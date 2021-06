Los líderes 'indepes' se mofan de Sánchez la víspera de los indultos

Pedro Sánchez defiende este lunes los indultos en el Liceo de Barcelona. Bajo el título Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España, el presidente pretende inaugurar el proceso de negociación con el nuevo Govern de Cataluña que lidera Pere Aragonès. Esto, justo un día antes de aprobar los indultos en el Consejo de Ministros.

Moncloa presenta el acto como un primer paso en pos de la "concordia" y el "reencuentro", pero lo cierto es que el independentismo catalán en bloque ha hecho de menos al Gobierno: no asistirán ni el presidente catalán ni ninguno de sus consejeros, ni la presidenta del Parlament Laura Borrás ni el ex presidente de la Generalitat, el inhabilitado Quim Torra.

"Al Liceo se va a escuchar ópera"; "no asisto nunca a los actos propagandistas del paternalismo colonial"; "en lugar de ir al Liceo a hacer marketing con los indultos, debería dar las explicaciones pertinentes en el Parlament"; "su actitud represiva es incompatible con el título del acto"... Son tan sólo algunas de las lindezas proferidas estos últimos días por los líderes indepes, que se han mofado así del presidente.

El más sarcástico ha sido Torra. El expresidente de la Generalitat, que cumple condena de inhabilitación, ha tirado de ironía a través de Twitter, adjuntando la invitación enviada por Moncloa: "Don Pedro, no asisto nunca a los actos de propaganda del paternalismo colonial de su gobierno español".

Don Pedro, no assisteixo mai als actes de propaganda del paternalisme colonial del seu govern espanyol. L’únic retrobament el farem a la taula d’estats del Consell d’Europa, lliures i d’igual a igual. pic.twitter.com/nkinSdUYvL — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) June 20, 2021

Aunque no se ha quedado atrás Carles Puigdemont. El líder de Jxcat, fugado de la Justicia española, que ha asegurado que "en el Liceo se puede escuchar ópera, incluso hacer teatro, pero para enviar un mensaje político al pueblo de Cataluña se debe ir al Parlament".

En esta línea se ha manifestado también el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, que ha actuado de la misma manera que Torra para decirle a al presidente del Gobierno que "en lugar de ir al Liceu a hacer marketing con los indultos, debería dar las explicaciones pertinentes en el Parlament".

Laura Borrás, por su parte, ha criticado a Sánchez porque "el mismo día que usted hablará de reconciliación, yo acompañaré a una decena de ex altos cargos de la Generalitat citados a declarar en la Ciudad de la Justicia". "Esta actitud represiva es incompatible con el título del acto", ha abundado.

"Preludio de derrota"

Por si estas declaraciones no fueran ya de por sí lo suficientemente ilustrativas, y por si Pedro Sánchez no tuviera suficientes dificultades para justificar una medida de gracia que provoca el rechazo del 80% de los españoles, los indepes han utilizado la jornada del domingo para aumentar la presión sobre el Ejecutivo Central subrayando que los indultos "no van a cambiar nada".

En una entrevista concedida a El Nacional, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y condenado por sedición, ha afirmado que los indultos serán "el preludio de la derrota de España en Europa". Y ha recordado que lleva "más tiempo en la prisión con Pedro Sánchez que con Rajoy".

Todo esto el mismo día en el que Oriol Junqueras ha asegurado que la medida de gracia es "un triunfo" porque "demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado".

Y a todos estos factores hay que sumar uno más: la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha contraprogramado al Gobierno de España con un acto frente al Liceo para denunciar que "no se puede indultar un delito inexistente y mucho menos esperar que este hecho sea la solución del conflicto catalán".

⬛️⬜️📢 Res a perdonar, tot per guanyar!



⏱Dilluns, a les 10.30

📍Pl. de la Boqueria



👉 Per la independència i per les més de 3.000 persones represaliades: sortim al carrer! #IndependènciaÉsLlibertat pic.twitter.com/sbqJfyvwUh — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) June 19, 2021

A la concentración convocada por la ANC acudirán los CDR, que reprochan a Sánchez que vaya "a hacer el gallo como un vendedor sin escrúpulos montando el teatro que pagaremos con más prisión y multas".

Además, Òmnium Cultural aprovechará la jornada para entregar firmas por la amnistía de los sediciosos en el Congreso de los Diputados.

El separatismo, en definitiva, se ha mofado del acto organizado por Sánchez para justificar la medida de gracia a los 12 líderes del procés condenados por sedición y malversación. Una medida que, además, aglutina el rechazo del 80% de los españoles, del Tribunal Supremo y la Fiscalía. Y ha esperado hasta el último momento para escenificar la burla.

De este modo, al Gobierno de España se le ha complicado una jornada que era considerada clave para escenificar un acercamiento con el independentismo catalán. Un acercamiento que, a juzgar por las declaraciones de los líderes separatistas, parece aún lejos de producirse.