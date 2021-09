Inés Arrimadas: "Sólo un Gobierno como éste puede permitirse un ministro como Marlaska, debe irse"

Está contenta y ni puede ni quiere ocultarlo. Va a ser madre por segunda vez y aunque aún no se le nota el embarazo y se encuentra perfectamente, es evidente que es toda una madraza. Tal vez por eso cuando preguntas por su hijo Alex, de 15 meses, saca el móvil y como cualquier madre orgullosa te enseña varías fotos, incluso un vídeo donde se ve que ya come solo. "Me tiene loca, se me cae la baba, es precioso", señala.

La entrevista con EL ESPAÑOL se realiza mitad presencial y mitad telefónicamente, debido a su saturada agenda. Al contrario de lo que puede esperarse, tras los últimos fiascos electorales de su partido, en su presencia se tiene la sensación de que tiene la fuerza y las ganas de siempre, con la mirada puesta no sólo en que su partido sobreviva sino que sea decisivo.

De hecho, mantiene una actividad frenética, un ritmo que no tiene intención de bajar con la mirada ya puesta en las elecciones generales. Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, 1981) es licenciada en Derecho y Administración y dirección de Empresas, realizó un postgrado en Gestión Empresarial y Negocios Internacionales. Es consultora estratégica de profesión, fue galardonada como subcampeona en la categoría de 'Joven europeo del año' en 2014 y, desde entonces, no ha parado de ascender profesional y políticamente.

Es joven, bien preparada, de verbo fácil y con un discurso ideológicamente muy amueblado, liberal y de centro en estado puro. Con ella no hay preguntas sin respuesta y no tiene pelos en la lengua a la hora de desenmascarar las políticas del Gobierno: "Pedro Sánchez tiene alergia al Congreso. Sólo le gustan los monólogos. Y ponerse medallas. España no se merece un presidente así", sentencia.

¿Qué le parece que el CGPJ siga sin renovarse y no haya habido una aproximación entre Casado y Sánchez? ¿Es una anomalía democrática?

Es una anomalía que dura 36 años. En Moncloa dicen que llevamos mil días de bloqueo, y lo que llevamos es 36 años de pasteleo del PP y del PSOE con el Poder Judicial. Esto tiene que llegar a su fin. Estoy cansada de oír al PSOE y al PP decir que hay que despolitizar la Justicia cuando estaban en la oposición, y defender lo contrario cuando están en el Gobierno.

Quiero recordar que Casado ha estado negociando nombres con Sánchez hasta enero de este año, y encallaron por el rechazo a un juez que había perseguido la corrupción del PP. Es una burla y un acto de hipocresía que Sánchez y Casado no hayan hablado durante la pandemia ni hayan acordado unos Presupuestos Generales ni nada, pero hayan estado negociando el reparto de los jueces hasta enero. Hay que acabar con el pasteleo de la renovación de los órganos institucionales, el consejo de RTVE, etc.

¿La fórmula es que los jueces elijan a los jueces?

Sí, la fórmula que siempre ha defendido Ciudadanos es que los jueces elijan a los jueces. Aunque ahora haya algunos partidos que se acaban de sumar a ese discurso, no se lo creen. Nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad y se nos ha ofrecido ese pasteleo, hemos dicho que no. Nuestra apuesta es lo que dice el informe Greco, y también la Constitución: que de los miembros del CGPJ, una mayoría clara sean elegida directamente por los jueces.

El presidente afirma que en 2022 volveremos al nivel económico prepandemia. Si es así, ¿su permanencia en Moncloa estaría garantizada?

Sánchez hace y dice cualquier cosa para intentar mantenerse en la Moncloa. Es evidente que venimos de un momento de cierre total, y habrá recuperación económica respecto a 2020, porque sería nefasto que no lo hubiera. Pero el tema es cómo nos recuperamos, y cuál es la calidad del empleo que se genera. Veremos si España realmente aprovecha bien los recursos europeos o se convierte en un reparto a dedo, como quiere hacer Sánchez y al final estamos peor aún.

