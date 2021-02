El PSOE lleva al Congreso su Ley de Igualdad: enfado en Podemos por solapar sus leyes Trans y LGTBI

Nuevo desencuentro en el Gobierno de coalición. El PSOE llevará este martes al Congreso de los Diputado la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que ha encendido la polémica con Unidas Podemos, que a su socio de Gobierno de incumplir el acuerdo de coalición al presentar el texto sin su visto bueno.



La denominada ley Zerolo, que se solapa en buena medida con dos de los principales proyectos del Ministerio de Igualdad, la ley LGTBI y la ley Trans, ha sido motivo de desencuentro entre los socios de Gobierno.



El pasado 21 de enero el PSOE registró en el Congreso la proposición de ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, ante la sorpresa de Unidas Podemos, que aseguró que el texto no contaba con su visto bueno ni con el del Ministerio de Igualdad, "competente en la materia".

"Han decidido no firmarlo"

El Ministerio que dirige Irene Montero ha denunciado que la presentación de esta proposición de ley por parte del PSOE "incumple el acuerdo de Gobierno", además de presentarse de forma "unilateral rompiendo siete meses de negociaciones".



Por su parte, desde el PSOE han explicado que Podemos sabía "perfectamente" que la propuesta se iba a registrar. "Tenían el documento y al final deciden no firmarlo", han indicado desde el grupo que dirige Adriana Lastra.



La proposición de Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación del PSOE indica que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.



Prevé la creación de un Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que prestará asistencia y orientación a las víctimas, servirá de órgano de mediación y podrá iniciar de oficio investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación.

Multas de 300 a 500.000 €

Contempla sanciones para las personas que incumplan la ley que van desde los 300 a los 500.000 euros en función de su gravedad y la recaudación obtenida por el cobro de las multas será invertida en la promoción de la sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación.



El texto contempla la creación de secciones especializadas en este tipo de delitos en el ámbito de las fiscalías provinciales y formación especializada en esta materia para los miembros del Ministerio Fiscal.



Establece medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo y determina que en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley.