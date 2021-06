El PP abandona el pacto antitranfuguismo tras la moción de censura en Murcia en el mes de abril

El Partido Popular se va del pacto antitransfuguismo al no estar de acuerdo con algunas de sus decisiones y por el "uso torticero" de la Comisión de expertos.



Según fuentes del partido, el pasado domingo el PP denunció al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, este pacto en una carta.



No se considera parte de este acuerdo desde el pasado mes de abril, a raíz de moción de censura en Murcia, cuando solicitaron una reunión y no se convocó a la comisión de seguimiento.

Los populares argumentan que al denunciar su grupo el pacto éste quedaría "sin validez", al no estar suscrito por una mayoría cualificada de las Cortes.



La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho que ese abandono del PP lo deja "herido". En rueda de prensa en el Congreso, Lastra ha recordado que es un acuerdo de 1998, "que ha dado sus frutos, pero este PP, nuevo y tan viejo, lo intenta dinamitar por los aires".



Ha agregado que, para saltarse sus resoluciones, no tiene sentido que permanezca en su seno, y le ha animado a que "recupere la sensatez y vuelva a sentarse porque el transfuguismo es corrupción política, de la peor".



A su juicio, pactar con tránsfugas es corromper las instituciones y las decisiones de los ciudadanos en las urnas. Para Lastra, al abandonar el pacto, el PP deja claro su declaración de intenciones, que se traduce en la OPA que está haciendo a otros partido, "con la compra de cargos de otros partidos".