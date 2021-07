PSOE, PP y Cs rompen su unidad en la Eurocámara tras los indultos y la visita de Junqueras

Incluso en los momentos de más duro enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la oposición en Madrid, los representantes del PSOE, PP y Ciudadanos en la Eurocámara lograron aislarse del griterío y mantener la unidad. Las tres fuerzas políticas forjaron un frente común en la UE contra la propaganda de los separatistas, que dibuja a España como un país autoritario que vulnera los derechos de los catalanes.

Socialistas, populares y liberales se han movilizado juntos en Bruselas o Estrasburgo para frenar la acreditación temprana de Carles Puigdemont como eurodiputado, en defensa de la calidad de la democracia española y de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés o para retirar la inmunidad al expresidente catalán. En contraste, Unidas Podemos y el resto de socios del presidente del Gobierno han criticado sistemáticamente el fallo judicial en Europa y votaron en contra del suplicatorio contra Puigdemont.

Pero los indultos de Sánchez a los presos del procés han dinamitado este trabajo conjunto de las fuerzas constitucionalistas en la UE. Partido Popular y Ciudadanos acusan a Moncloa de "reventar", con este perdón presidencial, todo el esfuerzo de desmontaje de las mentiras de los independentistas en Europa, que ha costado años, con el único objetivo de mantenerse en el poder. El presidente del Gobierno, alegan, ha lanzado "un torpedo contra la línea de flotación de la imagen de España en el exterior". Los eurodiputados del PSOE defienden los indultos, pero eluden hablar sobre esta ruptura.

"Los indultos no ayudan a explicar en Europa la realidad del desafío independentista y perjudican todo el trabajo desplegado en los últimos años por diferentes actores, entre ellos los eurodiputados del PP. Con esta decisión, Sánchez ha hecho un enorme daño a la imagen de nuestro país", asegura a EL ESPAÑOL la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat.

"No obstante, el PP seguirá defendiendo a España en el ámbito internacional, para explicar el desafío de los independentistas al Estado de derecho y a la democracia, que es también un desafío a la democracia europea. Aunque la propaganda independentista intente intoxicar a las instituciones de la UE, la posición de la UE es clara y no varía: Cataluña es un asunto interno de España, y la autodeterminación no tiene cabida en la UE", apunta Montserrat.

"Más que que se rompa el frente común entre el PSOE y el resto -PP y Ciudadanos-, yo diría que es la Moncloa la que ha echado al pie de los caballos a sus propios eurodiputados del Partido Socialista y, por supuesto, al resto de eurodiputados españoles que llevamos mucho tiempo intentando siempre hacer pedagogía y explicar la realidad española", relata a este periódico el eurodiputado de Cs Adrián Vázquez, que en su condición de presidente del comité de Asuntos Jurídicos pilotó el procedimiento del suplicatorio.

Junqueras en Estrasburgo

La fractura entre los constitucionalistas da oxígeno a Oriol Junqueras y al resto de los indultados, que ya han emprendido una gira de capitales europeas para "denunciar la situación de represión, la persecución y la extorsión económica" que supuestamente sufren por parte de España. Tras visitar la semana pasada en Ginebra a la secretaria general de su partido, Marta Rovira, el líder de Esquerra Republicana viajaba este martes a la sede de la Eurocámara en Estrasburgo.

Junqueras y el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, han conseguido acceder al recinto gracias a su condición de antiguos eurodiputados. Sin embargo, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y las exconselleras Dolors Bassa y Meritxell Serret se han quedado fuera, porque la Eurocámara no admite visitas debido a las restricciones por el coronavirus. "El mensaje principal es sencillo: somos dos exdiputados de esta casa que hemos sufrido una represión que ha sido claramente injusta", dijo Junqueras a la prensa.

El líder de ERC se reunió con "representantes de diversos grupos parlamentarios", aunque no quiso desvelar cuáles. Su principal apoyo está en el grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea, que reúne a formaciones nacionalistas de toda Europa y al que perteneció en su etapa de eurodiputado entre 2009 y 2012. También cuenta con simpatías en el grupo de Izquierda Radical, al que está adscrito Unidas Podemos.

"El voto del levantamiento de las inmunidades es un ejemplo claro de que había una aceptación amplísima entre los principales grupos de la Cámara -por lo menos los de centroizquierda y centroderecha- de que esta gente había cometido un delito y tenía que responder ante la Justicia española", relata el presidente del comité de Justicia.

"Ahora, esta visita de los indultados lo que ha hecho es contrarrestar toda la pedagogía y todo ese trabajo que llevamos haciendo muchos años. Yo preguntaría a los eurodiputados del PSOE con qué cara pretenden explicar a sus compañeros algo netamente contrario a lo que explicaban hace cuatro meses", prosigue Vázquez.

En la delegación del PSOE en la Eurocámara no han querido contestar a las preguntas de EL ESPAÑOL sobre estas cuestiones. La posición sobre los indultos ya se ha fijado desde Madrid, alegan. "Esta es la mejor solución para Cataluña, para España y nuestra democracia se fortalece. Reencuentro", escribió en Twitter la líder del grupo socialista en la Eurocámara, Iratxe García.

El PSOE ha conseguido además recabar el apoyo del Partido Socialista Europeo, que en una declaración fechada el 22 de junio sostiene que los indultos contribuirán a "superar la crisis territorial en España dentro del orden constitucional". La declaración arremete además contra los partidos que los rechazan (sin nombrar a nadie) acusándoles de "buscar la continuación del conflicto por motivos electorales, en lugar de ponerle fin".

"Cuando volvamos a tener un reto como el de 2017, ya será muy difícil explicar en Europa cuál es la realidad verdadera en España. Cuando vuelvan a venir mal dadas, todo lo que está haciendo ahora el Gobierno de España para mantenerse en el poder lo vamos a pagar muy caro", avisa Vázquez.

Encuentro con Puigdemont

Junqueras cierra este miércoles su gira europea con una vista a la delegación de Cataluña en Bruselas, y a su recién nombrado director, Gorka Knörr. El Gobierno de Pere Aragonès pretende retomar los contactos al máximo nivel con las instituciones de la UE, que están congelados desde el inicio del procés. Pero sin duda, lo que más morbo suscita es la primera reunión cara a cara del líder de ERC con Puigdemont desde los acontecimientos de octubre de 2017.

Un encuentro que incluso antes de celebrarse ha provocado roces entre los socios de coalición en el Gobierno catalán. Junqueras anunció que se produciría en Estrasburgo, pero, de inmediato, los de Puigdemont le corrigieron: el expresidente catalán no viajaría a la sede de la Eurocámara. La excusa es que no tenía programada ninguna intervención en el pleno. Al final, Puigdemont ha forzado al líder de ERC a visitarle en la denominada 'Casa de la República' en Waterloo.

El expresidente catalán huyó a Bélgica tras la fallida declaración de independencia de octubre de 2017 sin avisar a Junqueras. Desde entonces, ambos líderes han cruzado reproches a distancia en entrevistas o libros de memorias. El líder de ERC ha dicho en Estrasburgo que "no hace falta ninguna reconciliación" porque por su parte "siempre ha habido voluntad de entenderse".

Sin embargo, el exconseller Toni Comín, que se ha pasado de ERC a JxCat, ha rebajado las expectativas del encuentro en Waterloo, que a su juicio tendrá sólo "una dimensión personal". "En el ámbito político, una foto no arregla nada. No nos engañemos", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Ni siquiera hay prevista rueda de prensa conjunta. La fractura entre los líderes del independentismo se mantiene.