desglose anual del número de visitas zoosanitarias que el Ministerio de Agricultura ha efectuado en las explotaciones porcinas. También, piden al departamento que encabeza Luis Planas que comunique cuántas han sido sancionadas en los últimos tres años y por qué motivo.

"¿Cuántas infracciones se han detectado en las explotaciones de porcino en los últimos tres años y qué régimen sancionador se les ha aplicado? En su caso, ¿qué tipo de infracciones se han cometido?", reza la pregunta escrita firmada por las diputadas Marta González (por La Coruña) y Milagros Marcos (por Palencia), a la que ha tenido acceso este diario.

Protesta de varios ganaderos contra Alberto Garzón, durante la última visita de Pedro Sánchez a Palencia. Efe

"¿Qué mecanismos de coordinación ha puesto en funcionamiento el Ministerio de Agricultura para asegurar una aplicación homogénea del real decreto 306/2020 [que regula la ordenación de las granjas porcinas intensivas] en todo el territorio nacional?", indica otras de las preguntas.

Con ellas, el Partido Popular pretende acorralar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, a quien acusa de "atacar" al sector ganadero al no cesar al ministro Alberto Garzón tras sus declaraciones a The Guardian sobre la carne industrial española. La coalición, además, ya adolece de cierto enfrentamiento interno. Mientras la parte socialista —a la que pertenece Planas— ha tratado de desmarcarse de las palabras de Garzón, dirigentes del partido de Garzón le han apoyado públicamente. Sánchez, además, debido a su pacto con Podemos, no puede cesar a un miembro de la cuota morada.

Pedro Sánchez y Alberto Garzón en el Congreso, en una imagen de archivo. Efe

En el PP, recuerdan que el Ministerio de Agricultura —así como las Confederaciones Hidrográficas y las propias comunidades— también posee competencias sobre el control de las explotaciones ganaderas, a las que puede sancionar por incumplimientos de la normativa que las regula.

"Y si hay cosas que no les gustan, han tenido tres años para cambiarlas", indican fuentes populares a este diario. "Las explotaciones, si están, es porque cumplen", añaden, tras criticar que Garzón "asocie" sus "prejuicios ideológicos" a la ganadería intensiva.

631 macrogranjas en Castilla y León

Este miércoles, Pablo Fernández, candidato de Unidas Podemos a la Junta de Castilla y León, retó al actual presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, a un debate público acerca del modelo ganadero de la región.

Además, acusa a Mañueco de "esparcir bulos". "El último, que no hay macrogranjas en Castilla y León, pero según la Consejería de Fomento y Medio Ambiente del PP existen, a día de hoy, 631", ha indicado Fernández en un vídeo compartido en sus redes sociales.

Consultados por estas declaraciones, desde Partido Popular insisten en rechazar el concepto de macrogranjas, no recogido oficialmente en ninguna normativa. "¿A qué se refieren con él y dónde está regulada, como tal, esta definición", se preguntan al valorar las palabras del líder de Podemos en Castilla y León.

Consultados por este diario, desde el partido morado, reiteran que su postura sobre las macrogranjas, tanto a nivel autonómico como nacional, "es la que defiende la Agenda 2030 y el Plan 2050 del Gobierno".

La UE y los veterinarios

A su vez, el PP recuerda que el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, en un comunicado difundido tras las declaraciones de Garzón, aseguró que toda la producción de carne española se adapta a la normativa europea y que las granjas —"cualquiera que sea su modelo de explotación y tamaño", incide el escrito— cumplen de manera estricta su regulación.

"Los veterinarios somos garantes de que la carne que se produce en España cumple rigurosos controles sanitarios durante toda la cadena de producción y distribución", añadía el texto, que pedía también el cese del titular de Consumo.

En términos similares se pronunció —también vía comunicado— el departamento encabezado por Luis Planas. Este miércoles, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, aseguró que la carne española no es de menor calidad que la del resto de la Unión Europea, reconocía que el plan de Bruselas es el de fomentar las pequeñas y medianas explotaciones.

