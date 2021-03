Pablo Iglesias entrega el acta de diputado: dejará el Congreso y el Gobierno este viernes

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha entregado este jueves su acta de diputado en el Registro Congreso con efectos a mañana viernes para poder votar la convalidación del decreto de ayudas directas en el Congreso y no arriesgar que el texto no pase la votación. Este texto legislativo es el que moviliza hasta 11.000 millones de euros para pequeñas y medianas empresas y autónomos, una inyección de dinero "urgente" para "apoyar la solvencia de las empresas", no poner en riesgo la "supervivencia del tejido productivo" y evitar "la pérdida de empleos" que retrasaría "la recuperación económica".

Como se recordará, fue Pedro Sánchez quien anunció la aprobación de este nuevo paquete de estímulos económicos hace ahora exactamente un mes en el Congreso. Lo hizo en su segunda comparecencia temática comprometida con los grupos parlamentarios en la renovación por seis meses del estado de alarma, hasta el 9 de mayo próximo.

Ni siquiera los socios del Gobierno de coalición en el Parlamento estaban dispuestos a apoyar semejante medida excepcional sin forzar a que el presidente compareciera "al menos tres veces" ante la Cámara Baja para dar cuenta de su gestión de la pandemia.

Durante las siguientes dos semanas, se abrió una batalla en el seno del Ejecutivo para calibrar cuánta parte de estos estímulos, basados en tres paquetes diferenciados, se dedicaría a "ayudas directas", es decir, inyecciones dinerarias en los balances y el capital de las pymes y los negocios autónomos.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogaban por dejarlo en 2.000 millones. Moncloa propuso 5.000 millones -y de hecho, eso fue lo que se aprobó en el consejillo preparatorio del 4 de marzo-, y finalmente el decreto no se llevó al Consejo de Ministros del día 9 por las desavenencias internas del Ejecutivo. Y es que el lado de Unidas Podemos en el Gobierno reclamaba que se dedicaran hasta 8.000 millones y en condiciones completamente contrarias a las previstas por los socialistas.

Sánchez acabó convocando un Consejo extraordinario el pasado 12 de marzo para sacar el decreto, que finalmente incluía 7.000 millones de ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Iglesias y su equipo económico se apropiaron del mérito de esta medida, pese a que los fondos no serán gestionados por el Gobierno, como ellos reclamaban, sino que irán a parar a las Comunidades Autónomas.

Fuentes del Gobierno confirmaron a este diario que era necesario que el dinero fuese transferido a las administraciones autonómicas para asegurarse el apoyo del PNV -"socio preferente"- y de ERC y Bildu, que siempre votan al unísono en el Congreso y cuyo voto favorable sería necesario para la convalidación del decreto. La precariedad de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento marcaba, una vez más, la política contra a pandemia.

