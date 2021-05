"Protegen a la banca": Vox reprocha a "la ministra comunista" el sueldo del presidente de CaixaBank

El ataque que ha hecho hoy Vox en el Congreso contra la banca y sus directivos, con argumentos calcados a los que han venido utilizando formaciones como Podemos, ha causado cierta sorpresa en la Cámara.

En una interpelación a la ministra Yolanda Díaz, la diputada Macarena Olona ha afeado al Gobierno su "protección a la banca" y el haber permitido que se deje "en la calle" a miles de trabajadores de este sector.

"Hoy vengo a descabalgarla en sus mentiras y contradicciones, porque usted mintió en esta Cámara", le ha dicho Macarena Olona a la ministra de Trabajo, a la que se ha referido como "ministra comunista".

"CaixaBank ha anunciado el mayor ERE en la historia de la banca española: un 16% de la plantilla se va a la calle, 8.291 trabajadores. Y oiga, ministra, escuchándola hablar parecería que usted no tiene nada que ver con estos despidos. Pura propaganda comunista", ha manifestado la representante de Vox.

En su intervención durante la sesión de control al Gobierno, Olona ha criticado al Ejecutivo por no haber defendido a los trabajadores. "El pasado 6 de mayo, el consejero delegado de la nueva entidad [CaixaBank] recordó que 'el ajuste de plantilla formaba parte de la fusión y el Estado tuvo conocimiento de ello al tiempo de autorizar la gestión'. Podrían haberlo evitado, ministra comunista, porque resulta que el Estado tenía un control absoluto sobre Bankia, al ser el propietario de más del 60%. Podrían haber condicionado la fusión a una adecuada protección del empleo, pero no lo hicieron: protegieron a la banca".



"Pero ¿qué es eso de que usted no tiene conocimiento de las retribuciones que va a percibir el nuevo presidente de CaixaBank?", ha dicho Olona desde su escaño. "Este Gobierno tiene un representante en el Consejo de Administración que cobra 140.000 euros anuales y votó a favor de la propuesta de retribuciones del nuevo presidente: 1.650.000 euros anuales, más un bonus de 200.000 euros. Y su Gobierno votó a favor", ha insistido.

Ratificar el sueldo

La diputada ha emplazado a la ministra de Trabajo a que manifieste públicamente si el Gobierno ratificará ese sueldo para el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri: "Dígale a los españoles qué van a hacer en la próxima Junta que se va a celebrar este viernes, 14 de mayo, cuando se tenga que ratificar esa propuesta".

En su turno de respuesta, Yolanda Díaz evitó contestar a la diputa de Vox. "Le voy a hablar de su programa político", dijo la ministra, para enumerar a continuación las políticas de derecha radical que en materia laboral y de servicios públicos mantiene Vox, políticas que, según dijo, suponen una "agresión a la mayoría social de este país".

Como se recordará, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una conferencia con periodistas internacionales, anunció hace tres semanas que el Gobierno buscará fórmulas para limitar los salarios de los directivos de las entidades financieras ante las reestructuraciones de personal que están llevando a cabo las entidades.

"Creo que los salarios y las bonificaciones de los ejecutivos bancarios deben estar alineados con la evolución de la industria y la economía en su conjunto", manifestó Calviño. Sus palabras encontraron eco en el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que también se mostró crítico con los despidos en CaixaBank: "Los dirigentes de las instituciones financieras deben ser conscientes de hasta qué punto se ha protegido al sector para evitar males mayores".