Permítame una curiosidad, ¿cuántas veces ha tenido la tentación de tirar la toalla cuando le pasan las encuestas?

Cuando cogí el liderazgo del partido, Ciudadanos estaba en una mala situación. Sé que esto va a ser complicado, pero estoy convencida de que vale la pena, y no he pensado nunca en tirar la toalla. España es un pais mejor con un partido como Ciudadanos. Creo que el espacio del liberalismo, del centro derecha, ha venido para quedarse. Y cada día tengo más claro lo necesarios que somos para la reforma, la regeneración, la modernidad y la estabilidad de nuestro pais. Ciudadanos es imprescindible para que el nacionalismo y el populismo no ganen la batalla. Tanto mi equipo como yo somos fuertes y estamos convencidos.

¿Y el centro liberal son ustedes? porque Pablo Casado y el PP reivindican ese espacio y compiten por el electorado…

Tú no eres lo que dices que eres, sino lo que te reconocen los demás que eres. No sé por qué el PP se avergüenza de ser conservador y, de hecho, están en el grupo de los conservadores en el Parlamento Europeo. A nuestra convención vinieron nuestros socios liberales, de Alemania, Rumania, Holanda, etc. Y en mi grupo parlamentario ha estado Macron estos días. Fuera de España esta discusión no existe, es ficticia. El PP es conservador y Ciudadanos liberal. No entiendo por qué el PP se enconde, si es porque ve algo de malo en ser conservador. Si un partido que ha recurrido el matrimonio gay y la ley de eutanasia se reivindica como liberal, en Europa se parten de la risa en la cara.

¿Y en que se diferencian fundamentalmente?

En muchas cosas. Es verdad que queremos bajar los impuestos y apostamos por la economía de mercado, pero queremos eliminar burocracia, no controlar los jueces ni las televisiones, y defendemos la regeneración política por encima de todo. Queremos una ley garantista de la eutanasia y del matrimonio LGTBI. Ser liberal implica muchas más cosas, y nuestro electorado lo sabe perfectamente.

Pues para muchos sigue en marcha una opa hostil del PP hacia ustedes…

Yo nunca he hablado de opa hostil, pero me remito a las declaraciones públicas de Pablo Casado y Teodoro García Egea, abriendo sus puertas para que se fueran los dirigentes de Ciudadanos. La fuga ha sido tan pequeña que si esa era su intención, han fracasado. Creo que muchos votantes del PP no entienden que la principal obsesión de ese partido sea atacar a Ciudadanos. Desde hace un año y medio ni el 5% de los cargos que estaban en Ciudadanos ha abandonado su responsabilidad, es decir el 95% siguen en nuestro proyecto. Si el PP tenía una operación para absorbernos les está saliendo muy mal.

¿Y Albert Rivera ha sido leal con usted? Hay quien dice que está trabajando en la sombra para el PP…

Yo, como usted entenderá, no voy a estar todo el día respondiendo a rumores. Él ha dicho públicamente que dejaba la política. Mi relación personal con él sigue siendo correcta y buena, y me tengo que remitir a lo que él ha dicho públicamente.

O sea que se siguen hablando, que no han dejado de dirigirse la palabra como se comenta…

Sí, hablamos de vez en cuanto. No es una relación superconstante, pero es cordial. Yo le deseo lo mejor a nivel personal, y él a mí supongo que también.

Dígame, ¿el recibo de la luz puede ser el talón de Aquiles de Pedro Sánchez que le haga salir de la Moncloa? porque la subida no para…

La factura de la luz es un sablazo en toda regla para todas las familias, las más vulnerables, las clases medias, para los negocios y las pymes. En el tema de la factura de la luz se ha dejado claro el discurso vacío de este Gobierno. Ellos decían que no dejarían a nadie atrás, y cuando rascas ves que están generando más desigualdad y pobreza. Al final los únicos que viven mejor ahora que antes de que Pedro Sánchez viniera a la Moncloa son los líderes separatistas. Ellos sí que están teniendo todo lo que quieren.

