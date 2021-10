Iván Redondo también "sorprendió" a Carmen Calvo: el 'lapsus' que define cuál era su relación

La entrevista a Iván Redondo en laSexta ha generado polvareda, pero sobre todo extrañeza tanto en la audiencia como hasta en quienes hasta julio fueron compañeros de proyecto en La Moncloa, donde Redondo ejerció con gran influencia de jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.

Una de las reacciones más llamativas ha sido la de la exvicepresidenta Carmen Calvo, con un desmentido espontáneo que no está claro si pretendía se emitiera en antena. Ocurrió este lunes en la Cadena SER, en el debate que comparte Calvo con el también exvicepresidente Pablo Iglesias y con el exministro José Manuel García Margallo.

Llegado el momento de abordar el programa de Jordi Évole, Aimar Bretos, director de 'Hora 25', dice: "Señora Calvo, nos sorprendió muchísimo anoche -por el domingo- a muchos saber que se llevaba usted tan bien con Iván Redondo". De inmediato entra un corte de voz de Redondo asegurando su "amistad" con la socialista. Calvo, quizá pensando que no se le escuchaba en ese momento, afirma de fondo: "Sí, a mí también".

Calvo no estaba en el estudio, sí Iglesias, al que se ve un gesto de sorpresa al escuchar a su excompañera en el Ejecutivo.

Acto seguido, terminado el corte de voz de Redondo, Bretos no duda en tratar de que Calvo amplíe y concrete ese "sí, a mí también", pero la respuesta, que confirma que no había amistad como tal ni nada que se le pareciera, ya es más meditada: "Yo he tenido con él una relación estrictamente profesional. Aunque mucha gente no hace la distinción, una cosa es la Presidencia del Gobierno y otra es el Ministerio de la Presidencia. El presidente tiene su Gabinete y yo sabía cuál era mi espacio y cada cual ha operado en su espacio".

En la entrevista, Redondo se desmarcó de todas las decisiones fallidas del Ejecutivo como la moción de censura en Murcia o la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid en mayo. Aseguró que el presidente le ofreció ser ministro pero que lo rechazó, que no trabajaría para el PP en este momento y que si tiene que votar, lo hará por Sánchez.

