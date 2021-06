Ayuso a la líder de la oposición: "Sólo pido que no me apunte con una pistola con la mano"

"Me da igual si va a estar cerca o lejos, lo único que le pido es que no me apunte con una pistola". Así ha respondido Isabel Díaz Ayuso a Mónica García durante su primera intervención en la segunda sesión del pleno de investidura, cuando ha contestado uno por uno a los representantes de los grupos parlamentarios.

Todos ellos, a excepción de Vox -que apoyará a la presidenta "a cambio de nada"- han cargado duramente contra la que será reelegida presidenta este viernes. En especial, Más Madrid, que se ha erigido como partido de la oposición de facto tras los resultados del pasado 4 de mayo.

La líder del partido, Mónica García, ha aseverado durante su intervención que el Gobierno que va a conformar el Partido Popular "está apoyado en la mala gente" y que por ello Ayuso "va a tener mi aliento cerca". "Voy a dar lo mejor de mí. Hoy comienza la cuenta atrás para una segunda vuelta, la cuenta atrás para que intercambiemos los asientos. Haré que la alternativa gane en 2023", ha finalizado.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ha respondido entonces haciendo referencia al episodio vivido en la Cámara madrileña el pasado mes de octubre, cuando García señaló con su dedo -simulando un disparo- al portavoz popular Alfonso Serrano.

Polémico gesto de la diputada Mónica García (Más Madrid)

Entonces la líder de Más Madrid se justificó alegando que estaba señalando a "un partido condenado por el Tribunal Supremo" y que el gesto se debía a una "artrosis" que ella padece en el dedo pulgar.

"Lo más importante es que se me da mejor el de dejen de robar", sostuvo entonces la parlamentaria de izquierdas quitando hierro al asunto. Pero lo que está claro es que desde el Partido Popular no han olvidado el gesto, y por eso Ayuso ha traído a colación el episodio en el debate de investidura que devendrá en su segunda legislatura. Esta vez, en solitario al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.