¿La solución pasaría por crear una empresa pública, como pide Podemos, o por nacionalizar las existentes?

Con pancartas y con eslóganes vacíos de Podemos no se soluciona nada, ni esto ni nada. Son planteamientos populistas inviables. El precio de la energía en España no tiene nada que ver con la titularidad de la empresa que gestiona la energía. Ojalá la solución fuera tan fácil, pero no lo es. El precio de la energía requiere soluciones a medio y largo plazo.

Nosotros proponemos un plan de choque para reducir la factura, revisando la fiscalidad y utilizando el dinero que recibe el Gobierno por los derechos de emisión de CO2 para abaratarla. Proponemos un plan específico para negocios, para que la luz no sea la puntilla para muchos de ellos, que han sobrevivido a duras penas a la pandemia. Además, hay que hacer un plan de choque para rebajarla porque el 50% de lo que pagamos no tiene nada que ver con lo que consumimos, y por ahí hay que empezar. Nosotros apostamos por hacer una reforma a medio plazo cambiando el mix energético de este pais, en el que se apueste por las energías renovables.

¿Cerrando las nucleares?

De momento, nuestra apuesta no es mantener las nucleares, pero éstas no se deben cerrar hasta que tengamos suministro de energía suficiente para hacerlo.

¿Ser de izquierdas es combatir las nucleares y de centroderecha apoyarlas? Porque al final esto parece una cuestión ideológica…

Aquí no se trata de hacer ideología con el tema energético. Aunque algunos siempre lo hacen. Ser populista es hacer pancartas sencillas y, cuando estás gobernado, no tener ni idea de cómo solucionar los problemas. Yo apostaría en España por ser un pais líder en energías renovables. Pero hay que hacerlo con cabeza y bien, cuando los plazos y las tecnologías lo permitan. Nuestro objetivo podría ser que España sea líder en energías renovables.

¿Qué le pareció que Pedro Sánchez no compareciera en el Congreso por el tema de Afganistán y de Ceuta y haya presentado su proyecto a la sociedad civil y al Ibex?

A Sánchez le da alergia el Congreso. A él lo que le gustan son los monólogos y los actos donde es la estrella, donde no le hacen preguntas ni tiene que responder. Es una pena tener un presidente así. España es un pais demasiado importante como para que su presidente no dé la cara en el parlamento, en los temas importantes. Merkel, Draghi, Johnson, Macron y todos salieron a explicar a sus ciudadanos su postura con Afganistán. Sánchez llega el último y le encanta ponerse el primero. No le gusta resolver problemas, sólo ponerse medallas, pero los ciudadanos ya saben de qué pie cojea.

¿Hacer una remodelación ministerial le puede servir para tomar impulso?

La remodelación sólo ha sido un cambio de caras, pero no de políticas. Está muy centrado en el marketing y en la comunicación, pero muy poco en la gestión. Por ejemplo, ha quitado a la ministra Celáa, pero la ley Celáa sigue, ha quitado al ministro de los indultos, pero los indultos siguen.

La remodelación ha sido una operación de marketing para que no recordemos las barbaridades que han hecho los anteriores ministros. Pero las barbaridades siguen ahí. Espero que a los españoles no se nos olviden todas las barbaridades que ha hecho Pedro Sánchez por muchos cambios de caras que haga.

¿Usted ha pedido la dimisión de Marlaska por el señalamiento que ha hecho a otros partidos tras el ataque homófobo que ha resultado ser falso?

Es lamentable la utilización que ha hecho el Gobierno de esto. Que un ministro del Interior señale a la oposición así de gratuitamente y diga que está generando odio es intolerable. Sólo un Gobierno como éste puede permitirse un ministro como Marlaska. Justificó las agresiones a miembros de Cs en el Orgullo, cesó ilegalmente a un servidor público impecable como Pérez de los Cobos, la Justicia ha desautorizado su actuación en Ceuta... Éste debería ser su último escándalo. Tiene que dimitir o ser cesado.

