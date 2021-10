Almeida a Sánchez: "Hay que tener cuajo para pedir explicaciones al Emérito y no decir a qué vino Delcy"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el Rey Emérito no tiene que dar ningún tipo de explicaciones por las investigaciones que tiene abiertas por presuntos delitos fiscales como sí cree que debe hacer Pedro Sánchez.

"Hay que tener cuajo para pedir explicaciones al Emérito", ha afirmado Almeida, que cree que Sánchez es quien debe darlas por varias cuestiones. "No nos ha explicado a qué vino Delcy Rodríguez o por qué se fue a una boda en La Rioja en el Falcon", ha criticado en una entrevista en TVE este viernes. Además, ha acusado a Sánchez de utilizar a Juan Carlos I como "señuelo" para no dar explicaciones "sobre uno mismo".

"Si pides explicaciones y te eriges en censor de la moralidad de los demás primero hazlo tú", ha continuado el dirigente del PP, que ha exigido a Sánchez que explique, por ejemplo, por qué Irene Montero ha fichado para el Ministerio de Igualdad a "una condenada y dos imputados por malversación", en referencia a Isabel Serra, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.

Almeida critica "el cuajo" de Sánchez por decir que el rey emérito "tiene que dar explicaciones" https://t.co/rscwNdtsL3#LHAlmeida pic.twitter.com/50UPG7LP4D — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 15, 2021

Almeida considera que el Emérito no debe dar explicaciones porque "no tienen ningún procedimiento judicial abierto" y, además, "esas mismas diligencias parece que se van a cerrar". Sobre el proceso de regularización fiscal, el portavoz del PP apunta que es "algo que han hecho miles de españoles" y no supone ninguna ilegalidad.

"El Rey Emérito está fuera de España sin que se le haya imputado ningún delito", ha recordado Almeida, favorable a su regreso. En este sentido, ha pedido "hablar menos" de la situación actual de Juan Carlos I y "valorar lo que ha hecho" por la Historia de España.

"No se puede utilizar a Juan Carlos I como señuelo" para no dar explicaciones sobre uno mismo. A ver, ¿qué explicaciones está pidiendo Sánchez?", ha insistido.

