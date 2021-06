El Gobierno aprueba la libre autodeterminación de género, que rechazaba el PSOE hasta hace un mes

El empeño de Irene Montero "será ley". De hecho, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, después de "muchos meses de negociación". Así definen fuentes del Ministerio de Igualdad el "acuerdo importantísimo" que supone le Ley para la ireal y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que este martes ha pasado su primera lectura en Moncloa. "Hoy es un día histórico", dijo, "esta ley muestra la fortaleza del Gobierno de coalición, su alianza con las personas trans y LGTBI y nos pone en la vanguardia de Europa".

Montero, que compareció en la sala de prensa de Moncloa, acompañada del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, coproponente de la ley, se mostró "satisfecha" y "orgullosa" del "gran trabajo" y del acuerdo alcanzado con el socio de la coalición. "Ésta es una ley también para las miles de mujeres feministas, que sabemos que si no llegamos todas no llega ninguna", dijo la ministra de Igualdad tras las protestas del feminismo clásico.

La portavoz, María Jesús Montero, de hecho, comenzó la comparecencia arremetiendo contra "la oposición de PP y Vox a las leyes de avances sociales". Al poner como ejemplo esta norma y la Ley de Eutanasia, comparó a los populares con "gobiernos de otros países que en estos días están impulsando legislaciones homófobas", en clara referencia a la Hungría de Viktor Orbán.

Juan Carlos Campo, ministro deJusticia, y María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, en Moncloa. ADP

La norma es un desafío histórico, una victoria de las tesis del feminismo de Unidas Podemos, que es distinto del del PSOE. Y todo porque recoge la "libre autodeterminación de género", aspecto al que se negaba Carmen Calvo, que fue ministra de Igualdad en el primer Gobierno de Pedro Sánchez y sigue siendo la secretaria del ramo en el Partido Socialista.

La autodeterminación quiere decir que cualquier persona podrá cambiar su nombre y su sexo registral en función del género que diga expresar libremente. Así será, con acuerdo de sus padres o representantes legales, en menores de 14 a 16 años -de 12 a 14 sólo se podrá vía judicial, y los menores de 12 sólo podrán cambiar el nombre- y a partir de los 16 años para todos los adultos (y adultas) sin necesidad de ningún paso por terapias, certificados o ningún otro trámite.

El temor de que esto "borre los derechos de las mujeres" fue el motivo de un comunicado oficial del propio PSOE firmado hace sólo un año, con las firmas de Calvo, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El documento rechazaba de plano el concepto de la autodeterminación de género alegando que pone "en riesgo el propio concepto jurídico y sujeto político mujer". Pero desde hoy ya es un anteproyecto del Gobierno de coalición entre socialistas y morados. "Será ley".

La Ejecutiva del PSOE emite este comunicado el día que el Gobierno aprueba la Ley de la Infancia. E.E.

¿Cómo queda la posición de Calvo, después de esto, dentro del Gobierno? Como mínimo, tocada. Campo reconoció la "sensibilidad" de la vicepresidenta durante la rueda de prensa, sin que nadie le preguntara, justo tras agradecer "el placer de trabajar con la ministra Montero en un día que será recordado, por llevar felicidad y derechos a las personas".

Pero lo cierto es que esta norma no es la que quería el PSOE. El presidente Sánchez dio por perdida la batalla hace un mes, cuando los colectivos, liderados por la Federación Plataforma Trans, amenazó a los socialistas con el boicot en las marchas del Orgullo.

Que hubiera ley antes de esta misma semana era la condición sine qua non para el PSOE. "Es condición que la ley se apruebe antes del Orgullo". Y que el texto no incluya condiciones ni de tiempo, ni de edad "ni de ningún tipo".

Eso, casi, está en el texto. Porque contempla las salvaguardas de edad ya descritas y porque impone la "salvaguarda jurídica" de que la persona que cambie su sexo registral no vea eliminada su condición jurídica previa: es decir, que no se beneficie de manera retroactiva de su cambio de género.

