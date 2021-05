21 razones por las que el PP se equivocará si participa en la nueva foto de Colón

1. Porque uno ha de saber cuándo ha sido derrotado. Y la foto de Colón fue una derrota del PP y de Ciudadanos, y una victoria para Vox y el PSOE.

2. Porque mira que es grande Madrid como para repetir el mismo error que se cometió el 10 de febrero de 2019 en el mismo preciso lugar y con un objetivo muy similar: evitar un nuevo enjuague del PSOE con los líderes del golpe de 2017.

3. Porque Colón no le pertenece al PSOE. Pero sí le pertenece a Vox desde hace dos años. Y eso lo sabe perfectamente la plataforma Unión 78, presentada hace poco más de un año por Rosa Díez, Fernando Savater y María San Gil.

4. Porque el centro y la derecha deben encontrar herramientas de presión propias que no sean una imitación de las de la izquierda: la manifestación y las algarabías callejeras, la propaganda televisiva y el uso partidista de las instituciones públicas.

5. Porque la lucha contra ese órdago a la justicia que está a punto de ejecutar el PSOE no puede depender del éxito o del fracaso de una convocatoria callejera. ¿Qué ocurrirá si la manifestación es un fracaso?

6. Y si es un éxito de asistencia, ¿qué? El PSOE sabe ya que el 80% de los españoles y un 72% de sus votantes están en contra de los indultos. Es decir, todo español que no es nacionalista o que no se ha echado al monte de la extrema izquierda. ¿Qué gana entonces el PP con esta manifestación?

7. Porque esta manifestación no la convoca Unión 78, sino Vox. Por supuesto, esto no es cierto. Pero será percibido así por una inmensa mayoría de los españoles. Y hasta el más negado de los políticos nacionales sabe que la política es percepción. Si no lo fuera, Pedro Sánchez no ocuparía hoy la Moncloa.

8. Porque sólo un loco insiste una y otra vez en la misma táctica que le ha conducido al fracaso en todas las ocasiones anteriores.

9. Porque Isabel Díaz Ayuso demostró el pasado 4 de mayo que existe un camino propio para la derecha, de éxito garantizado en las urnas, que no pasa por hacer seguidismo de Vox o por anclarse en el papel de ministro de la oposición de un Gobierno del PSOE. Es decir, que no pasa por un papel meramente reactivo y a remolque siempre de las iniciativas de otros.

10. ¿Convoca esta manifestación el PP? ¿La convoca alguna de sus asociaciones civiles, think tanks o lobbies afines? ¿La convoca algún organismo, institución o entidad con una representatividad abrumadora y una ascendencia moral innegable sobre los españoles? ¿La convoca el rey? Si la respuesta a esas cuatro preguntas es "no", el PP no pinta nada en ella.

11. Porque a esa manifestación podrían acudir cinco millones de ciudadanos y al PSOE no se le movería un solo pelo de la cabeza. Pero si el PP consigue la foto de los líderes del procés volviendo a entrar en la cárcel después de que el Tribunal Supremo anule los indultos, verá al Gobierno caer en 48 horas.

12. "¿Le entregamos Colón a perpetuidad a Vox?" se pregunta Cayetana Álvarez de Toledo en este artículo. ¡Ni que la foto de Colón fuera el descubrimiento de América! Pero la respuesta es "sí". Si Vox quiere Colón, que se la quede. Porque el regalo para Vox no es la plaza de Colón vacía, sino llena y con miembros del PP en ella. Y eso sí es entregarle Colón a Vox.

13. Porque lo que el PP ha de entender es que un acto de Vox es un acto de Vox. Un acto de Vox en el que comparece el PP es un acto "de la derecha española". Porque es el PP el que dota de legitimidad a Vox, no al revés.

14. Lo que el PP ha de entender también es que el PP no depende de Vox: Vox depende del PP desde el momento en que todas las posibilidades de pacto de los de Santiago Abascal pasan por Pablo Casado y por nadie más.

15. Obviamente, Vox puede permitirse lujos que el PP no puede. Como Podemos puede permitirse lujos que el PSOE no. Si el PP quiere un ejemplo de lo que ocurre cuando el partido alfa se deja arrastrar por las estrategias del partido beta, que le eche un ojo a lo ocurrido con Ángel Gabilondo en las elecciones de Madrid.

16. Porque la calle es territorio conquistado por Vox. Y hasta que eso no deje de ser así, acudir a una manifestación que ya ha sido patrimonializada con éxito por los de Santiago Abascal implica sacar el debate del terreno de las instituciones (donde el PP es más fuerte que Vox) para llevarlo al de la presión popular (donde VOX es más fuerte que el PP).

17. Porque Pablo Casado, que será mejor presidente que candidato porque sus virtudes encajan más con el ejercicio del poder que con la batalla por su conquista, verá en esa manifestación como Isabel Díaz Ayuso se lleva todo el protagonismo.

18. Porque si algo puede aliviar la presión del PSOE en estos momentos (un partido acorralado por el Poder Judicial, por las encuestas y por sus propias divisiones internas) es una foto del PP y de Ciudadanos junto a Vox ¡en Colón! Ni diseñado por Iván Redondo.

19. Porque PP y Ciudadanos acudirán a la manifestación a título personal. Pero Vox acudirá como partido. ¿A quién le pertenecerá entonces el éxito de la manifestación y quién será visto como catecúmeno de quién?

20. Porque ya andan pidiendo perdón antes siquiera de aparecer por allí. Comparen el tuit de Begoña Villacís con el de Santiago Abascal. Donde la primera pide, sin mencionarlo, que Vox no ejerza de Vox para que los protagonistas de la manifestación sean "los españoles", Santiago Abascal remarca su apoyo "sin matices".

Allí estaré. Y los políticos debemos entender que esta movilización será un éxito mayor si los partidos renunciamos a patrimonializarla.



Sánchez debe saber que enfrente no solo tiene a la oposición y a los jueces, sino a los españoles. Ellos deben ser los protagonistas del #13J pic.twitter.com/y3qUTr80Wi — Begoña Villacís (@begonavillacis) May 28, 2021

Apoyamos sin matices esta convocatoria. Es importante que los españoles, más allá de las siglas de los partidos, nos unamos contra este atropello a la legalidad, a la justicia, a la democracia y a la unidad de España.

Nos vemos en Colón.#13J #PlazaDeColón https://t.co/ywpRD3Z53s — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) May 28, 2021

21. Porque cuando tu rival se equivoca, hay que dejarle que insista en el error. Isabel Díaz Ayuso ha desactivado el eslogan de vuelve el fascismo por primera vez en tres años. La nueva foto de Colón lo reactivará y le devolverá la iniciativa al PSOE.