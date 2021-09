Pedro Sánchez, pletórico: "Los que se equivocaron con la vacunación lo harán con la recuperación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que la recuperación económica no ha hecho más que comenzar y se ha mostrado pletórico por la gestión del Ejecutivo en el último año y medio. Además, ha acusado al PP de dañar la democracia por su "insumisión constitucional" que mantiene bloqueado el CGPJ y situarse "fuera" de la Constitución.

Sánchez da por hecho que se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado de este año y que la recuperación de la economía de España se consolidará en los próximos meses, poniendo énfasis en que nuestro país ya es el que más crece de la Unión Europea.

"Aquellos que decían que no podíamos lograr el 70% de la vacunación en 8 meses se equivocaron. Son siempre los mismos, dicen querer mucho a España pero no confían en las potencialidades de España. Se equivocaron con la vacunación y se equivocarán con la recuperación", ha afirmado Sánchez ante todo el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y en clarísima referencia al PP.

Los #PGE22 son los de #recuperaciónjusta



Unos Presupuestos que pondrán en el centro a las personas, garantizando el poder adquisitivo de nuestros mayores y asegurando la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones.



@sanchezcastejon #EspañaAvanza_ pic.twitter.com/IMn1CNqNWw — PSOE (@PSOE) September 8, 2021

"Recordemos a Rato y Bankia"

Esa recuperación, ha remarcado, será "justa, rápida y limpia en la gestión de los fondos públicos" en contraposición con la recuperación tras la crisis económica de 2008. "Ahí fue lenta, injusta y con casos de corrupción. Se tardaron 10 años en salir de ahí y hoy estamos tardando un poco más de un año", ha apuntado.

Sánchez ha recordado que "donde antes hubo un rescate a la gestión financiera, recordemos a Rato y Bakia, hoy hay un Gobierno que ha logrado millones para la recuperación", ha continuado, señalando abiertamente al PP.

Con un discurso triunfalista en el que ha puesto en valor las políticas del Gobierno, y en concreto del PSOE y obviando por completo a Unidas Podemos, Sánchez ha dirigido sus críticas al PP de Pablo Casado, al que ha acusado de ser "la oposición más foribunda de la historia", instalarse en el insulto y carecer del más mínimo sentido de Estado.

"España avanza frente al griterío de la oposición. El PSOE es el único en articular propuestas en positivo", ha afirmado enumerando los acuerdos logrados durante esta legislatura y dando las gracias a todos los parlamentarios socialistas por su "valentía y lealtad a España", con especial mención a Adriana Lastra y Rafael Simancas.

Donde hubo recortes hoy hay defensa de lo público.



Donde hubo corrupción hoy hay ejemplaridad.



Cuando gobierna la derecha:



Recuperación lenta, injusta y con corrupción.



Cuando gobierna #PSOE:



Recuperación rápida, justa y con un gobierno ejemplar.#EspañaAvanza_ pic.twitter.com/D99Ysz6XYT — PSOE (@PSOE) September 4, 2021

"Insumisión constitucional"

El presidente del Gobierno ha centrado gran parte de su discurso es criticar a la oposición, en concreto a los populares, a los que ha colocado "fuera de la Constitución" por bloquear la renovación del CGPJ y otros órganos dependientes del Poder Judical. "Quiero alertar de que el funcionamiento de la instituciones es fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia. No es sostenible que el CGPJ lleven 1.000 días en funciones. Eso sí que es grave", ha advertido.

En este punto, Sánchez ha exigido a Casado que "cumpla con su responsabilidad constitucional", que ponga fin a su "insumisión constitucional" que mantiene bloqueada la renovación del CGPJ y que tenga sentido de Estado porque su actitud está dañando a la democracia.

El presidente ha remarcado la actitud de "bloqueo" del PP, y ha avisado de que cada vez que dice "no", están diciendo "no al bien común y al avance de España". "No están ganando simpatías y no suman voluntades. Ellos sabrán. Lo que si es seguro es que no han conseguido derribar al Gobierno, y lo han intentado por activa y por pasiva, y por tierra, mar y aire", ha apuntado.

Las derechas, y en concreto el Partido Popular, han bloqueado todo lo que han podido bloquear.



Se han negado a aportar y a sumar.



Han renunciado a la lucha por el bien común para luchar por sus propios intereses partidistas.



@sanchezcastejon #EspañaAvanza_ pic.twitter.com/MKlxOTGZT2 — PSOE (@PSOE) September 8, 2021

También ha criticado que el PP considere a su Gobierno ilegítimo. "Consideraban que el Gobierno era ilegítimo sólo porque no estaban ellos, pero las reglas de la democracia sirven cuando se gana y cuando se pierde, y eso conviene que lo recuerde un partido que en 2009 perdió cinco elecciones", ha sentenciado.

En esta línea, ha garantizado que su Ejecutivo va a seguir trabajando hasta 2023 para conseguir que España "avance" con una "recuperación justa", y ha lamentado que, por su parte, el PP haya optado, a su juicio, por torpedear esta tarea, en contra del "bien común".

Homofobia

Tras las últimas agresiones homófobas en España, Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo va a poner "todos los medios para evitar delitos de odio", de forma que aquellos que "quieran devolver el odio a las calles de España no tengan ninguna opción de conseguirlo".



Sánchez ha asegurado que "no habrá otra vez armarios". "Ni un paso atrás; vamos a seguir avanzando en tolerancia, respeto e integración en la diversidad. Esto quiere España porque es lo que es España. En España no hay lugar contra el odio", ha recalcado.



Además, ha pedido a los grupos parlamentarios que se fijen como prioridad en este periodo de sesiones la tramitación de la ley para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como ley Zerolo, para aprobarla "por fin".

