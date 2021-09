Los socios del PSOE pactan una ley de Vivienda radical para presionar a Sánchez de cara a los Presupuestos

"Sin ley de Vivienda, con alquileres a la baja, no hay Presupuestos". Y el PSOE lo sabe.

Y su socio de Gobierno, Unidas Podemos, no sólo lo dice sino que pasa a la acción. Junto al resto de socios parlamentarios del presidente Pedro Sánchez, los de Yolanda Díaz registran este jueves en el Congreso una Proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, a la que ha tenido acceso este periódico.

La firma de Pablo Echenique se sumará a las de Gabriel Rufián (ERC), Mertxe Aizpurua (Bildu), Míriam Nogueras (Junts), Íñigo Errejón (MP), Joan Baldoví (Compromís), Néstor Rego (BNG), Ana Oramas (CC) y Mireia Vehí (CUP).

"Es decir, los únicos que pueden hacer que se apruebe el borrador de Presupuestos y no se devuelva al Gobierno", explican fuentes de la formación morada. En total, 63 escaños (casi el 20% de la Cámara) y nueve grupos distintos que dejarían sólo al PSOE y sin mayoría alternativa. "Además, dicen que tienen mucha prisa por recabar nuestros apoyos en los Presupuestos", apunta un negociador de Esquerra, "pero sin esto no lo tendrán... y no tienen plan B, porque Ciudadanos este año ha dicho que no".

En todo caso, la calma es el mensaje predominante en el PSOE: "No creo que haya riesgo real de enmienda a la totalidad", responde un miembro socialista del Gobierno a este periódico, cuando se le advierte de la maniobra de los morados y el resto de aliados.

UGT frente al PSOE

A la presentación del texto legislativo en el Registro del Congreso está previsto también que acudan representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas, la asociación Nadie Sin Hogar... y los líderes sindicales de CCOO, Unai Sordo, y de la UGT, Pepe Álvarez.

La presencia del secretario general del sindicato hermano del PSOE, que el lunes calificó de "una mierda" la subida de 15 euros al mes del Salario Mínimo Interprofesional que finalmente concedió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es valorada por Unidas Podemos como "un triunfo". Pero sobre todo, como "una señal" de que los socialistas se están quedando solos en este debate.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la Escuela Julián Besteiro de Madrid. EP

El escollo en este asunto es uno solo, la intervención del mercado de los alquileres para "bajar los precios" en las zonas declaradas "de mercado tensionado". Un compromiso firmado en el acuerdo de coalición y explicitado en la madrugada de órdagos y amenazas en la que se cerraron las cuentas públicas de este año. Desde entonces, el PSOE se ha negado a cumplir lo pactado. Y como recuerda siempre que tiene ocasión Ione Belarra, "lo firmado obliga".

Los términos de la norma fueron acordados hace 11 meses -el 28 de octubre de 2020-, el anteproyecto tendría que haber pasado por el Consejo de Ministros en febrero y haber sido enviado al Congreso en marzo.

Pero ahora, los morados presentan su propio texto, "el que nosotros querríamos", aseguran. Y es una apuesta "mucho más radical" que el que pactaron con los socialistas, aunque el PSOE aceptara la intervención del mercado del alquiler.

Bolaños en la negociación

Pedro Sánchez y María Jesús Montero tratan de emitir señales de calma. La ministra comentaba este miércoles en el Congreso que no prevé "dificultades para sacar adelante los Presupuestos". Pero de ella dependen, como recordó, "los números". La negociación política, "es cosa del presidente". Y Sánchez ha ordenado remangarse a su mano derecha, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que ya lideraba los contactos presupuestarios y ahora también se ha incorporado a las de Vivienda con Belarra.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EP

En esas reuniones también está presente la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Su antecesor en el puesto, José Luis Ábalos, también se dejaba ver en el patio de la Carrera de San Jerónimo al acabar la sesión de control. Y en conversación con este periódico explicaba la postura del PSOE: "El problema en España es de oferta, y bajar por ley los precios la retraería aún más, no creo en ese modelo". Como tampoco dice hacerlo su sucesora... aunque se acogió a él para Gavà cuando era alcaldesa de la población barcelonesa.

Y ésa es la contradicción que le afean los socios morados, los aliados de Esquerra y el resto de izquierdas nacionalistas que hasta ahora han apoyado al Gobierno de Sánchez.

Según ha podido saber este periódico, la entrada de Bolaños en la negociación no ha desatascado el asunto. El enviado del presidente ha ofrecido otro tipo de concesiones a Unidas Podemos, muy cercanas a las que recoge la Proposición de Ley que se registra este jueves en el Congreso. Entre ellas, más dificultades para los desahucios y menos facilidades para los cortes de suministro a las unidades familiares vulnerables... es decir, el "suministro mínimo vital" del que ya informó este periódico hace un par de semanas.

"Pero sin alquileres no hay caso", insisten las fuentes consultadas en Unidas Podemos. "Estamos muy lejos, y o el PSOE saca la norma y ampara la ley catalana que ha recurrido al Constitucional, o no tendrán credibilidad sus compromisos para este año, si deja incumplidos los del pasado", remata un negociador de Esquerra.

