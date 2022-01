El PP carga contra el "débil" Sánchez por no cesar a Garzón: "Antepone su interés al de España"

El Partido Popular carga contra el "débil" Sánchez, acusando al presidente del Gobierno de no cesar a Alberto Garzón a fin de mantenerse en La Moncloa.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien ha considerado que el ministro de Consumo "no está a la altura de lo que España necesita y merece".

La formación también ha registrado en la Cámara Baja una solicitud para la reprobación de Garzón, tras sus "gravísimas" declaraciones al diario británico The Guardian sobre la carne de las macrogranjas españolas.

"[Sánchez] prefiere mantener a ministros que atacan a la economía española antes que tener una discusión con sus socios", ha añadido, criticando que el líder del Ejecutivo no ejerza su prerrogativa de cesar a miembros de su Consejo de Ministros "porque ha decidido que o no quiere o no puede ejercerla".

Tal y como detalló EL ESPAÑOL, el anexo del pacto redactado entre PSOE y Podemos deja a en manos de estos últimos las decisiones sobre los ministros de la cuota morada de la coalición. "El presidente no puede tocar ahí; los ministros de Unidas Podemos se eligen en Unidas Podemos", detalló un miembro del Ejecutivo en conversación con este diario.

Pedro Sánchez y Alberto Garzón en el Congreso, en una imagen de archivo. Efe

Por tanto, el PP ve "débil" a un Pedro Sánchez que "antepone su interés político al de los españoles". "Solo hay una salida, que [Garzón] sea cesado", ha insistido Gamarra en una rueda de prensa desde el Congreso.

Sobre la solicitud para la reprobación del ministro, la portavoz popular ha asegurado que dicha iniciativa "puede ayudar a los compañeros de Planas" a posicionarse sobre el titular de Consumo.

En una entrevista en Onda Cero este martes, el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, ha calificado de "desafortunadas" las declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas y ha tachado de "lamentable" la polémica que han suscitado, que evoca a otros choques entre estos dos ministerios.

Planas ha criticado que, a día de hoy, el ministro de Consumo no le ha llamado tras haberse posicionado en una cuestión que afecta de forma directa a su departamento. "Lamento no tener una comunicación previa, que creo que es de rigor", ha señalado. Y ha sugerido:"Si alguien habla de alimentación, lo normal es que me llame".

De esta forma, el PP busca también poner en la encrucijada a la parte socialista del Gobierno, quien se ha desmarcado públicamente de las valoraciones del ministro de Consumo sobre la carne, que sí han sido avaladas por miembros de Podemos. Asimismo, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia de Planas y Garzón en enero en el Congreso de los Diputados.

Consultada por su valoración sobre las macrogranjas, y la oposición del PP a estas instalaciones en el Ayuntamiento de Daimiel, Gamarra ha defendido la "diversidad" en un sector "que es clave para la economía española". "Las macrogranjas, como concepto, no están permitidas. No mezclamos y queramos confundir para decir que toda la ganadería intensiva son macrogranjas, porque no es así", ha puntualizado.

Sigue los temas que te interesan