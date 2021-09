"Francia no permitiría 'ongi etorris' a los asesinos de Bataclan": las víctimas frenan el acto pro Parot

“Hemos presionado lo suficiente como para que los malos se asusten. Que no salga su nombre en las concentraciones es un éxito”. Habla Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en el 2000.

Este sábado estará en la concentración en favor de las víctimas de la banda terrorista en Mondragón. Han elegido este lugar porque la izquierda abertzale tenía programado allí un acto honorífico dedicado el etarra Henri Parot, que acabó con 39 vidas y que se encuentra actualmente en prisión.

La red de apoyo a los presos etarras, Sare, ha reculado “por la presión social” de las asociaciones de víctimas y, finalmente, ha diluido el homenaje a Parot en una serie de actos contra "la cadena perpetua" a miembros de ETA. Se celebrarán en varios puntos del País Vasco. “Es un homenaje camuflado, el fondo es el mismo”, afirman desde Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco).

Esta organización coincide con la visión de Portero, y achaca el cambio de nomenclatura a la presión que se ha ejercido desde distintos puntos de la sociedad civil. “Las instituciones no han hecho nada para impedir esto”, dice Portero en conversación con EL ESPAÑOL.

“Si se homenajease a un terrorista islámico o a un violador seguro que la sociedad española saldría a la calle para impedirlo. Veo mucha pasividad con las víctimas de ETA”, razona Portero, que actualmente también es diputado del Partido Popular en la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

Miguel Folguera, víctima de Parot y consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) opina igual. “Directamente no se permitiría. La sociedad parece que está adormecida porque los actos de homenaje a etarras se producen todos los fines de semana”.

"Se van a manifestar en contra de una cadena perpetua falsa. La única cadena perpetua que existe es la de las víctimas, que es la del dolor", apostilla.

Folguera tampoco entiende que el Gobierno acercase a Parot desde Cádiz al centro penitenciario de León: “Es un tío que nunca se ha arrepentido, que no ha pedido perdón, no ha colaborado con la justicia y no contaba con el visto bueno de la cárcel para su traslado. En Francia ni en Estados Unidos se entendería un homenaje a los terorristas del 11-S ni de la sala Bataclan”.

Partidos políticos

Al acto de Mondragón se desplazará Vox, encabezado por su líder Santiago Abascal, y el PP. En representación de los populares irá Ana Beltrán. Pablo Casado no acudirá finalmente al homenaje organizado. Ciudadanos tampoco estará en Mondragón, pero su líder nacional, Inés Arrimadas, acudirá a Zaragoza para participar en la ofrenda floral organizada en la Casa Cuartel de la Guardia Civil, donde se cometió uno de los atentados más sangrientos de la banda.

La AVT ha organizados concentraciones en cuatro puntos de España: Madrid, Zaragoza, Granada y San Sebastián al ser las ciudades donde más dolor provocó Parot.

Las asociaciones se han visto "desamparadas" tanto por el Gobierno como por la Justicia. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó este viernes prohibir la marcha convocada este sábado en Mondragón a favor del preso de ETA Henri Parot, al no existir en este momento datos para determinar si podría darse un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El titular del juzgado central de instrucción número 4 sigue así el criterio de la Fiscalía, si bien ha solicitado a las Fuerzas de Seguridad que hagan un seguimiento de la marcha y adopten las medidas necesarias para evitar actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA o de humillación a sus víctimas.

El principal argumento, tanto del juez como de la Fiscalía, es que no existen por el momento elementos que permitan determinar si los hechos podrían llegar a constituir hipotéticamente algún delito, y el derecho penal solo puede perseguir y castigar delitos que ya se han producido.

El Ministerio del Interior argumenta que no tiene “instrumentos legales” para prohibir los recibimientos a etarras, conocidos como Ongi Etorri, tal y como publicó EL ESPAÑOL.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska afirma que está a la espera de que la Comisión Europea revise la Directiva 2017/541, de 15 de marzo de 2017, para cambiar la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Y que entonces, ya sí, se podrán evitar los ongi etorris y las fiestas en honor a terroristas.

Aunque la ley podría haberse cambiado, el Gobierno ha decidido no hacerlo hasta que la Unión Europea le obligue.

Sigue los temas que te interesan