Yolanda Díaz avisa a Podemos: "Estoy rodeada de egos. Si existe ruido es probable que me vaya"

Yolanda Díaz lo tiene claro. No sólo quiere un nuevo proyecto de país, también una nueva plataforma política que vaya más allá de Podemos, a quienes ha lanzado un claro aviso. Este proyecto estará lejos de egos, masculinidades, ruido y peleas. Y si es así, se marchará.

"Estoy rodeada de egos. En proyectos políticos nunca me he peleado y no lo voy a hacer. Como exista esto o haya ruidos, es probable que yo me vaya", ha dejado claro la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, que ha evitado poner nombre y apellidos a esos "egos".

Díaz ha puesto sobre la mesa que este nuevo proyecto "no va de partidos ni de egos" y ha destacado que en la política española "se concentran muchas masculinidades aunque haya mujeres que lo lideran".

La ministra de Trabajo ha hecho estas declaraciones sin dar de nuevo nombres, aunque ha remarcado que ella no comparte conceptos como "líneas rojas" que tantas veces han empleado dirigentes de Podemos como Ione Belarra e Irene Montero -ambas al frente del partido desde la marcha de Pablo Iglesias-.

La vicepresidenta segunda ha destacado que su nuevo proyecto "no es de Yolanda Díaz" y que el protagonismo lo tendrá "la sociedad" con la meta última de que "no gobierne la derecha y mucho menos la extrema derecha". Se trata, ha explicado este jueves en la SER, de un "contrato social" apartado de "individualidades" y "egos" que comenzará en los próximos días con conversaciones y actos para "interlocutar con la sociedad".

"La gente nos está esperando. Quiero que nos digan cómo ven ellos España y qué harían. Y eso no se está haciendo", ha apuntado Yolanda Díaz, que considera que España "está esperando un proyecto que les ilusione" más allá de las siglas de Unidas Podemos.

Diferencias en Podemos

Una de las claves de ese proyecto será la mezcla de distintas voces, algo que trascienda a los movimientos de la izquierda de PSOE y Podemos. En este punto, Díaz, como ya adelantó EL ESPAÑOL, ha confirmado que las siglas de la formación morada que lideró Pablo Iglesias podrían no ser ya válidas para su proyecto y que "por supuesto" hay diferencias dentro del partido así como las hay en el PSOE.

"Todo el mundo tiene diferencias. A mí me gusta mixturarme. La gente no nos quiere iguales, nos quiere juntas", ha afirmado Yolanda Díaz, convencida de que "la gente quiere proyectos que quepan muchas voces" para reforzar así su idea de que "los partidos no tienen que ser los protagonistas" porque debe serlo la sociedad.

Que no gobierne la derecha

Con un liderazgo que eclipsa ya a cualquier otro dirigente morado, Díaz ha intentado echar el freno durante la entrevista remarcando que este proyecto "no tiene nada que ver" con las elecciones generales de 2023. "Esto es algo mucho más complejo", ha dicho.

El objetivo, además de poner a la sociedad en el centro, es "trabajar para que en mi país no gobierne la derecha y mucho menos la extrema derecha".

Un Podemos entregado

Como ya avanzó este miércoles EL ESPAÑOL, Yolanda Díaz es la apuesta de Podemos para las próximas generales. Sin Pablo Iglesias, la formación morada está absolutamente entregada a la ministra de Trabajo, que ya ha dejado muy claro con qué tipo de perfiles políticos quiere contar.

Según c onfirman fuentes de Podemos, la entrega sería tal que estarían dispuestos a que en la candidatura se cambiase el nombre de la coalición electoral e incluso desapareciese totalmente la propia palabra Podemos, santo y seña de Pablo Iglesias, con quien Díaz mantiene una muy buena relación.

A este paso al frente de Yolanda Díaz hay que sumar la simpatía que genera no sólo entre los suyos, también en la ciudadanía. Los grandes acuerdos con patronal y sindicatos le han colocado en la primera línea mediática con logros como la extensión de los ERTE o la subida del SMI.

De hecho, Montero y Belarra están ya en un segundo plano y las encuestas le dan una valoración exponencialmente mejor a Yolanda Díaz, algo que le permite marcar su propio territorio, diferenciarse y dar un paso al frente para crear su propio proyecto.

Sigue los temas que te interesan