La ministra Irene Montero despide entre lágrimas a Noelia Vera: "Necesitaba parar para cuidarse"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha despedido notablemente emocionada a Noelia Vera, secretaria de Estado de su ministerio hasta que ayer anunció su renuncia al cargo.

De igual modo, Vera puso a disposición de Podemos su escaño en el Congreso y su abandono de la política institucional.

"Me gustaría empezar mandando un abrazo a una compañera..." empezaba su discurso la titular de Igualdad, mientras rompía, emocionada, a llorar. "Un abrazo a una compañera que no está aquí porque ha necesitado parar para cuidarse y que con esa decisión cuida también este espacio político. Es Noelia Vera".

"Como las mujeres y las feministas sabemos que nunca hacemos nada solas, cuando una compañera necesita dar un paso a un lado, alguien tiene que dar un paso al frente. Así que vamos a darle un aplauso a Ángela [Rodríguez Pam], que va a ser la nueva secretaria de Estado de Igualdad".

"Perdonad por la emoción, pero también la política va de eso", remataba la ministra su discurso, deseando a Vera "que se recupere, para que pueda volver", en un acto de mujeres al que también ha acudido este viernes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Adiós de Vera

Ayer, Vera, hasta entonces secretaria de Estado de Igualdad, anunciaba la renuncia a su cargo y el abandono también de su escaño en la Cámara Baja. "Ha sido una decisión personal y complicada", manifestó Vera en un hilo en Twitter.

Vera, diputada por la circunscripción de Cádiz, renunciaba así a todos los "cargos públicos" y a "la política institucional" por una "decisión personal y complicada", de la que no daba más detalles.

"Cuando el cuerpo avisa hay que saber parar, tomar aire y emprender otros caminos", escribió en la red social. Según confirmaron fuentes de la dirección de Podemos a EL ESPAÑOL, se trata de una "cuestión puramente personal" y dentro del partido morado sabían desde diez días antes que Vera iba a dar este paso.

"Después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado", remataba Vera.

Sigue los temas que te interesan