Pues admita que Sanchez es un mal adversario, porque no le ha temblado el pulso para prescindir de quienes le ayudaron a llegar a la Moncloa…

Está claro que, a Pedro Sánchez ni le tiembla el pulso ni se le pone nada por delante, sólo le importa él. Es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa, pero no sólo a sus adversarios, sino a sus más leales para permanecer en el poder. Si una persona le hace eso a sus fieles leales, imagínese lo que no le hará a sus adversarios políticos o no políticos. No tiene escrúpulos, y los ciudadanos lo saben.

¿Qué le ha parecido el fiasco de El Prat? ¿Complicará las relaciones del Gobierno con los independentistas o se trata sólo de un parón?

Es una prueba más de que el separatismo no defiende los intereses de los catalanes, sólo buscan privilegios para sus partidos. Pero seguirán siendo socios del Gobierno porque desgraciadamente es la decisión de Sánchez. Por otra parte, el Gobierno debería dejar de utilizar el dinero de todos para sus negociaciones con el separatismo. España necesita un plan nacional de infraestructuras y realizar inversiones estratégicas y en pie de igualdad. El Prat es muy importante y lo defendemos pero también hay comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucia que tienen un gran déficit de infraestructuras por culpa de las políticas del bipartidismo.

¿Usted cree que finalmente no va a ir a la mesa de negociación con ERC? Porque si no cumple, Junts per Catalunya dice que no va…

El Gobierno ha indultado a los golpistas, que es algo que el presidente prometió y juró que no iba a hacer. Los indultos han sido una aberración y ya da igual que vaya o no a la mesa, porque los ha indultado, y sigue cediendo ante ellos. La simple celebración de esa mesa entre iguales es una vulneración del principio de igualdad y un premio a los golpistas.

El presidente Aragonés ya ha puesto fecha para la independencia en 2030. ¿Es una forma de dar largas sabiendo que va a ser inviable?

Los independentistas no tienen prisa, ellos lo que están haciendo es degradar las instituciones del Estado, silenciar a los constitucionalistas, vulnerar nuestros derechos, adoctrinar en las escuelas, y saben que cada día que pasa es terreno que conquistan al mar. En eso consiste su estrategia, en ir debilitando poco a poco las instituciones del Estado, y sacar lo que representa España de Cataluña. Esperarán para dar otro golpe cuando tengan más herramientas, y Pedro Sánchez es el instrumento perfecto para hacerlo. Les está dando más fuerza para su relato, como si la sentencia del procés hubiera sido una venganza.

El daño que ha hecho Pedro Sánchez en poco tiempo es espectacular, vamos a tener que trabajar mucho para revertir el daño que este presidente le ha hecho a España.

Ustedes descartan, de entrada, apoyar los Presupuestos porque el Gobierno ya eligió socios…

Sánchez eligió socios para la legislatura, y seguirá con ellos a base de concesiones. A mí lo que me preocupa es que faltan reformas de fondo. Aquí nadie está hablando de la calidad del empleo. O, por jemplo, de quién va a pagar las pensiones de mi generación. O de quienes no reciben ningún tipo de ayuda, no tienen bono social, ni tienen piso, ni les pagan nada porque cobran el Salario Mínimo. Al Gobierno yo no le veo ni con ganas ni con capacidad de hacer reformas de calado, sino parches demagógicos.

Lo que puede hacer finalmente saltar el diálogo social es el SMI porque la CEOE no está dispuesta a subirlo este año…

El tema del empleo es demasiado complejo como para reducirlo sólo a que suba 10 o 15 euros el Salario Mínimo. Aquí hay que facilitar la contratación, bajar los impuestos para que se pueda generar más actividad, quitar burocracia, invertir bien los recursos europeos, hacer una reforma laboral para tener la mochila austriaca, etc.

