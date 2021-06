"Los indultos serán peor para Sánchez que los recortes para Zapatero", dicen los críticos del PSOE

"Los indultos serán para Sánchez peores que el Pearl Harbor de Zapatero". ¿Sí, de verdad, para tanto? "Sin duda", contesta Enrique Pérez Romero, "aquello, el recorte de pensiones y sueldos públicos, fue muy duro. Pero este tema de los indultos es un tema aún más sensible emocionalmente, toca una fibra directa de los votantes... y no le veo solución".

Pérez Romero es un sanchista de pura cepa. O lo fue. Fue su candidato, el del aparato del secretario general del PSOE para descabalgar a la vieja guardia extremeña. Es decir, para echar a Guillermo Fernández Vara de la cabeza del partido en Extremadura. Hay que recordar que cuando Sánchez llegó al liderazgo socialista, en julio de 2014, el PSOE estaba por primera vez en la oposición, frente a un Gobierno autonómico del PP... apoyado externamente por Izquierda Unida.

El caso es que Sánchez y su peón perdieron, Fernández Vara se alzó con la victoria entre la militancia. Pero no pasó factura al rival, al contrario, lo incluyó en su Ejecutiva y hoy Quique Romero, como lo conocen en el partido, es secretario de Movimientos Sociales del PSOE extremeño.

Enrique Pérez Romero, cuando lideraba la candidatura 'sanchista' en el PSOE de Extremadura contra Fernández Vara. E.E.

...y con ese cargo, uno de los dirigentes más altos incluidos entre los firmantes del escrito presentado ante la Comisión de Garantías del partido para forzar a Sánchez a que no continúe adelante con los indultos a los políticos condenados por el procés.

"Habrá socialistas el 13-J"

La defensa principal esgrimida por la ministra portavoz, este martes, era que "no habrá banderas socialistas en la manifestación contra los indultos del 13 de junio". Y todo porque "los militantes del PSOE no participarán de esa nueva foto de Colón". Pérez Romero admite que "es muy difícil para dirigentes socialistas coincidir con fuerzas tan dispares" como PP, Cs y Vox, aunque sea en algo tan importante como esto. ""Pero habrá muchos votantes y, seguro, no pocos militantes".

Y es que lo que sienten "es una doble decepción con Sánchez", continúa. "Primero, porque impulse esta medida, que está flagrantemente en contra de los Estatutos del partido y porque hace sólo año y medio, prometía que Junqueras y los demás cumplirían íntegras sus condenas".

Y segundo, "por las dos falsedades con las que ganó el liderazgo en el PSOE, prometiendo democratizarlo para las bases, y las elecciones generales, prometiendo políticas de izquierdas que no cumple".

Pérez Romero habla, al otro lado del teléfono, desde Mérida, augurando lo peor para su partido. Con dolor, porque no sólo fue el candidato sanchista en Extremadura, sino porque él fue "uno de los primeros cuatro gatos que creímos en Sánchez". No en vano, los primeros actos de campaña en las primarias de 2014, se los montó él junto a "dos o tres locos más".

Sánchez, atragantado

Este martes, a Sánchez se le atragantaba su tarta de tercer cumpleaños en Moncloa, al ver que las bases del PSOE se rebelaban y se organizaban. EL ESPAÑOL revelaba en exclusiva el documento de tres folios que se iba a presentar ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido para exigirle dar marcha atrás en dos semanas "por incumplimiento flagrante del Código Ético" del PSOE, redactado precisamente bajo su propio mandato. Y todo bajo la amenaza de "acudir a los tribunales de justicia" si no rectificaba "en dos semanas"... ya quedan 13 días.

Como ya informó este periódico hace dos meses, es ese mismo Código Ético socialista el que impide a Pedro Sánchez "apoyar el indulto" a los políticos condenados por el golpe separatista del 1-O de 2017.

En el interior del PSOE, en todo caso, no hay preocupación. Fuentes de la Ejecutiva admiten que habrá que buscar el modo de soslayar el problema de los Estatutos. Algunos medios se han hecho eco de la intención del secretario general de impulsar su modificación en la Ejecutiva. "Las voces discordantes", como la de Emiliano García Page, "no tienen seguidores en la dirección", en la que Sánchez tiene mayoría para hacer y deshacer.

Pero el Código Ético vigente en el PSOE impone, en su artículo 8.1) que "los cargos públicos del PSOE se comprometan a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género [...] así como por la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". Y los delitos de los 12 condenados son de sedición -con penas superiores a cinco años- y de malversación -es decir, ligado a la corrupción-.

Además, el Código Ético forma parte de los Estatutos, como Anexo, lo cual le da un valor jurídico inexpugnable "sólo modificable mediante un Congreso Federal", explica este portavoz de los militantes rebelados. "Si Sánchez se espera a octubre, no tiene que convocar uno extraordinario", apuntan, "¿pero puede aguantar su negociación con el independentismo, del que depende para seguir en el poder?".

"Tras 85 años, todo igual"

Vivimos en una sucesión constante de efemérides. Si este martes se cumplían tres años de Pedro Sánchez en Moncloa, hace pocos días se contaba una década desde que aquel joven diputado socialista votó a favor de los primeros grandes recortes de la hecatombe financiera que comenzó en 2008. José Luis Rodríguez Zapatero llevaba tres años evitando la palabra "crisis" primero y prometiendo una "salida social" a la misma después.

Pero llegó mayo de 2011 y -ya entonces gobernaba Angela Merkel en Alemania- los socios europeos forzaron una reforma constitucional exprés y "el mayor recorte social de la historia" de la democracia española. Aquello fue la tumba del presidente socialista,. "Y esto será peor", anuncia el líder extremeño del PSOE, "porque nos perseguirá, el independentismo no se acaba nunca, le des lo que des".

Pedro Solbes y José Luis Rodríguez Zapatero, el día del 'Pearl harbor' en el que aprobó los recortes en el Congreso. Efe

Y pone un ejemplo de memoria histórica: "Mira, Manuel Azaña, en la II República, ya amnistió a Lluís Companys... y 85 años después estamos igual".

"Sólo quería el poder"

Fuentes de los organizadores de este movimiento de militantes y dirigentes del PSOE aseguran a este diario que la iniciativa ha "tenido éxito". Y durante el día lograron decenas de adhesiones al escrito que les dan más fuerza pero que, por otra parte, consideran que no la necesita, pues la argumentación jurídica es "monolítica".

Pérez Romero, por su parte, no critica el fondo de esta cuestión, sino "las mentiras de Sánchez", cuya órbita abandonó hace unos años. "Y esa decepción no es sólo mía, la noto en el partido y, sobre todo, en los votantes, que nos están abandonando". Según el dirigente extremeño "mantenerse en Moncloa a cambio de esto y para no aplicar el programa con el que ganó, ¿qué sentido tiene?".

Y se pone a enumerar la reforma labora "que no se deroga", el Ingreso Mínimo Vital "que es un parche y no funciona", los acuerdos con la Santa Sede "que iba a suprimirlos", la banca pública "y le regala Bankia a CaixaBank"... Según su antiguo seguidor, "Sánchez lo tenía todo para armar un nuevo partido, con nuevas ideas y nombres, y darle muchos años de vida, pero sólo quería el poder".

Entre los organizadores de la revuelta interna advierten de que han recabado apoyos de peso, con peso jurídico, que les vana ayudar a armar la ofensiva: "No puede saltarse los Estatutos sólo para seguir en Moncloa, no puede ser que todo valga porque entonces los ciudadanos nos abandonan".