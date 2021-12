El recibo de la luz y otras 6 trucos de Sánchez para decir que ya ha "cumplido" el 42% de sus promesas

El presidente Pedro Sánchez ha presentado este miércoles en La Moncloa su tercer informe de "rendición de cuentas", según el cual una vez ya alcanzada la mitad de la legislatura ya ha cumplido el 42,7% de los 1.481 compromisos adquiridos por su Gobierno con los ciudadanos.

Sánchez ha mencionado, entre otras promesas cumplidas, la aprobación de la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la Ley de los riders (que ha supuesto que varias empresas de reparto de comida a domicilio abandonen España) y la regulación del teletrabajo. Pero tras el documento presentado por el Gobierno se ocultan multitud de trucos.

1. El recibo de la luz

En su rueda de prensa, Sánchez ha mostrado un gráfico para sostener que "el 70% de los usuarios de la tarifa regulada" actualmente pagan menos por la factura de la luz que en 2018, tal como había prometido. Sólo el 30% pagan más que entonces. Todo ello, a pesar de que el precio del kilovatio/hora ha experimentado subidas de más del 400% durante los últimos meses.

Fuentes oficiales de La Moncloa no han podido aclarar a EL ESPAÑOL qué método ha utilizado el Gobierno para llegar a esta conclusión. Tampoco han querido facilitar a este diario el gráfico mostrado por Sánchez en la rueda de prensa, alegando que "se trata de un documento interno de trabajo".

A pesar de que se trata de la promesa más importante que el presidente ha adquirido en el último semestre, no aparece en el informe Cumpliendo (que ya está disponible en Internet) de rendición de cuentas. El documento sólo refleja un compromiso mucho más genérico, "modificar la tarifa eléctrica", que La Moncloa da por "cumplido".

Pese a todo, EL ESPAÑOL ha desvelado el truco estadístico utilizada por el Gobierno para sostener que la factura de la luz es hoy más barata que hace tres años.

2. Más de 1.400 promesas

Lo más aterrador del informe Cumpliendo es que Pedro Sánchez y sus ministros han sido capaces de realizar 1.481 promesas en tan sólo dos años. De ellas, 239 proceden del discurso de investidura de Sánchez, 428 de su pacto de coalición con Podemos, 161 de los acuerdos con otros partidos que apoyaron su investidura, 317 del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, y las 317 restantes de declaraciones públicas realizadas por Sánchez y sus ministros.

Según el informe, Pedro Sánchez ha cumplido ya el 51,1% de los 45 compromisos adquiridos con Nueva Canarias, el 44,4% de las 428 medidas incluidas en el pacto de Gobierno con Podemos, el 33,3% de las 39 promesas que hizo a Teruel Existe para obtener su apoyo a la investidura y el 21,4% de las medidas que pactó con el PNV.

El documento sostiene que Sánchez sólo ha adquirido un compromiso con ERC, que de momento permanece "inclumplido". Los independentistas pretendían que el Gobierno obligue a las plataformas como Netflix a realizar en las lenguas cooficiales al menos el 6% de su producción de series y películas, mediante la reforma de la Ley Audiovisual. Como esta fórmula legal era inviable, Sánchez ha prometido 15 millones públicos para financiar estas producciones en catalán, euskera y gallego.

En cambio, hay promesas mucho más relevantes que son invisibles para los autores del informe. Durante el último año y medio, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska ha trasladado a cárceles del País Vasco y Navarra a casi un centenar de presos de ETA, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno con Bildu. Para los autores del informe Cumpliendo, este incómodo compromiso -nunca reconocido públicamente por el Gobierno- no existe.

3. ¿Alguien se acuerda?

El informe incluye decenas de promesas que nadie recuerda, y otras tan genéricas que sería imposible asegurar si se han cumplido. Entre estas últimas se encuentran las promesas de "evitar la dispersión urbana" (la hizo el ministro Ábalos) o la de "recordar y honrar a muchos de nuestros clásicos aprovechando las efemérides y divulgando su pensamiento". La realizó el entonces ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, en febrero de 2020. La Moncloa considera que este objetivo se ha "cumplido" adecuadamente.