Así es como los socialistas tratan de salvar su posición, hasta hace muy poco abiertamente beligerante con la de Irene Montero. El lado morado, por ejemplo, fusionó los anteproyectos de Ley trans y de Ley LGTBI, cediendo ante el PSOE en su compromiso con los colectivos de impulsar dos normas diferenciadas.

Día de autodeterminación

Este martes es el día de la autodeterminación en Moncloa. La de género y la de Cataluña. Ninguna de las dos las apoya el PSOE, pero con una ha claudicado, y la ha hecho ley en el Consejo de Ministros, apartando a su secretaria de Igualdad, Calvo, incluso de la negociación de le norma en el último mes. Y con la otra, de inicio, acepta que se la pongan encima de la mesa. La de "diálogo, negociación y acuerdo" con el Govern de Cataluña.

Con ambas autodeterminaciones el presidente se arriesga a quebrar las bases de su partido. En el primer caso, no sólo por la "traición" a las asociaciones feministas tradicionales, muy ligadas al Partido Socialista algunas de ellas, sino porque su vicepresidenta primera y coordinadora de la acción de Gobierno ha quedado desautorizada. Y en el segundo, porque a la vista del Código Ético del PSOE, Sánchez se saltó las normas internas del partido y se adentra en una eventual reforma constitucional, por la vía federal, sin tener a todo el partido detrás. Como mínimo, por el método elegido.

Este miércoles, el presidente explicará en el Congreso sus indultos y el impulso a la "Mesa del reencuentro", y se llevará todos los palos de la oposición, es de esperar. Pero nadie imagina alguna disidencia en las filas socialistas, similar a la que mantiene el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, incapaz de tragar con los indultos y acallado este fin de semana por las palabras del secretario de Organización, José Luis Ábalos. Entre otras cosas, porque después de la información de Sánchez a la Cámara y el debate, no se votará nada.

Disidencias en el PSOE

Sin embargo, las presiones para que diputados socialistas rompan la disciplina con la ley Trans son enormes. Es cierto que lo aprobado en el Consejo de Ministros, este martes, es sólo el anteproyecto. A la norma aún le queda pasar los filtros de todos los informes de las instituciones del Estado implicadas -el Consejo de Estado y el CGPJ, por ejemplo-, el trámite parlamentario en comisión y ponencia, y el debate final.

En ese lapso, las feministas tradicionales aún confían en poder borrar del articulado la libre autodeterminación de género, "para que no se borren las conquistas de derechos de las mujeres".

La ministra de Igualdad dijo no tener ningún temor a las posibles disidencias en el PSOE. Montero está satisfecha con el texto presentado que, finalmente, cumple con todos los postulados que marcaba el programa electoral de Unidas Podemos y va más allá de lo que se puede leer en el acuerdo de coalición con el PSOE: "Hemos llegado a un acuerdo".

Para la ministra y número dos de Podemos, lo importante no es la polémica y el retraso en la aprobación de la norma, sino que "se mejora la vida de las personas trans". Y aunque en el texto finalmente no aparezca el término "libre autodeterminación del género", defiende que eso es lo que se regula, más allá de la terminología elegida.

Montero destaca que la nueva norma permitirá que las personas de este colectivo no estén obligadas a hormonarse para cambiar su género de cara a las administraciones. "La clave de la ley es que las personas trans deciden y dicen quiénes son ante las administraciones, y no les obligamos ni a hormonarse ni a que nos demuestren que no están enfermas para poder cambiar su identidad de género".

La ley es un compendio de derechos y garantías para las personas trans y LGTBI. Por ejemplo, las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja volverán a tener derecho a la reproducción asistida, "tras siete años sin acceso a este derecho en el Sistema Nacional de Salud". Se prohíben las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación sexual o la libre expresión de género. Y se garantizan los derechos de las personas intersexuales -con genitalidad no definida o doble-.

Pero la clave de la misma es despatologizar la condición de género. En todo caso, según destacan fuentes de su departamento, la norma también garantiza un acompañamiento médico especializado a las personas que sí quieran pasar por un proceso de hormonación.