Lo siento por los populismos, pero el problema del desempleo y de la precariedad en España no se soluciona subiendo 10 euros el salario mínimo al mes. Requiere de reformas profundas que este gobierno populista no quiere hacer.

Al menos las vacunas han sido una historia de éxito, aunque no se haya llegado a la inmunidad de rebaño que prometió Sánchez…

Las vacunas han sido un éxito de la sociedad española y de los responsables y profesionales sanitarios. Podemos sacar pecho por dos cosas, porque se ha administrado bien la vacuna gracias a las Comunidades Autónomas, y porque tenemos un porcentaje de vacunados mayor que en otros países. Podemos sacar pecho por el trabajo de nuestros sanitarios, pero que Sánchez no se ponga la medalla.

Hablando de vacunas, ¿el hecho de que Podemos y Vox bajen en las encuestas significa que nos estamos empezando a vacunar de los populismos?

Quedan dos años para las elecciones generales, y fiarse de las encuestas es muy arriesgado. Creo que los populismos son muy peligrosos, sobre todo cuando están en los Gobiernos, como ocurre con Podemos, porque imponen sus políticas y colonizan las instituciones. Al PP le tira mucho Vox por un lado y al PSOE le tira mucho Podemos por otro. Lo que se necesita es un partido de centro fuerte, liberal y moderno, que dé estabilidad a la política española. Un partido como Ciudadanos.

Vamos, que ustedes no es que vayan a revivir como el ave fénix, es que no han muerto ni van a morir…

Si a mí me dice, en 2011 cuando me afilié a Ciudadanos, que este partido iba a estar como ahora, hubiera montado una fiesta. Entonces solo había tres diputados en el Parlamento de Cataluña, y ahora tenemos una amplia representación en toda España y a mí no me va a quitar nadie las ganas y la ilusión. Estoy enamorada de este proyecto, Ciudadanos es bueno para España, y la respuesta a su pregunta, clarísimamente, es que vamos a superar nuestras dificultades, tenemos ganas y seguiremos luchando.

Menudo desastre el del Mar Menor. ¿Hay inocentes o todos son en parte culpables de lo que ocurre?

Para mí lo que ocurre en el Mar Menor es un ecocidio, y un incumplimiento de las leyes. Nosotros impulsamos, cuando estuvimos en el Gobierno murciano, una ley de protección del Mar Menor. Es una buena ley, pero no se está cumpliendo. Hay muchos vertidos que no se controlan, y muchos mecanismos de control e inspecciones que no se utilizan. La degradación de los espacios naturales no puede ser algo que demos por hecho. El Mar Menor no es sólo de los murcianos, es patrimonio de todos los españoles. Me atrevería a decir que es la laguna salada más grande de Europa.

Hablando de Murcia, ¿usted si pudiera dar a la moviola, presentaría esa moción de censura que tantas consecuencias negativas les ha traído?

Yo creo que ante la compra de tránsfugas y lo ocurrido en el Mar Menor, van saliendo muchos elementos que demuestran que Ciudadanos es muy necesario y que nosotros podemos ser muy buenos socios. Lo que no podemos ser es cómplices. Y nunca lo seremos.

Ustedes están dispuestos a apelar una figura que ya existe en Europa, el denunciante de corrupción. ¿Será posible hacerlo en España?

Esa es una directiva europea, que tiene que trasponerse a España, y que todavía no se ha hecho. Es una protección que se hace a los denunciantes de corrupción. De hecho, no se denuncia por miedo a esas represalias y los que se han atrevido a denunciar no han tenido esa protección de anonimato, y de blindaje en su puesto de trabajo.

Nosotros, en el Congreso hemos planteado una reforma integral de la ley anticorrupción, y uno de los apartados era ése. El tema es que ni al PP ni al PSOE ni a los independentistas les interesa este asunto. Ellos quieren controlar a los jueces, para que cuando les toque un caso de corrupción no les afecte mucho, y no quieren proteger a los denunciantes.

Inés Arrimadas, ante Toledo y sobre el Tajo. Oscar Huertas

