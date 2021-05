El PP sobrepasa por primera vez al PSOE justo cuando Sánchez cumple tres años en el Gobierno

Las elecciones del 28 de abril del 2018 fueron un punto y aparte para el Partido Popular. Desde entonces, los populares no han conseguido superar al PSOE en intención de voto. Hasta ahora, que en coalición con el resto de derechas conseguirían mayoría absoluta.

Según el último sondeo confeccionado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el partido de Pablo Casado es el preferido para gobernar España consiguiendo, por primera vez desde junio de 2016, una mayoría absoluta coaligándose con la derecha en el Congreso de los Diputados.

La suma de los diputados que obtendrían el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma conseguiría superar la barrera de los 176 escaños. Concretamente, los de Pablo Casado acapararían 114 escaños, 21 más que en la última encuesta realizada a principios del mes de enero. Casi duplican el número de diputados que consiguieron durante las elecciones del 28 de abril (66), cuando cosecharon el peor resultado de su historia.

Pero el incremento astronómico de Casado en los últimos seis meses no es casual. Tras las elecciones de la Comunidad de Madrid, el denominado efecto Ayuso ha inflado la postura popular sin dar opción de crecer al partido de Abascal. Vox, por primera vez desde las elecciones de 2019 (15%), no amplía la intención de voto entre sus electores. En noviembre era de un 17% y ahora baja hasta el 16,9%.

Además, el PSOE también se lo ha puesto fácil a Casado. La posible concesión de indultos a los condenados por el procés por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha creado rechazo dentro y fuera de su partido. Algo que también favorece a los populares, radicalmente en contra de esta postura, como muchos barones socialistas.

Eso sí, el auge de la derecha como bloque mayoritario en un hipotético Congreso de los Diputados tendría dos únicas fuerzas: el PP, con sus 114 escaños, y Vox con 60. Y es que, Ciudadanos (1) tendría una representación residual en este bloque, por debajo, incluso, de Navarra Suma (2).

Los de Inés Arrimadas caerían a números históricos. Sólo el 3,1% de los españoles se plantean respaldar el plan del centro liberal. O, lo que es lo mismo, Arrimadas sería la única diputada de su grupo si las Cortes Generales se configuraran hoy.

Según este estudio, Vox frena por primera vez en su escalada parlamentaria. La polarización electoral -que ya les perjudicó en las elecciones madrileñas-, les deja con sólo 8 escaños más de los que consiguieron el 10 de noviembre.

Dato nada despreciable, pero que contrarresta con los hasta 62 que se estimaba que conseguirían en octubre del 2020, cuando el partido de Abascal presentaba una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, se rompe la dinámica que se había estado manteniendo en otros comicios electorales, como los catalanes, donde la fuerza de Vox se traducía en debilidad para el PP.

'Nueva' oposición

El desgaste del efecto Ayuso durante las elecciones madrileñas también ha hecho mella en Unidas Podemos: no sólo perderían a su cara visible, Pablo Iglesias, tras su abandono de la política, sino poder parlamentario.

El sondeo de SocioMétrica vaticina una reducción de 5 escaños desde enero y de 15 desde las elecciones del 10 de noviembre. El liderazgo de Pablo Iglesias ha terminado y, en consonancia, los morados afrontan una incertidumbre que las encuestas marcan con un desplome que les impediría ser decisivos en un futuro Gobierno.

Sánchez no tendría que pactar con ellos. Ni con nadie. Las cuentas, simplemente, no le son favorables y los números no sales. A día de hoy, Partido Socialista, Unidas Podemos, Más País y Compromís sumarían 129 escaños y sólo podrían gobernar si todos los partidos no estatales se unen a ellos.

Posibles pactos del Gobierno. Ana Blanco.

El PSOE se quedaría con el 25,4% de intención de voto, cuatro puntos porcentuales menos que en las elecciones de noviembre de 2019. Pese a haber gestionado una pandemia sanitaria, no ha sido la Covid lo que le ha pasado factura al partido del Gobierno.

En estos últimos meses, cuando la pandemia estaba relativamente controlada, la intención de voto ha caído más para los socialistas. Algo que se traduciría en 102 escaños, 18 menos que en las últimas elecciones generales.

Esto da la llave, principalmente, a los nacionalistas, que van cogiendo cada vez más fuerza. Si en las elecciones del 10-N la suma de ERC (13), JxCat (8), CUP (2), PNV (6), Bildu (5) y BNG (1) alcanzaba los 35 diputados, este mes de mayo crecen hasta los 41.

Transferencia de votos respecto a las elecciones del 10-N. Ana Blanco.

El partido liderado por Carles Pugdemont, fugado de la justicia española, es el que más crece hasta alcanzar los 11 congresistas, seguido del PNV (8) y ERC (14). Por el contrario, la CUP (2), Bildu (5) y BNG (1) se mantendrían como en los anteriores comicios electorales.

Traspaso de votos

Los hechos acontecidos durante las elecciones catalanas (que auparon a los socialistas) y las madrileñas (que hicieron lo propio con el PP) se traducen en un traspaso de votos desencantados claramente visible si las elecciones fueran ahora.

Los resultados de SocioMétrica muestran un desengaño del votante de izquierdas que dio su apoyo al PSOE o a Unidas Podemos en el 10-N. Por ejemplo, en el PSOE, el 14,2% de sus electores ahora se encontrarían rozando la abstención. Cifra que, con Unidas Podemos, alcanza el 15%.

El mayor traspaso de votos, propiamente dicho, se observa en Ciudadanos. Su pérdida de 9 diputados frente a los anteriores comicios electorales se traduciría en un viraje al PP que se complementaría con un buen puñado de indecisos (1 de cada 4). Los vasos comunicantes entre el PP y Vox se quedarían en tablas. El 12,2% de los simpatizantes de Casado votarían a Abascal. En la dirección contraria, el 12%.

Ficha técnica

Se han completado 1.100 encuestas en toda España, cruzando tres paneles online con plataforma Gandia Integra, entre el 26-29 mayo. Se pondera para el total nacional por sexo, edad, tamaño de habitat, situación laboral y nivel de estudios, con posterior reponderación por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. Al tratarse de un muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción, que es del 97%. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.