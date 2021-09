Casado advierte a Sánchez con el ejemplo de Hungría y Polonia: "La UE exige que los jueces elijan a jueces"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha inaugurado su curso político en Madrid ofreciendo un desayuno-coloquio en el que se ha revuelto contra la acusación del Gobierno de que "es el PP el que bloquea totalmente" la renovación de los órganos constitucionales.

"Yo no he cambiado de principios, a la semana de ser presidente del PP, Pedro Sánchez me recibió en la Moncloa y ya le dije que mi programa incluía la reforma de la ley del CGPJ para que los jueces elijan a los jueces", ha dicho.

En el Four Seasons de Canalejas, y ante un salón enorme, pero sobre todo lleno de políticos, líderes sindicales y empresariales y periodistas, Casado ha hecho un repaso del proceso de negociación en estos tres años de retraso, que coinciden con su presidencia en el PP.

"Ha habido tres ocasiones en las que hemos estado a punto de lograr el acuerdo", ha admitido. "Y en todas ellas logramos parte de lo que queríamos, un refuerzo de la independencia del Gobierno de los jueces". Pero, al final, "en todas ellas, Sánchez faltó a su propia palabra".

Moncloa acusa a Casado de llevar "1.000 días bloqueando con 1.000 excusas diferentes", pero el presidente del PP ha querido demostrar que todas eran la misma, pero distintos los incumplimientos del Gobierno por los que todo se rompió.

Según el presidente del PP, no fue el WhatsApp de Ignacio Cosidó el que reventó el acuerdo en diciembre de 2018, sino "que la ministra de Justicia filtró el nombre del que iba a ser presidente del CGPJ antes incluso de que el Parlamento eligiera a los vocales".

Este escándalo, según sus palabras, demostró "el empeño de Sánchez por demostrar su control el Poder Judicial, el único que todavía no controla". Y eso pasó "cinco días antes de la desafortunada actuación de una persona que ya no está en política", admitió sobre el mensaje de "controlando la Sala Segunda por detrás" que levantó de la mesa al PSOE.

La segunda traición de Sánchez, dijo Casado, fue cuando "acordamos cuatro de los cinco puntos de los que nosotros pedíamos". Es decir, "imparcialidad de la Fiscalía, como la misma Dolores Delgado ha admitido en un comunicado; que una mayoría reforzada de tres quintos tenga que tomar las decisiones clave en el CGPJ y acaben así las llamadas mayorías por adscripción política; que no se puedan elegir políticos como vocales del CGPJ, y que no haya jueces que se cuelen por el cupo de ocho juristas de reconocido prestigio".

Según Casado, aquello lo rompió el Gobierno de Sánchez al "tratar de nombrar a una política y a un juez por el cupo de juristas". Es decir, los dos candidatos de Unidas Podemos, Vicky Rosell -hoy delegada del Gobierno contra la Violencia de Género- y Juan Manuel de Prada -que además es el juez que coló en la sentencia de Gürtel la frase que justificó la moción de censura... luego anulada por el Supremo-.

"Quedó claro que quieren politizar el CGPJ", acusó casado. "Y preguntamos qué tenía que decir ahí Podemos, un partido que sólo ataca la independencia judicial cada vez que no les gustan sus decisiones". Precisamente, en esas fechas, el partido que fundó Pablo Iglesias, "acababa de ser imputado", recordó el presidente del Partido Popular.

Y la tercera ocasión en la que "Sánchez ha faltado a su palabra" es ahora, una vez que el último informe del comisario de Justicia de la Comisión Europea, el liberal belga Didier Reynders, "reclamó a España una reforma para que los jueces sean elegidos por sus pares". Es cierto que eso dice el informe, como apuntó este periódico, y que el comisario lo dijo de palabra en julio: "Cualquier reforma legal debe ir en los estándares europeos, y eso significa que al menos, el 50% de los vocales los elijan sus pares".

Con este relato, Casado pretendía demostrar que "el PP nunca se ha movido de sus principios". Al menos, desde que él llegó a su liderazgo. "El que ha cambiado de principios es Sánchez, que antes decía lo mismo que yo y ahora quiere meter sus zarpas en el gobierno de los jueces".

Es cierto que la hemeroteca demuestra que el presidente del Gobierno llegó al liderazgo del PSOE prometiendo una reforma de la ley del Poder Judicial en este sentido. Y también lo es que fuentes de Moncloa sostienen hoy que "nuestro modelo es el vigente, que lleva 35 años funcionando y es democrático". Es decir, que "rotundamente no" se va a aceptar la exigencia del PP.

Casado ha admitido que en un momento dado de las negociaciones, aceptó renunciar a esta reforma. "Los cuatro puntos de despolitización nos valían como un primer paso, porque el Gobierno nos dijo que para cambiar una ley, en democracia hay que ganar las elecciones, y lo aceptamos".

Pero ahora, tras el informe Reynders, "ya no podemos renunciar a nuestros principios, si ya son también los de la Unión Europea, que ha asumido el mejor modelo latino de gobierno del Poder Judicial". El líder popular dijo "a mí me da igual lo que diga Bruselas si es malo", pero en este caso, "es que es bueno, son nuestros principios", y ya no piensa renunciar.

Sigue los temas que te interesan