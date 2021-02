Fernando Simón se burla de la sugerencia de Díaz Ayuso de vacunar antes a taxistas y camareros

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado este lunes la posibilidad de "agilizar" la vacunación de sectores "altamente expuestos" como profesores, camareros o taxistas, una vez comience la vacunación masiva a la población.

"Hemos analizado la posibilidad de, con la vacunación masiva, agilizarla en sectores altamente expuestos: profesores, taxistas, cajeros de supermercados, camareros...", ha anunciado Ayuso en su cuenta de Twitter matizando, eso sí, que "lo primero es tener vacunas para los más vulnerables".

La sugerencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido recibida con sorna por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. "No sé si tengo que opinar sobre eso", ha comentado de manera jocosa entre aspavientos de extrañeza.

El comentario del portavoz del Ministerio de Sanidad en la lucha contra el coronavirus ha llegado en una rueda de prensa en la que ha defendido que las vacunas "hay que ponérselas a alguien que esté por ahí" cuando se da el caso de que "llega el fin del día de trabajo y sobra una o dos vacunas en un recipiente" ya que "no las vamos a tirar".

La sugerencia de la presidenta regional ha llegado tras una reunión por videoconferencia con el sector hostelero. En ésta, Ayuso ha avanzado también que a partir de este viernes será obligatorio el uso de mascarillas en el interior de bares y restaurantes salvo para comer y beber. Además, se ampliará de 4 a 6 el número máximo de comensales por mesa en las terrazas.

Pero llueve sobre mojado. Y es que no es la primera vez que el portavoz de la pandemia en España se burla de la presidenta popular. El pasado 18 de enero, Simón calificó de "canto al sol" -un lapsus, en tanto en cuanto confundió la expresión "brindis al sol"- la propuesta de la presidenta de suspender vuelos con Sudáfrica y Brasil ante las cepas detectadas en ambos países.

"Desde luego, ahora mismo puede haber por supuesto una probabilidad de que entre, pero lo cierto es que es un grupo de población potencialmente de riesgo muy controlado", apuntó en su momento Simón para añadir que "no parece que haya un altísimo riesgo de una entrada masiva de la cepa, lo que no quiere decir que no pueda entrar".

Lo cierto es que se ha cumplido un año desde el primer caso diagnosticado en España de Covid-19 y continúa el rifirrafe político entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. El último, a cargo del portavoz de Sanidad en materia de coronavirus, el mismo que consignó que España "como mucho" no iba a tener más allá de algún caso diagnosticado.