PSOE y Podemos incluyeron en su pacto de coalición el compromiso de "aprobar un Plan Nacional contra la Corrupción". Desde hace dos años, nadie ha vuelto a oír hablar de esta promesa, pero el Gobierno asegura en su informe que está "en proceso de cumplirla".

El presidente Pedro Sánchez reiteró el pasado mes de octubre en el Congreso Federal del PSOE su promesa de "abolir la prostitución". La Moncloa asegura que está "en proceso" de cumplir este objetivo, pues el Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual de la ministra Irene Montero perseguirá a los dueños de inmuebles en los que se ejerza la prostitución. Aunque en realidad está medida está muy lejos de suponer la erradicación total de la prostitución.

4. Promesas 'decaídas'

El equipo de "rendición de cuentas" de La Moncloa ha retirado del informe 10 promesas realizadas por el Gobierno, porque han "decaído". Lo ilustra bien un ejemplo: PSOE y Podemos prometieron en su pacto de coalición "integrar a las empleadas del hogar en el Régimen General de Seguridad Social" para que puedan cotizar por sus ingresos reales.

La Moncloa ha retirado esta promesa, tras constatar que la cumplió... el Gobierno de Rajoy, en 2011, mediante una disposición adicional de la Ley de modernización del sistema de la Seguridad Social.

5. La reforma laboral

El informe presentado por Sánchez da por "cumplido" el compromiso de aprobar la reforma laboral, ya que el decreto ley fue aprobado el martes por el Consejo de Ministros y entrará en vigor este jueves, con su publicación con el BOE.

Pero es difícil dar por "cumplido" este objetivo, cuando existen tantas incertidumbres. El Gobierno aún no tiene garantizado el apoyo parlamentario para convalidar el decreto en las Cortes: PNV, Bildu y ERC han anunciado que no apoyarán el texto actual, si mantiene la prevalencia del convenio estatal sobre los convenios autonómicos. Por tanto, puede ocurrir la reforma laboral decaiga, si el Gobierno no logra su aprobación en las Cortes en el plazo de un mes, o que el texto se modifique sustancialmente durante su tramitación parlamentaria. Pese a ello, el Gobierno de Sánchez lo computa como un compromiso que ya ha sido "cumplido".

6. Los expertos

Sánchez ha destacado que el informe Cumpliendo ha sido elaborado con la participación de 12 prestigiosos profesores y catedráticos del ámbito académico.

Entre ellos se encuentran Daniel Innerarity (al que Sánchez intentó colocar como "relator" en la Mesa de Diálogo con la Generalitat), Manuel Villoria (catedrático de Ciencias Políticas de la URJC), Ignacio Aymerich Ojea (profesor de Filosofía del Derecho de la Jaume I de Aragón) y Dolors Canals (Derecho Administrativo en la Universidad de Gerona).

Fuentes oficiales de La Moncloa aclaran que estos expertos sólo han sido los encargados de "diseñar la metodología" utilizada para elaborar el informe. Pero es el personal de la Unidad de Rendición de Cuentas creada por Pedro Sánchez en La Moncloa el que ha dedicado cientos de horas a recopilar información de los distintos ministerios y el que, en última instancia, ha elaborado el informe.

Es decir, el propio equipo de Pedro Sánchez es el que se ha encargado de evaluar y poner nota al "grado de cumplimiento" de sus promesas, aplicando los criterios establecidos por los expertos que eligió el propio Gobierno.

7. ¿Transparencia?

El director general de Presidencia, Francisco Martín, ha explicado a los medios que el objetivo último del informe Cumpliendo es sentar un precedente, para que futuros Gobiernos se vean obligados a asumir el mismo ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

Transparencia, pero no mucha. El mismo Martín reconoce que el Gobierno ha evitado cuantificar el grado de cumplimiento de los compromisos por parte de cada Ministerio, porque "no se trata de establecer una competición entre los distintos ministerios" que forman el Gobierno de coalición. Los ciudadanos no merecen conocer este dato.

Tampoco ha habido excesiva transparencia en la rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez, en la que la Secretaría de Estado de Comunicación sólo ha seleccionado preguntas de seis medios afines al Gobierno: La Sexta, la Cadena Ser, TVE, la agencia EFE, El País y El Diario.

