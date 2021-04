Podemos avisa al PSOE: no apoyarán retirar la reforma del CPGJ hasta que haya una alternativa

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha indicado que no está de acuerdo en retirar la reforma registrada en el Congreso para rebajar las mayorías exigidas para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que no haya una propuesta alternativa.



En una rueda de prensa en el Congreso este martes, Asens ha dicho que no conocía el anuncio realizado minutos antes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que pedirá esa retirada a los grupos del PSOE y Unidas Podemos, y al ser informado por los periodistas ha expuesto su oposición.



"Nosotros estamos dispuestos a estudiar otros mecanismos de desbloqueo, pero de momento no tenemos ninguno sobre la mesa", ha señalado Asens, y ha añadido: "Hasta la fecha nos parece la mejor solución y hasta que no tengamos esa alternativa, no estamos de acuerdo en retirar esa iniciativa. Quien tenga otra mejor que nos diga cuál es".

Asens ha incidido en que desde su grupo están "abiertos" a estudiar cualquier alternativa para superar los bloqueos en el nombramiento y ha recordado que con la propuesta que registraron junto con el PSOE no se modificarían las mayorías en primer término, sino solo ante situaciones de bloqueo.



Un bloqueo como el actual, ya que Asens ve al Consejo "en una situación de ilegitimidad gravísima" para la que hay que encontrar alguna "vía de solución".



En la rueda de prensa inmediatamente anterior en la Moncloa, Campo ha dicho que comunicó su decisión de pedir al PSOE y Unidas Podemos la retirada de la propuesta de reforma a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había decidido dejar en suspenso el año pasado esa reforma después de que el Consejo de Europa y la Comisión Europea advirtieran de que vigilarían de cerca el asunto para evitar una politización del CGPJ.