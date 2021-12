Guillermo Díaz, el diputado por Málaga que Arrimadas elige para ser ‘guerrero’ de las ideas

Hoy, tras mi intervención sobre el acoso del nacionalismo a un niño de 5 años, algunos diputados de ERC me han insultado, han dicho que estoy loco y que “no soy catalán”.



Por 5 veces les he repetido ya desde el escaño: NO TOQUÉIS A LOS NIÑOS. pic.twitter.com/EYTF2ICa2i