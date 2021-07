Pedro J. en TVE sobre los cambios en el Gobierno: "Son arriesgados, Sánchez las va a pasar canutas"

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de las competencias que le otorga el cargo "ha revolucionado el Gobierno" con los cambios ministeriales emprendidos el pasado sábado: "Lo ha cambiado de arriba a abajo".

"Teóricamente nuestro sistema es parlamentario, pero en la práctica es presidencial, incluso, como se acuñó en Estados Unidos hace unas décadas, de un presidencialismo imperial", ha opinado el periodista en el programa 'Las cosas claras' de TVE.

Para el presidente de este periódico, la de Sánchez es "una jugada arriesgada porque prescinde de algunos pesos pesados que desarrollaban una labor política en lo que se llamaba el 'Sanchismo'".

Intervención de Pedro J. Ramírez en el programa de las Cosas Claras

Ramírez cree que el presidente del Gobierno "se arriesga a enfrentar una segunda parte de la legislastura llena de dificultades con algo equivalente a lo que en tiempos de Adolfo Suárez se llamó el 'gobierno de subsecretarios'. Por eso digo que hemos pasado del 'Sánchismo' al 'Pedrismo'", como explicó en este videoblog.

El director de EL ESPAÑOL ha alabado la figura de varios de los nuevos miembros del Consejo de Ministros, como son la de Félix Bolaños, que sustituye a Carmen Calvo, o la del nuevo responsable de la diplomacia española, José Manuel Albares.

"También es un valor seguro la presidenta del Senado, Pilar Llop, que ha ejercido como jueza y creo que puede ser una buena ministra de Justicia", ha subrayado.

A Ramírez e suscitan más "incógnitas" las cuatro mujeres que ocuparán ministerios y que han llegado desde la políotica municipal. Sobre todo la de Ráquel Sánchez, nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras presidir el gobierno municipal de Gavá: "Va a pasar a gestionar 16.000 millones de euros cuando hasta ahora manejaba 400 en un ayuntamiento mediano".

Futuro de la legislatura

"El problema para Sánchez", según Ramírez, "es que sigue teniendo sólo 120 escaños y que tiene que sacar las leyes y la política con un partido radical y muy bunquerizado" como es Podemos, "porque lo más pasmoso de esta crisis es que Unidas Podemos no lo haya aprovechado también para renovarse".

En su opinión hubise sido un momento magnífico para que saliese alguien "tan en entredicho y tan en ridículo como Alberto Garzón por todo el tema de la carne", o un hombre que "va a cumplir 80 años, dentro de pocos meses y que prácticamente no tiene actividad en el Gobierno como Castells", ministro de Universidades.

Con ese socio de Gobierno, "que parece un sidecar que se ha quedado inmóvil", sumado a todos los cambios socialistas, que se asemejan "a una motocicleta que ha arrancado", unido al problema de los separatistas, "que Aragonés parece un hombre con muy poco margen de maniobra", Ramírez cree que "Sánchez las va a pasar canutas" en los años que restan de legislatura.

Críticas de la oposición

El PP y Vox han arremetido con dureza contra los cambios en el Gobierno. El portavoz de los de Santiago Abascal, Jorge Buxadé, ha llegado a calificar de "psicópata" al líder del Ejecutivo.

"No me gusta que los líderes políticos se comporten como tertulianos o como periodistas radiofónicos. Vox, como Podemos, siempre está en el radicalismo y en el extremismo, pero Casado no debería haberse expresado en los términos en los que lo ha hecho", en relación a las palabras del líder popular en Ermua este fin de semana.

"En todos los gobiernos pasan este tipo de cosas. El propio Casado, sin llegar al poder, prescindió de Cayetana Álvarez de Toledo. Y Aznar tenía su cuaderno azul, que era el mayor arcano de la vida política, y González ponía y quitaba también".

Pedro J. no cree que se vayan a adelantar las elecciones o que prospere una moción de censura: "Creo que vamos hacia la presidencia europea, que corresponde el segundo semestre de 2023 a España, y por lo tanto a Pedro Sánchez. Teniendo mayoría parlamentaria, que aunque sea inestable es la única que hay, Sánchez no va a dejar escapar ni un solo día en los que pueda utilizar los fondos europeos si la parte de Podemos en el Gobierno no se lo bloquea con Bruselas. No es verdad que exista un único Gobierno: la prueba es que Sánchez no ha podido cambiar a los ministros morados".

Ábalos y su adiós

Sobre la información que publica EL ESPAÑOL sobre José Luis Ábalos y su salida: "Hay un punto de frialdad extrema en el hecho de que Sánchez haya estado cambiando impresiones sobre las variaciones que quería introducir en el Gobierno con el que hasta ese momento era su mano derecha en el partido y que le ocultara que le quería sustituir también a él", en referencia al ya ex ministro de Trasporte.

"Por eso es siginificativo que no le haya mencionado en su despedida. Pero eso es la extrema dureza de la vida política. No creo que Sánchez sea una mala persona, pero es significativo que Jose Luis Ábalos no haya ni mencionado a Pedro Sánchez en su intervención final".