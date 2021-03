Última hora | Países Bajos suspende la administración de la vacuna de AstraZeneca

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, se ha mostrado confiado este domingo en que España llegue al objetivo del 70% de la población vacunada contra el coronavirus para el verano.

"Las vacunas van a empezar a llegar con más frecuencia y cantidad a partir del mes que viene. En abril el incremento de la población vacunada será enorme, y los objetivos de vacunación, tanto de los mayores de 80 años a finales este mes, y del 70% de la población general para el verano. Yo creo es muy factible que se consiga", ha señalado en una entrevista en La Sexta.

Sobre las restricciones de movilidad en Semana Santa, Simón ha alertado que ahora el nivel de ocupación de las UCI es "similar al máximo de la segunda ola". "Son fiestas diferentes, pero estamos en riesgo", ha señalado el experto, que ha incidido en que "el punto de partida de nuestro sistema asistencial es mucho peor que en la segunda ola".

"El riesgo de colapso de las UCI es mayor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso", ha avisado Simón, al tiempo que se ha mostrado convencido de que la gente responderá a las limitaciones por el Covid. "El impacto de la Semana Santa, probablemente, puede que sea menor. No lo puede descartar", ha dicho.

Preguntado por las restricciones en Navidad, ha reconocido que "se podría haber sido mucho más estricto", pero ha insistido en que la población debe entender "los riesgos a los que nos exponemos". "Es una responsabilidad compartida", ha recordado

En este sentido, Simón ha reconocido que la mayor parte de la población "cumple muy bien" con las restricciones. "El problema es cuando los que no cumplen, no quieren o no pueden, se exponen a riesgo de infección mayor porque luego son los que van ser transmisores", ha apuntado.