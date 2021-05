Cs dejará de definirse "de centro": será sólo "liberal" y Arrimadas no descarta cambiar el nombre

"La marca está quemada". Lo dicen, en conversación con este periódico, varios dirigentes de Ciudadanos. El diagnóstico ha obligado a una reflexión que sólo acaba de empezar. Las primeras conclusiones se conocerán en la convención que el partido celebrará en julio, pero el resultado, a la larga, podría afectar incluso al nombre de la organización.

Los actuales estrategas de Ciudadanos preparan, a tenor de lo contrastado por EL ESPAÑOL, una importante variación en el discurso. Dejarán de llamarse "de centro" para intentar construir un verdadero "partido liberal", "homologado" con el criterio europeo.

La variación del nombre, que todavía no es un debate sino una inquietud de algunos mandatarios, conllevaría la convocatoria de una asamblea extraordinaria. Sería un movimiento delicado que, probablemente, consistiría en añadir algún apellido al sustantivo actual. "Se mantendría la idea de la ciudadanía y quizá se podría jugar con el ingrediente del liberalismo, pero todavía no estamos en eso. No lo descartamos, pero no está sobre la mesa", expresa un mandatario de Ciudadanos.

Arrimadas y los suyos han llegado a la conclusión de que la etiqueta "centro" pretende decirlo todo... y suele acabar sin decir nada. Más y cuando la polarización campa a sus anchas. "Además, todos los partidos, el PP y el PSOE, también se dicen de centro en determinadas ocasiones. El centro se ha convertido en una especie de baúl donde caben muchísimas cosas. Ha perdido su identidad", señala un miembro de la Ejecutiva naranja.

De ahí que esto vaya a suponer un ejercicio de "rebranding", un "repensar la marca", pero no "refundarla". Por lo menos de momento. Ya en tiempo de Albert Rivera, se modificó el ideario para primar la etiqueta "liberal" y eliminar la de "socialdemócrata". Sin embargo, Ciudadanos no ha conseguido ser concebido como partido liberal a secas.

A día de hoy -relatan estas fuentes- la existencia de la formación pasa por lograr esta misión: "Un partido liberal puede pactar con la derecha y con la izquierda. Un partido liberal no corre el riesgo de ser absorbido por el PP, porque pertenece a un espectro ideológico distinto. Queremos que eso cale en España. Sabemos que nos resultará muy complicado".

Desde hace dos años, Ciudadanos no ha dejado de acumular batacazos electorales. Los integrantes de la Ejecutiva más veteranos aseguran que la marca comenzó a deteriorarse tras la convocatoria de las segundas elecciones de 2019: "En ese cartel 'Cs' ya era mucho más pequeñito que el lema de la campaña".

La hoja de ruta

"De noviembre, cuando perdimos 47 diputados, salimos heridos de muerte. Y después vino lo de Cataluña, el jardín de Murcia... Somos realistas y conscientes de ello. Sería ingenuo por nuestra parte ocultar que la marca está muy castigada", asevera otro importante cargo de la organización.

En ese camino al 'liberalismo puro', Ciudadanos aprovechará su buena imagen en Renew Europe, el grupo liberal en el Parlamento Europeo, donde Luis Garicano tiene prestigio y ha trazado una gran red de contactos.

"No estamos en contra de la gestación subrogada, de la eutanasia, del aborto ni de las uniones entre personas del mismo sexo. Debemos reafirmar nuestra identidad y hacer ver al electorado que nada tenemos que ver con el PP", arguyen desde la Ejecutiva.

Esa voluntad, como dicen, será difícil que cristalice, ya que Ciudadanos, según la mayoría de las encuestas, viene siendo concebido como un partido de centro-derecha. En su momento de mayor auge, a punto estuvo de laminar al PP, precisamente porque el proyecto de Rivera fue interpretado como una suerte de PP modernizado y sin el lastre de la corrupción.

¿Qué quiere ser Ciudadanos, entonces, si consigue... ser? "Un partido con identidad propia, con ideas claras, que vuelva a ser el punto de encuentro de los intelectuales, las universidades y las clases medias".

Los estrategas cruzan los dedos para que no haya elecciones hasta 2023: "Sólo eso nos podría permitir afrontar cambios de cierta importancia". Inés Arrimadas le da vueltas mientras guarda silencio. No da una rueda de prensa desde antes de las elecciones madrileñas.