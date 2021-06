Yolanda Díaz reclama una "derecha democrática" en España frente a un PP "secuestrado" por Vox

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree que el "gran problema" que tiene España "es la derecha que tiene" y critica que no esté a la altura en cuestiones como el posible indulto a los 12 condenados del procés, algo que ve como "un paso adelante para avanzar" en la resolución de la crisis política en Cataluña.

"Nuestro país tiene un gran problema: la derecha que tiene. Me gustaría, desde una posición divergente, tener una derecha democrática y a la altura de los problemas de España", ha afirmado Díaz en una entevista en RAC en la que ha señalado que "el PP está secuestrado por una facción de la extrema derecha".

Sobre la manifestación del 13 de junio en Colón contra los indultos a la que acudirán PP, Ciudadanos y Vox, Yolanda Díaz cree que "la foto de Colón perjudica enormemente al señor Casado y es una mala foto para el conjunto del país". El motivo, ha explicado, es que "en esa imagen sólo caben el señor Casado y el señor Abascal, pero la mayoría social se queda fuera". "Yo quiero un país en el que quepa todo el mundo y sepamos entendernos", ha continuado.

En esta línea, Yolanda Díaz ha insistido en que "tenemos una derecha que no es democrática" y ha recordado que Pablo Casado "ha cuestionado la legitimidad de este Gobierno" y ha llamado "dictador" a Pedro Sánchez. "Esto son afirmaciones muy gruesas", ha opinado para matizar poco después que el PP sí es un partido democrático, algo que no ha dicho sobre Vox.

Casado, secuestrado por Vox

"El problema de Pablo Casado es que la derecha está secuestrada por una facción de la extrema derecha del 'dejemos caer España, que ya la vamos a recuperar nosotros’. Le pido al PP que esté a la altura de su país. Son el partido del 'no'. Yo no conozco las propuestas que tiene el señor Casado para solventar la crisis o los problemas estructurales, como lo que ocurre en Cataluña. Me parece que el PP está haciendo pura rentabilidad", ha continuado la titular de Trabajo.

Preguntada por un posible recurso del PP a los indultos, Yolanda Díaz se ha mostrado clara: "Ya he visto al PP recurrir el Estatut, que decía exactamente lo mismo que el andaluz y, curiosamente por intereses electorales —lo que no debe hacer un gobernante— ha recurrido el Estatut y no el de Andalucía".

Sobre su posición acerca de los indultos, la ministra de Empleo ha cerrado filas con Moncloa asegurando que "son un paso adelante para avanzar". "Quiero tender la mano a los catalanes y las catalanas. Los dirigentes políticos miran a los problemas de frente, que es lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez y el Gobierno de España", ha dicho.

Mesa de diálogo

Díaz ha adelantado, además, que formará parte de la mesa de diálogo con Cataluña como en su momento hizo Pablo Iglesias. "Lo importante es ir dando pasos. Yo no soy independentista pero creo que somos capaces de entendernos", ha apuntado con la vista puesta en la necesidad de "normalizar" las relaciones con Cataluña, una cuestión que cree que "no sólo es urgente, también imprescindible".

Sobre si se sentará en esa mesa el líder de ERC, Oriol Junqueras, Yolanda Díaz ha sido contundente: "En las mesas no se puede disponer quién se sienta a negociar. Hay que tender puentes y reconocer a los interlocutores. Hay que mimarlos".

En esta línea ha dejado claro que esa mesa "se puede hablar de todo" porque "el pensamiento no delinque". "No debemos ponernos límites, lo que sí es verdad es que en esa mesa va a haber posiciones diferentes", ha señalado, pidiendo "discreccón" a las partes.