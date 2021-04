Cs estrena la campaña de la supervivencia: "Somos la única garantía de que Madrid siga siendo libre"

Ciudadanos acaba de estrenar la campaña más importante de su breve historia. Así la ha definido la propia dirección del partido en la pegada de carteles. Edmundo Bal, el candidato, ha estado acompañado por Inés Arrimadas y Begoña Villacís. El mensaje transmitido por los tres ha girado en torno a esta premisa: "Somos la única garantía de que Madrid siga siendo libre".

El lema que acompañará la fotografía de Bal en estas próximas dos semanas es el siguiente: "Elige centro". El abogado del Estado en excedencia ha bromeado con esa sensación tan novedosa que experimentará al ver su cara en las calles y pueblos de Madrid.

"Y el Madrid que queremos nosotros no es el de las trincheras ni el de 1936", ha resumido Bal. El candidato ha contado una anécdota vivida en los últimos días. Escuchó cómo un niño de doce años le decía a su padre que, si pudiera votar, apoyaría a Ciudadanos porque "son los únicos que no insultan".

Bal ha definido Madrid como una región "libre", con "un nivel de seguridad excelente" y una amplísima capacidad de tolerancia: "Si es tan infernal como dicen, ¿por qué Iglesias y Montero no se han ido a vivir a otro lado?".

Parafraseando a Chaves Nogales -fusilable a uno y otro lado del frente-, Bal ha clamado: "Estoy orgulloso de haber hecho méritos para que me insulten en los dos bandos". Ha exhibido a Ciudadanos como "el único partido que no excluye".

Arrimadas y el "puñado de votos"

Según la mayoría de las encuestas, Ciudadanos oscila entre el 4% y el 5% de los votos. Esta última cifra es el mínimo requerido para obtener representación en la Asamblea de Madrid. Si la formación liberal alcanzara esa cifra, tendría entre cinco y siete diputados, suficientes para condicionar el próximo Ejecutivo de la Comunidad. De ahí que Arrimadas haya hablado de ese "puñado de votos que va a decidir el futuro de siete millones de madrileños".

La presidenta de Ciudadanos ha lanzado un dardo a Isabel Díaz Ayuso: "El Ayuntamiento de Madrid funciona bien. ¿A alguien se le ocurriría, por un capricho, romperlo? Pues un capricho ha supuesto la ruptura del Gobierno de la Comunidad".

"Madrid es libertad y queremos que lo siga siendo. Y la garantía de que Madrid sea libre se llama Ciudadanos", ha afirmado Arrimadas. También con la vista puesta en el PP, la líder liberal ha criticado la Opa de Génova: "Qué difícil es ser honesto en tiempo de compra de voluntades".

Arrimadas ha llamado a votar a Ciudadanos para que los españoles no "vayan por el mundo y tengan que decir que Madrid está gobernada por los extremos": "Hasta hoy, se podía decir que gobernaban los liberales".

Villacís: "Esta ciudad no es de bandos"

Begoña Villacís es la cicerone de Edmundo Bal en esta campaña. Pasea con él por todos los distritos y pueblos de Madrid. "Hace dos años, estábamos en esta plaza. Algunos ya no están en Ciudadanos. Porque este proyecto no es fácil. No es fácil ser de centro", ha comenzado la vicealcaldesa.

"Aquí estamos los que nos negamos a elegir entre dos bandos. Se nos dan bien las cosas difíciles. Nunca lo hemos tenido fácil. Pero Madrid es una ciudad alegre, y no de trincheras", ha expresado sobre el escenario.

Villacís ha sido la encargada de poner en valor los "éxitos" de Ciudadanos a lo largo de la legislatura: "¿Ven el Teatro Real? Está abierto gracias a nosotros. También las terrazas. Sentíos orgullosos. Esta es la campaña más importante".